США - Китаю: «Свои долги я всем прощаю»?

17.04.20 Автор Виктор Мудрый

Неоднократные обвинения Белым домом Пекина в эпидемии коронавируса закончились требованиями не платить долги. Поскольку КНР остается крупнейшим держателем гособлигаций США, речь идет, по сути, о выборочном дефолте. Насколько обоснована такая инициатива, и чем она может обернуться для американской экономики? Об этом пишет Максим Рубченко в РИА Новости.

Дэньги давай!

«Наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба, нужно списанием части американского долга, находящегося в резервах китайского Центробанка», — заявила сенатор от штата Теннесси Марша Блэкберн. Ее поддержал хорошо известный у нас сенатор Линдси Грэм, автор нескольких законопроектов о санкциях против России и «Северного потока — 2». «Это уже третья пандемия из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду», — сказал Грэм в интервью Fox News в понедельник. По его мнению, «весь мир должен выставить счет за пандемию» и заставить Пекин «раскошелиться по-крупному». «И я хочу начать списывать часть нашего долга Китаю, потому что это они должны платить нам, а не мы им!» — подчеркнул сенатор.

Блэкберн и Грэм отнюдь не одиноки в попытках монетизировать китайское происхождение коронавируса. Сенатор Джош Хоули, в соавторстве с еще тремя коллегами, уже внес в парламент законопроект о необходимости международного расследования действий Пекина во время вспышки коронавируса и создания «механизма выплаты компенсаций». Все это сопровождается масштабной пропагандистской кампанией с участием высших правительственных чиновников. Так, в среду глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу Fox News сообщил, что «Китай и сейчас продолжает скрывать многое о COVID-19, как и на начальных этапах эпидемии».«Китай мог бы быть честнее и предоставить больше информации, чтобы нам было легче справляться с инфекцией», — отметил Эспер, призвав «оказать давление» на Пекин и выбить всю правду о происхождении вируса.

Теория заговора

Первым о биологической утечке из Института вирусологии в Ухане написал в интернете бывший сотрудник этого учреждения Ботао Сяо. Он указал, что одна из исследовательских лабораторий находится в шестистах метрах от оптового рынка морепродуктов, где и возникла эпидемия. Ботао предположил, что «смертоносный коронавирус, вероятно, создан в лаборатории», и его случайно вынесли в город. Однако вскоре он удалил публикацию, объяснив, что гипотеза не подтвердилась.

Тем не менее версию об искусственном происхождении вируса моментально подхватили западные СМИ, а затем и вашингтонские чиновники. Семнадцатого февраля сенатор-республиканец Том Коттон объявил, что инфекция появилась из биохимической лаборатории в китайском Ухане и пообещал призвать «к ответственности виновных в распространении смертоносной пандемии». К обвинениям присоединились в Белом доме. Дональд Трамп в своих твитах называл COVID-19 не иначе, как «китайским вирусом». А госсекретарь США Майк Помпео в марте сорвал подписание совместного коммюнике министров иностранных дел «Большой семерки», поскольку большинство потребовало убрать из документа термин «уханьский вирус».

Между тем все больше авторитетных специалистов опровергают подобные обвинения. Газета The New York Times сообщила, что заместитель советника по национальной безопасности США Мэтью Поттингер еще в январе попросил спецслужбы изучить возможность утечки вируса из лаборатории в Ухане, но ЦРУ не нашло ничего подозрительного. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал во вторник: «Имеется множество доказательств того, что коронавирус образовался естественным путем». Профессор химической биологии Университета Рутгерса Ричард Эбрайт объяснил изданию The Washington Post: «В последовательности генома этого вируса нет абсолютно ничего, что указывало бы на искусственное происхождение. <…> Версия биологического оружия должна быть категорически исключена».

И все же в США продолжают настаивать на своем. На прошлой неделе в суды Техаса и Невады подали коллективные иски против КНР: более пяти тысяч американцев утверждают, что они понесли огромные потери из-за того, что китайцы допустили распространение коронавируса по всему миру. «Наш иск касается тех, кто физически пострадал в результате воздействия вируса. <…> Речь также о коммерческой деятельности Китая, торговли на рынках, где продается мясо диких животных», — сообщила юридическая компания Berman Law Group, представляющая интересы истцов.

Американцы требуют компенсацию в размере 1,2 триллиона долларов. По «случайному» совпадению это в точности соответствует сумме облигаций США на балансе Народного банка Китая. Так что суд вполне может запретить правительству платить по этим бумагам «в обеспечение интересов истцов». И вашингтонские чиновники послушно выполнят это решение.

Миссия самоубийцы

Требования компенсаций за пандемию противоречат и юридическим нормам, и здравому смыслу. На это во вторник указал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Когда мы слышим рассуждения о том, что Китай должен будет всем заплатить за то, что эта инфекция появилась, и якобы кто-то кого-то вовремя не проинформировал… Знаете, это переходит всякие пределы и всякие приличия», — отметил глава российской дипломатии. Однако, как показывает опыт введения Вашингтоном санкций против других стран, подобные мелочи волнуют США в последнюю очередь. Ведь на самом деле за разговорами об ответственности Китая в очередной раз скрываются коммерческие интересы американских компаний.

Дело в том, что в КНР уже практически справилась с эпидемией, заводы и фабрики быстро возобновляют работу. А большинство западных компаний простаивают из-за карантина. Значит, рынки открыты для экспансии китайцев — противостоять им в ближайшие месяцы будет некому. Вашингтон собирается использовать требования колоссальных компенсаций, как рычаг давления, чтобы не позволить Пекину воспользоваться сложившейся ситуацией. Поэтому можно не сомневаться: американские суды удовлетворят все иски против китайского правительства.

Однако главными пострадавшими при таком развитии событий рискуют оказаться сами Соединенные Штаты. Из-за перспективы американского дефолта Пекину не остается ничего другого, как срочно приступить к распродаже трежерис. Это способно полностью разрушить рынок госдолга США — из-за переизбытка предложения инвесторы перестанут покупать новые выпуски облигаций. Следовательно, казначейству нечем будет финансировать рекордный дефицит бюджета, а также многотриллионные программы антикризисной поддержки национальной экономики. Если же Федрезерв отважится покрывать эти расходы только за счет печатного станка, позиции доллара в качестве мировой резервной валюты будут подорваны окончательно и навсегда.

Введение Амеро?

Кризис вы встретили во всеоружии: в надежном сейфе хранится ваша личная «подушка безопасности» – доллары. Что может быть надежнее валюты, которая с 1945 года диктует свои правила всему миру? Но, проснувшись в одно непрекрасное утро, вы вдруг узнаете: а доллара-то – НЕТ! Вместо него американцы ввели новые деньги – амеро. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день… Что же получается? Население планеты, свято верящее в американскую валюту, годами конвертировавшие в нее свои сбережения, останется с зелеными фантиками?

Рождение слуха

Разговоры об амеро возникли не сегодня и не на пустом месте. В ходе саммита президентов Джорджа Буша (США), Висенте Фокса (Мексика) и премьер-министра Канады Пола Мартина в Техасе в 2005 году родилась идея создания Североамериканского союза, ставшая главным результатом саммита. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, лидеры США, Мексики и Канады сообщили о первой стадии формирования альянса — «Партнерство по безопасности и процветанию Северной Америки». Через два года лидеры США, Канады и Мексики встретились в канадском Квебеке, где опять-таки обсуждали идею «континентальной интеграции».

Это, по сути, аналог Евросоюза, что означает не только общие границы, но и общую валюту. Была названа и предполагаемая дата создания союза — 2010 год. Далее. Висенте Фокс, уже не будучи президентом Мексики, появился в эфире популярнейшей в Америке передачи — шоу Ларри Кинга. Некая госпожа Гонсалес из Нью-Джерси поинтересовалась его «отношением к объединению Америки посредством единой валюты».

Чего ждать и что делать?

Если все «раскопки» журналистов окажутся правдой, то ради собственного спасения Америка действительно может пойти на очередной неадекватный шаг – заменить доллар на «амеро». Существует также альтернативная точка зрения ведущих экономистов США, которые уверены, что (при определённых обстоятельствах) доллар всё-таки выживет.

Так, экономист Михаил Хазин (Россия) и Дэвид Уолкер, бывший главный финансовый контролёр США, сошлись во мнении, что при изыскании «дополнительных финансовых ресурсов» доллар выживет. Под этим термином можно понимать многое: и военные конфликты, которые точно развяжут американцы, дабы США получило доступ, скажем, к нефтяным скважинам (тут как раз уместно вспомнить о «военных трениях» с Ираном), и финансовые мировые войны, и распродажу активов государства, и т.д.

Помимо того экономисты полагают, что экономики более половины стран зависят от доллара. Банкротство мирового экономического лидера, ВВП которого составляет 69% мировой экономики, нанесёт самый сокрушительный удар по экономической стабильности планеты за всю историю существования современной цивилизации. Перестройка под «новый формат», особенно во время кризиса, крайне негативно скажется на экономике всех долларозависимых государств, поэтому пул этих стран будет всеми силами стараться сохранить мировую валюту.

Особенно упорно, считают экономисты, будет на этом настаивать Китай – страна, чьи вложения в валютные резервы (в частности, в доллар США) являются наибольшими в мире. Однако здесь стоит вспомнить неслучайное замечание Гарольда Тернера о переводе 800 млрд «амеро» в Китайский банк развития.

Получается, если договоренности с «основными инвесторами США» уже достигнуты, тогда теория экономистов может не подтвердиться и вечнозеленую валюту действительно ожидает «ликвидация»? В то же время бежать стремглав и менять доллар на более устойчивую валюту, например евро, не стоит. Для сохранения сбережений экономисты советуют переводить средства в другие валюты, но постепенно, или вообще вкладывать в золото, которое во время кризиса только дорожало.

В 2010 году идея Амеро не стала реальностью, но сейчас, с дефицитом в 24 триллиона ( и это еще не окончательный вариант по итогам коронакризиса) не возжелает ли эксцентричный Дональд Трамп ввести эту валюту? Ведь идея "Свои долги я всем прощаю" - это чудесный выход из создавшейся ситуации. А главное, что никто (кроме Китая) и пикнуть не посмеет. А если вдруг - военные базы США не зря расположены по всему миру...

