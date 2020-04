архив



опубликовано редакцией на Переводике 18.04.20 00:24 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"ERIK PRINCE OFFERED LETHAL SERVICES TO SANCTIONED RUSSIAN MERCENARY FIRM WAGNER " Глобальная сеть - 13 апреля 2020 г. Эрик Принс предложил услуги своей частной охранной фирмы Blackwater санкционированной российской компании наёмников - ЧВК “Вагнер” Matthew Cole, Alex Emmons April 13 2020 Photo illustration: Soohee Cho/The Intercept, Getty Images Согласно трем источникам, знакомым с ситуацией, в течение последних нескольких месяцев, Эрик Принс, основатель частной охранной фирмы Blackwater и советник администрации Трампа, прилагает усилия к тому чтобы договориться о предоставлении военных услуг санкционированной российской фирме наёмников (ЧВК Вагнер) в, по крайней мере, двух африканских конфликтах. По словам двум людей, знакомых с усилиями Принса, в начале этого года, Принс, который является братом министра образования в администрации Трампа Бетси ДеВос, встретился с высокопоставленным сотрудником российской группы Вагнера и предложил свои наёмные силы для поддержки деятельности фирмы в Ливии и Мозамбике. Представители Вагнера сказали, что они не заинтересованы в работе с Принсом, сообщили The Intercept три человека, знакомых с обстоятельствами встречи. Адвокат Принса отрицает, что его клиент встречался с кем-либо из Вагнера. Группа Вагнера - это полу-официальная военная организация, действующая в странах или конфликтах, где российское правительство стремится к правдоподобному отрицанию своей деятельности. В соответствии с сообщениями и экспертов , которые отслеживают деятельность Вагнера, она зачастую оснащается и поддерживается непосредственно Министерством обороны Российской Федерации. На веб-сайте Госдепартамента США группа Вагнера также указана как субъект, связанный с «оборонным сектором правительства Российской Федерации». Любые деловые отношения между Принсом и Вагнером фактически сделали бы влиятельного советника администрации Трампа субподрядчиком российских военных. В последние годы российское правительство развернуло силы Вагнера в нескольких африканских странах, на Украине и в Сирии, где в 2018 году, американские военные убили несколько десятков боевиков Вагнера, после того, как русские и их сирийские союзники напали на нефтяной объект, который защищали Соединенные Штаты. «Wagner Group - инструмент российской политики. Он работает при ГРУ - российской военной разведке», - сказал Шон Макфейт, старший сотрудник Атлантического совета и бывший военный подрядчик, который писал о наемниках. Пытаясь вести дела с Вагнером, Принс может понести юридическую ответственность Пытаясь вести дела с Вагнером, Принс может понести юридическую ответственность. В 2017 году администрация Трампа санкционировала ЧВК Вагнер, а также её основателя и главу Дмитрия Уткина за то, что они «завербовали и отправили солдат для ведения, вместе с [поддерживаемыми Россией] сепаратистами, боевых действий на востоке Украины» во время российского вторжения в 2014 году. Российское правительство отрицало причастность к вторжению, даже когда его силы, в нарушение международного права, оккупировали и взяли под свой контроль Крым, также находящийся на территории Украины,. Санкции запрещают отдельным лицам или компаниям оказывать «финансовую, материальную или технологическую поддержку, продавать товары или услуги любому лицу, чья собственность и интересы в собственности заблокированы в соответствии с этим Указом». Они также запрещают кому-либо «действовать или претендовать на то, чтобы действовать в пользу или от имени» Вагнера. Добавление Вагнера в 2017 году в список санкций основывается на исполнительном указе от 2014 года, подписанном президентом Бараком Обамой. «По моему опыту, напрашиваться на сотрудничество с санкционированной стороной действительно было бы явным нарушением», - сказал Брайан О'Тул, старший сотрудник Атлантического совета и бывший высокопоставленный сотрудник по санкциям в министерстве финансов. «Делаете ли вы это [юридическое] дело, это совершенно отдельный вопрос, - сказал он, добавив, что презентация [своего] бизнеса Вагнеру, - кажется совершенно вопиющей вещью». Когда Принс встретился с руководством Вагнера, он уже находился под федеральным расследованием за нарушение правил торговли оружием. Предложение российской фирме также поднимает вопрос о том, санкционировали ли чиновники администрации Трампа эту встречу и знали ли они о попытках Принса работать с группой. Бывший морской котик, получивший известность в качестве главы частной охранной фирмы Blackwater, Принс был активным сторонником президента Дональда Трампа, служа неофициальным советником по военным и внешнеполитическим вопросам в Африке, на Ближнем Востоке и в Афганистане. Принс был донором Трампа в 2016 году и работал над политической поддержкой президента, предлагая частные военные решения, которые принесут финансовую выгоду его компаниям. В начале термина администрации Трампа, Принс предложил ей приватизировать войну в Афганистане и скомплектовать для Трампа частную шпионскую службу, предназначенную для обхода разведывательного сообщества США. Ни одно из предложений не увенчалось успехом, несмотря на поддержку некоторых его идей со стороны высокопоставленных чиновников администрации, включая госсекретаря Майка Помпео. В течение многих лет Принс пытался, в основном безуспешно, выиграть военные контракты с правительствами Африки и Ближнего Востока. В то же время Вагнер стал более заметным игроком в регионе, поскольку влияние России там возросло, что позволяет стране действовать “под радаром” в то время, когда, по словам МакФейта, эксперта по наемничеству, «правдоподобное отрицание сильнее, чем огневая мощь». «Причина, по которой существуют такие группы, как Вагнер, заключается в том, что современная война всё больше становится теневой, а наемники - отличный способ добиться успеха в тени» «Причина, по которой существуют такие группы, как Вагнер, и причина успеха таких людей, как Эрик Принс, заключается в том, что современная война становится теневой, а наемники и такие группы, как Вагнер, - отличный способ добиться успеха в тени», - сказал Макфейт. Ливия была разделена и погружена в конфликт с тех пор, как союзники - США и НАТО сместили давнего диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году. Организация Объединенных Наций и большая часть международного сообщества, включая США, признают правительство национального согласия (ПНА), действующее в столице Ливии Триполи, официальным представителем страны. Но восточную часть страны контролирует военный лидер Халифа Хафтар, который в прошлом году пытался взять Триполи. Обе стороны поддерживаются иностранными державами, которые постоянно нарушают эмбарго ООН на военную поддержку. Турция и Катар поддерживают ПНА, в то время как Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет поддерживают Хафтара. Весной прошлого года войска Хафтара, Ливийская национальная армия, начала наступление на Триполи, но оно было сорвано в течение нескольких дней. Хафтар обратился к Москве и Вагнеру. Американцам запрещено помогать любой из сторон конфликта без разрешения правительства США. В то же самое время, Принс был заинтересован в предоставлении войска Мозамбику, где, в течение последних двух лет, правительство боролось с небольшим мятежом. Но в августе 2019 года, президент Мозамбика Филипе Ньюси вылетел в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Страны подписали несколько торговых договоров, и Россия согласилась направить военную помощь. По сообщениям СМИ, российская военная техника и граждане России, работающие на Вагнера, прибыли в Мозамбик в сентябре . После того, как Вагнер потерял в Мозамбике более десятка своих бойцов, Принс, согласно документам, полученным The Intercept и информации человека, знакомого с ситуацией, направил российской фирме предложение предоставить наземные силы, а также средства воздушного наблюдения. Принс также, более десяти лет, был советником фактического правителя Объединенных Арабских Эмиратов наследного принца Мохаммеда бен Заида, известного как MБЗ. Под руководством бен Заида, ОАЭ, близкий региональный союзник США, вмешались в несколько региональных войн на Ближнем Востоке и в Африке. Пария во время администрации Обамы, Принс был принят наследным принцем ОАЭ и заключил контракт на сотни миллионов долларов на создание и обучение президентской гвардии для королевской семьи. Позже он был удален за, в том числе, плохое управление. Принс имеет связи с Китаем. Он является сопредседателем Frontier Services Group (FSG), гонконгской логистической компании, которую он основал, и крупнейшим инвестором которой является правительство Китая. Ранее Intercept сообщал, что правительство США расследовало действия Принса на предмет его связи с разведывательной службой Китая. Конфликты между коммерческими интересами Принса и целями многих правительств, которые пользуются его услугами, накапливались, поскольку Принс пытался продать свой военный и наемный потенциал по всему миру. Например, FSG подписала контракт на право рыболовства в Мозамбике примерно в то же время, когда Принс начал поиск оборонных контрактов в этом регионе. По сообщению компании, контракт на рыболовство был расторгнут. «Конфликт интересов является глубоким и угрожает демократии, когда между США и их основными государствами-конкурентами действует свободный агент», - сказал Макфейт. «Он никогда не станет надежным инструментом проверки данных разведывательного сообщества. Это опасная вещь для любой демократии».