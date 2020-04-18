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дата публикации 18.04.20 02:24
скаут: Игорь Львович;
   
 

Калининградские монархисты, обвиненные в попытке передать регион Евросоюзу, получили до 8 лет колонии

время публикации: 17 апреля 2020 г.

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Балтийском флотском суде вынес приговоры калининградским монархистам из "Балтийского авангарда русского сопротивления" (БАРС)

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Балтийском флотском суде вынес приговоры калининградским монархистам из "Балтийского авангарда русского сопротивления" (БАРС). Об этом "Медиазоне" сообщил адвокат Михаил Уваров, сотрудничающий с правозащитной группой "Агора". 

Отца четырех детей и бывшего активиста прокремлевского движения "Наши" Александра Оршулевича приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, священника Александра Мамаева и Игоря Иванова - к шести годам, Николаю Сенцову назначили три года колонии-поселения и освободили в зале суда с учетом срока, отбытого в СИЗО. 

Александра Оршулевича обвиняли в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК), Мамаева и Иванова - в участии в этом сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Сенцову вменяли только хранение оружия и взрывчатки (часть 1 статьи 222 УК, часть 1 статьи 222.1 УК).

По версии ФСБ, Оршулевич еще в 2008 году, учась на историческом факультете Балтийского федерального университета имени Канта, задумал БАРС как террористическое сообщество для "дестабилизации политической обстановки в Калининградской области". Члены православно-монархического движения БАРС готовили в Калининградской области захват власти для последующего присоединения к Евросоюзу. Сами подозреваемые отрицали вину. 

Также обвиняемые якобы преследовали цели "последовательной пропаганды фашизма и "германского наследия" среди жителей Калининградской области, планировали разжигать межнациональные конфликты на почве антисемитизма, чтобы дестабилизировать политическую обстановку в регионе.

"Создание идеологической базы террористического сообщества БАРС основано на идеях фашизма, восстановления Российского православного царства и Святой Руси", - зачитывала обвинительное заключение прокурор Анна Ефремова.

Изначально следствие вменяло монархистам экстремизм, затем ужесточило обвинение до терроризма, а в начале апреля вновь вернулось к экстремизму. Прокуратура запрашивала им до 10 лет колонии. 

В качестве доказательств вины в деле фигурируют аэрозольные баллончики с краской и несколько трафаретов с надписями "Путину смерть Царю престол", "Путину смерть освободим Пруссию", "Вернем Калининград в Германию" и "Бей жидов спасай Россию", найденные при обыске у подозреваемых. Однако они говорили, что эти предметы были им подброшены.

Защита характеризовала выдвинутые обвинения как абсурдные. "Защита с большим интересом готова увидеть хоть одно доказательство, которое бы обосновывало возможность создания Православного царства Святой Руси на идеях фашизма. То есть православного фашизма в Святой Руси. Что само по себе звучит как крамола против здравого смысла и реальности существования такой идеологии в природе", - комментировал обвинительное заключение адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Оршулевича.

Адвокат добавил, что у его подзащитного не было ни материальных, ни человеческих ресурсов для организации вооруженного захвата власти в регионе.

59-летний обвиняемый Мамаев, называющий себя иеромонахом Русской православной церкви западного синода (РПЦЗ), сравнил уголовное дело с религиозными гонениями.

Ключевым фигурантом для следствия, готовившего обвинение в терроризме, стал Сенцов. По его словам, он никогда не состоял в БАРС, хотя и общался с Оршулевичем на общественно-политические темы. Кроме того, Сенцов - лютеранин, в то время как в уставе БАРС говорилось, что состоять в движении могут лишь прихожане РПЦЗ.

Бывшего моряка Сенцова, увлекающегося военной реконструкцией и историей Пруссии, задержали 24 сентября 2017 года, на четыре месяца позже остальных. При обыске у Сенцова обнаружили макеты оружия, гильзы, учебные и боевые патроны. Экспертиза признала боевыми 15 патронов калибра 7,62 мм, два патрона калибра 5,45 мм, четыре патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова и 7 винтовочных патронов калибра 7, 92 мм.

Также у нового фигуранта дела БАРС нашли гранату Ф-1 и осколочный гранатометный выстрел ВОГ-25, но без взрывателей; ДНК Сенцова или его подельников на этих предметах не обнаружено. Следствие утверждает, что Сенцов был оружейником террористического сообщества монархистов-сепаратистов и подыскивал боеприпасы по заданию Оршулевича.

"Нашли Сенцова с оружием, искусственно его ввинтили в эту группу, что он якобы ее участник", - пояснял адвокат Оршулевича Владислав Филатьев.

При этом Сенцов признает, что хранил дома несколько найденных патронов. Но адвокаты настаивали, что не доказан умысел на использование этих боеприпасов. "Это глупо - иметь массогабаритный макет автомата Калашникова и для него применять откопанные патроны от "Маузера". То есть любой военный и невоенный человек скажет, что это абсурдно", - говорил адвокат. 

Всех четверых обвиняемых по делу БАРС "Мемориал" признал политзаключенными.

статью прочитали: 213 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 18.04.2020 06:00:53
Мне кажется, осужденные - обычная шайка фриков. Такие есть везде. С точки зрения психиатрии здоровы. Просто дураки.
Число их, как правило, совпадает с числом городских сумасшедших.

То, что хевра "Мемориал" признала их политзаключенными подтверждает мою версию.
"Мемориал", возможно,является сборищем геев, шизов и иудеев.
Любой, кто видел живьем Подрабинека или Аллу Гербер согласится со мной.
Нормальные люди в этом отстойном стойбище - чрезвычайная редкость.
Как негры в экипажах подводных лодок адмирала К.Деница.

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