



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.06.20 10:07 скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;

Ссылка на оригинал Месть подается холодной: Саакашвили убирает Авакова



За 6 лет нахождения на должности Арсену Авакову многократно пророчили отставку и каждый раз он сохранял свой пост. Коррупция в МВД, затягивание расследования резонансных преступлений, проблемы с кадровым составом, расцвет уличного бандитизма - все это было и год, и два назад. Тем не менее, только сейчас шансы на отставку министра повысились, как никогда. Массовая перестрелка в Броварах, изнасилование девушки полицейскими в Кагарлыке, разоблачение банды в погонах в Павлограде - стали мощными катализаторами протестов 5 июня. Но помимо активистов, теперь против Авакова почти единым фронтом выступили СМИ, народные депутаты собрали около 50 подписей в пользу его отставки, а сайт президента пополнился новыми антиаваковскими петициями.



На самом деле, контролирующие СМИ олигархи и чиновники решили прислушаться к мнению людей только тогда, когда им это стало выгодно. По сути, Зеленский и его окружение санкционировали публичную порку Авакова исключительно после того, как смогли заручиться международной поддержкой. И помог в этом Зеленскому, конечно, Михаил Саакашвили.



Понятно, что все слова Саакашвили после прихода на пост главы Исполнительного комитета реформ о том, что между ним и Аваковым не было войны - блеф. Войну и личную неприязнь между ними все видели. Тем более под возвращение Саакашвили в украинскую политическую элиту ему готовили именно



Теперь остается только догадываться, на какие крайности пойдет Аваков для спасения своей карьеры, и что Саакашвили попросит для себя от Зеленского после победы над личным врагом. В любом случае, долгожданное для многих увольнение Авакова станет переломным моментом для Украины и поводом для серьезных политических перестроений.



Источник. статью прочитали: 2 человек Комментарии ﻿

За 6 лет нахождения на должности Арсену Авакову многократно пророчили отставку и каждый раз он сохранял свой пост. Коррупция в МВД, затягивание расследования резонансных преступлений, проблемы с кадровым составом, расцвет уличного бандитизма - все это было и год, и два назад. Тем не менее, только сейчас шансы на отставку министра повысились, как никогда. Массовая перестрелка в Броварах, изнасилование девушки полицейскими в Кагарлыке, разоблачение банды в погонах в Павлограде - стали мощными катализаторами протестов 5 июня. Но помимо активистов, теперь против Авакова почти единым фронтом выступили СМИ, народные депутаты собрали около 50 подписей в пользу его отставки, а сайт президента пополнился новыми антиаваковскими петициями. https://petition.president.gov.ua/search?sort=date&order=desc&search_form=basic&text=%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2l Неужели мы стали свидетелями того, как гражданское общество своим возмущением почти добилось увольнения главного министра-долгожителя Украины?На самом деле, контролирующие СМИ олигархи и чиновники решили прислушаться к мнению людей только тогда, когда им это стало выгодно. По сути, Зеленский и его окружение санкционировали публичную порку Авакова исключительно после того, как смогли заручиться международной поддержкой. И помог в этом Зеленскому, конечно, Михаил Саакашвили. Среди силовиков этого даже не скрывают. По словам сотрудников спецслужб, назначение Саакашвили было пролоббировано США для обновления имиджа украинской власти. В свою очередь, он решил начать с МВД и убедил Зеленского в опасности со стороны Авакова. При этом в СБУ уверены, что глава МВД готовит мощный отпор тем, кто его собрался отправить на покой.Понятно, что все слова Саакашвили после прихода на пост главы Исполнительного комитета реформ о том, что между ним и Аваковым не было войны - блеф. Войну и личную неприязнь между ними все видели. Тем более под возвращение Саакашвили в украинскую политическую элиту ему готовили именно пост главы МВД , но весной время для этого еще не пришло. Теперь же, когда детонировали, казалось бы, рядовые для последних лет тяжкие преступления, Саакашвили не даст Авакову шанса усидеть на должности. При этом для Зекоманды увольнение Авакова на фоне кризиса в МВД - также неплохой ход для анонсирования новых реформ и поднятия рейтинга перед местными выборами.Теперь остается только догадываться, на какие крайности пойдет Аваков для спасения своей карьеры, и что Саакашвили попросит для себя от Зеленского после победы над личным врагом. В любом случае, долгожданное для многих увольнение Авакова станет переломным моментом для Украины и поводом для серьезных политических перестроений.