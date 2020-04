архив



опубликовано редакцией на Переводике 19.04.20 05:29 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Chinanews.com.cn”,

"Full text of Wuhan's notification on revising numbers of confirmed COVID-19 cases, deaths" Китай - 17 апреля 2020 г. Полный текст уведомления муниципального штаба города Ухань о пересмотре количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и случаев смерти от этой инфекции WUHAN, April 17 (Xinhua) -- В пятницу, муниципальным штабом по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) города Ухань было опубликовано уведомление о пересмотре количества подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и случаев смерти, связанных с этой инфекцией, в городе. Ниже приводится полный текст уведомления В соответствии с пунктом 4 статьи 38 Закона Китайской Народной Республики о профилактике и лечении инфекционных заболеваний, который предусматривает, что «информация об эпидемической ситуации с инфекционными заболеваниями должна публиковаться своевременно и точно»; параграфом 3 статьи 25 Положения о готовности и реагировании на возникающие угрозы для общественного здравоохранения, в котором говорится, что «информация должна предоставляться своевременно, точно и всесторонне»; статьёй 19 Положения о реализации Закона о статистике Китайской Народной Республики, которая гласит, что «если статистические данные являются неполными или имеют явные ошибки, объект статистического исследования должен обеспечивать дополнение или исправление в соответствии с законом»; статьи 14 и статьи 15 Правил регистрации информации о смерти населения (для проведения судебного разбирательства), в которых говорится, что «медицинские учреждения создают системы проверки данных», «медицинские учреждения устанавливают системы сравнения, проверки и дополнения данных» и другие нормативные акты. и следуя принципу ответственности за историю, людей и умерших, а также чтобы информация об эпидемии COVID-19 в городе была открытой, прозрачной и точной, штабом по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 города Ухань была создана группа для сбора больших, связанных с эпидемией, массивов данных и и проведения эпидемиологических исследований. Муниципальные службы юридическая, статистическая, здравоохранения, контроля заболеваний, общественной безопасности и гражданских дел объединили свои усилия для сопоставления информации о случаях COVID-19 в Уханьской муниципальной системе больших данных по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19, системе муниципальных похоронных служб, информационной системе COVID-19 администрации муниципального госпиталя и муниципальной системе тестирования нуклеиновых кислот на коронавирус для удаления дублирующих записей и оформления пропущенных случаев. Стремясь не оставлять ни одного случая с COVID-19 без документов, власти работали над тем, чтобы собрать полную информацию из всех мест, связанных с эпидемией, включая инфекционные клиники, больницы, временные больницы, места карантина, сообщества с случаями COVID-19, специальные учреждения находящиеся под управлением органов безопасности, судебные и гражданские учреждения, такие как тюрьмы, центры содержания под стражей и центры ухода за престарелыми, собирать полную личную информацию по всем случаям COVID-19, проверять и перепроверять каждый случай с медицинскими учреждениями, общинами и районами, полицейскими участками первичного уровня, работодателями и семьями пациентов с COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Ухани на конец дня 16 апреля было пересмотрено (увеличено) на 325 - до 50333, а число погибших - на 1290, то есть - до 3869. Расхождения в данных обусловлены следующими причинами: во-первых, растущее число пациентов на ранней стадии эпидемии исчерпало медицинские ресурсы и превысило возможности приема медицинских учреждений. Некоторые пациенты умерли дома, не получая лечения в больницах. Во-вторых, в разгар усилий по лечению больницы работали сверх своих возможностей, а медицинский персонал был занят спасением и лечением пациентов, что приводило к запоздалым, пропущенным и ошибочным сообщениям. В-третьих, из-за быстрого увеличения числа специализированных больниц для лечения пациентов с COVID-19, включая те, которые находятся в ведении министерств, провинции Хубэй, города Ухань и его районов, аффилированных с компаниями, а также частных и временных больниц, несколько медицинских учреждений не были подключены к информационной сети по эпидемии и не смогли своевременно предоставить свои данные. В-четвертых, зарегистрированная информация о некоторых умерших пациентах была неполной, и в отчетах были повторения и ошибки. Жизнь и люди важнее всего. Каждая потерянная в результате эпидемии жизнь - это не только потеря для их семьи, но и горе для города. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в результате эпидемии COVID-19, и глубоко скорбим о соотечественниках и медицинских работниках, которые погибли в результате этой эпидемии. Штаб по профилактике и борьбе с эпидемией COVID-19 города Ухань 17 апреля 2020 г.