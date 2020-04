Коронавирус распространяет антисемитизм

Подобно тому как это не раз происходило во время эпидемий в прошлом, нынешняя коронавирусная паника вызвала волну обвинений в адрес евреев

Пандемия коронавируса сеет страх и панику во всем мире. Такая атмосфера подозрительности и враждебности вызвала вспышку вековой чумы антисемитизма.

Израильский МИД предупреждает, что в результате пандемии коронавируса, по всему миру, в социальных сетях, наблюдается резкий всплеск количества антисемитских сообщений. Особенно высокий рост наблюдается в Соединенных Штатах, Франции, Германии и арабском мире.

Как сообщает Ynetnews, Ран Яакоби, глава департамента по борьбе с антисемитизмом, попросил социальные сети взять на себя ответственность за содержание сообщений и действовать. Итамар Эйхнер написал: «Некоторые пообещали исследовать и заблокировать эти посты, но некоторые вежливо отказались, утверждая, что они “затоплены” коронавирусным контентом и не имеют персонала для решения этой проблемы».

Особенно во время глобального кризиса, мы должны избегать того, чтобы страх превращался фанатизм и попытки сделать евреев крайними. Это действительно очень тревожно видеть что в Германии, как и в других местах, в результате пандемии, наблюдается рост #antisemitism

Высокопоставленный правительственный чиновник отмечает «бум» в распространении циркулирующих конспирологических теорий, в том числе одного утверждение, что пандемия является результатом неудавшегося теста биологического оружия израильскими секретными службами

Во вторник, правительственный комиссар по антисемитизму предупредил, что в Германии, с распространением нового коронавируса, резко усилились антисемитские настроения.

Мультфильмы и теории заговора стали популярными в социальных сетях. В одном мультфильме звезду Давида на флаге Израиля заменили коронавирусом. В другом показаны самолеты с израильскими флагами, распыляющие коронавирус на людей внизу. Некоторые конспирологические теории обвиняют Израиль и евреев вину в том что они распространяют вирус, чтобы уменьшить население планеты и получить прибыль от вакцины. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поощряет антисемитские слухи и обвиняет сионистов в создании вируса как биологического оружия.

Евреи, сионисты организовали и разработали #Corona вирус как биологическое оружие, точно также как птичий грипп и крымско-конголезскую геморрагическую лихорадку (CCHF).

Они хотят переделать мир, захватить страны и нейтрализовать население мира

Комментарии TV network президента Эрдогана в #Turkey

В новом исследовании Центра Симона Визенталя «Смертельный новый вирус пересекается с самой старой ненавистью в истории: отчет и анализ» подчеркивается шокирующий #antisemitism в социальных сетях во время #coronavirus пандемии.

По мере того как новая коронавирусная пандемия распространяется по всему миру, ведущая еврейская правозащитная группа призывает социальные сети удалять сообщения, распространяющие антисемитизм.

But many anti-Semites have gone beyond wild conspiracy theories and petty cartoons to threatening physical violence. A 23-year-old man from New Jersey was arrested on Sunday after announcing on a white supremacist website his intention to target Jews for spreading the virus.

Coronavirus has impacted everyone either directly or indirectly. It does not discriminate against race, religion or creed. But people do.

Но многие антисемиты вышли за рамки мультфильмов и диких конспирологических теорий, они начали угрожать физическим насилием. 23-летний мужчина из Нью-Джерси был арестован в воскресенье после объявления на веб-сайте сторонника превосходства о белых о своем намерении преследовать евреев за распространение вируса.

Коронавирус бьет по всем, прямо или косвенно. Он не дискриминирует ни по расе, ни по религии, ни по убеждениям. Это делают люди.

Яаков Хагоэль, заместитель председателя Всемирной сионистской организации, написал для Israel Hayom :

[В дополнение к тому, что мы имеем дело со здоровьем и финансовыми последствиями этой болезни, наши братья и сестры в еврейских общинах по всему миру также сталкиваются с циничным и безобразным использованием этой болезни антисемитскими организациями, раздувающими огонь ненависти и возлагающими вину за распространение коронавируса по всему миру на евреев - на кого же еще?

Эта антисемитская тенденция напоминает более мрачные времена. Этот мир не изжил эту ненависть.

В 14 веке по всему миру прокатилась бубонная чума, убившая 50 процентов населения Европы. Во Франции, Италии и Испании, где болезнь свирепствовала в течение четырех лет, уровень смертности достигал 75 процентов. «Черная смерть» изменила демографию всего мира.

Однако, поскольку евреи следовали законам карантина и гигиены, изложенным в Библии, смертность в еврейских общинах была намного ниже. Другим фактором, способствующим этому, был, вероятно, тот факт, что каждую весну перед Пасхой, когда чума зачастую ослабевала, евреи убирают в своих домах и очищают их от зерна (которое привлекает крыс), Многие отчаявшиеся европейцы, которые виноватых в их бедствиях, считали, что евреи - легкий выбор. Всего за несколько лет тысячи евреев были убиты и более 100 еврейских общин были уничтожены. Во Франции евреев обвиняли в распространении болезни путем отравления колодцев. Тысячи были убиты. В одном только городе Страсбурге 2000 евреев были сожжены заживо.

Джонатан Тобин, главный редактор Jewish News Syndicate , писал, что с учетом этой истории нынешняя атмосфера обвинения евреев во всех бедах неудивительна:

Хотя за прошедшие столетия мир сильно изменился, но стремление найти кого-то, кто виноват в болезнях или других бедствиях, по-прежнему заложено в психике человека. Поэтому неудивительно, что стали приходить сообщения о всплеске антисемитизма, что антисемиты пытаются связать евреев с созданием и/или распространением коронавируса.

В то время когда многие страны недооценили опасность коронавируса, Израиль предпринял самые строгие меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение болезни. Израиль стал первой страной, которая заблокировала рейсы из Китая, ввела 14-дневный карантин для прибывающих и ограничения на передвижение для своих жителей.

В недавнем подкасте помощник главного редактора Watch Иерусалим Брент Нагтегал рассказал о подходе Израиля к сдерживанию вируса и о том, как он может мотивировать рост обвинений евреев.

В своей статье Coronavirus in Prophecy (Коронавирус в пророчествах), главный редактор Watch Jerusalem Джеральд Флурри писал, что атмосфера антисемитизма напоминает темные века. «Разве человеческая природа не ужасна?» написал он. «Вместо того, чтобы подумать, почему уровень смертности среди евреев намного ниже, и, следуя примеру евреев, применять библейские законы карантина и надлежащей гигиены, люди обижаются и злятся».

Мистер Флурри объяснил, что Бог пытается привлечь внимание человечества; Бог использует катастрофы и эпидемии, чтобы исправить человечество. И все же библейское пророчество предупреждает, что впереди ещё гораздо худшие болезни. К сожалению, антисемитизм также будет усиливаться.

Мистер Флурри указал на пророчество в Захарии 6 о четырех духовных колесницах, каждая из которых выполняет определенную работу на этой Земле. Он идентифицировал черных лошадей как «представление о насилии, голоде и эпидемии, которые обрушиваются на мир». Он написал:

Коронавирус - это лишь проблеск того, что должно произойти в будущем. Мы должны ожидать, что болезни, подобные этому новому коронавирусу в Ухане, будут усиливаться и, в конечном итоге, распространяться как средневековые пандемии и убивать миллионы людей. Маловероятно, что эта конкретная новая вспышка приведет к такой гибели, но пророчества не ошибаются. …

Этот мир с его ужасными болезнями и множеством других неприятностей скоро будет заменен. При своем пришествии Мессия совершит то, чего не смогли сделать самые выдающиеся врачи, ученые и другие специалисты: Он принесет прочный мир и прекрасное здоровье всем мужчинам, женщинам и детям. Смертельные заболевания, такие как коронавирус Ухань, тиф, бубонная чума, туберкулез и все другие, исчезнут и никогда не вернутся.

Мы должны помнить, что с помощью коронавируса Бог совершает что-то прекрасное и позитивное. Он посылает этих ангельских существ с конкретными заданиями, все в рамках подготовки к Дню Господа и пришествию Мессии! Бог уже готовится к этому кризису кризисов!

