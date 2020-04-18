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дата публикации 18.04.20 02:40
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У нас в Канаде

Пандемия: что человеку зло, то дикой природе – благо

Posted on Wednesday, April 15, 2020 

Эксперты говорят, что дикая природа Онтарио, вероятно, испытает демографический бум по причине продолжающегося чрезвычайного положения, в результате чего большинство жителей провинции остаются дома.

И дело не только в том, что на дорогах меньше автомобилей, и в воздухе убавилось загрязняющих ингредиентов. Но и тот, и другой факторы важны.

Время пандемии COVID-19 и последующие меры физического дистанцирования и изоляции, направленные на борьбу с вирусом могут увеличить продолжительность жизни диких животных.

«Весна – сезон рождения и расселения более молодых животных, которые родились в прошлом году», – пояснил  Брайан МакЛарен (Brian McLaren), доцент кафедры дикой природы в университете Lakehead University.

Птицы, рыбы и млекопитающие, по его словам, наиболее уязвимы весной, когда они мигрируют, размножаются или выходят из спячки.

На брачные привычки животных могут плохо повлиять люди, потому что их присутствие становится стрессом, а это приводит и к помётам поменьше, и к преждевременным родам, или отказу родителей от молодняка.

Но этой весной люди в значительной степени выведены из экосистемы, что позволит животным просто процветать.

«Не секрет, что когда офисные башни во время весенней миграции не будут освещены ночью, случится меньше столкновений перелётных птиц с окнами», – говорит Эмили Рондель (Emily Rondel), вице-президент Орнитологического клуба в Торонто.

Поскольку во вторник правительство премьер-министра Дага Форда проголосовало за продление чрезвычайного положения в Онтарио ещё на 28 дней, МакЛарен и Рондель говорят, что это и для животных увеличит безопасный период.

Специалисты утверждают, что столь продолжительный промежуток времени без людей будет полезен для дикой природы. Дополнительные 28 дней «являются настоящим стимулом для выживания птиц и зверей».

Фото  Nathan Denette (CANADIAN PRESS).

С вином – через пандемию?

Posted on Thursday, April 16, 2020 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает всех граждан свести к минимуму употребление алкоголя и избежать пьянства во время пандемии COVID-19.

В заявлении, опубликованном во вторник на сайте европейского отделения ВОЗ, организация предупредила правительства о том, что существующие ограничения на доступность алкогольных напитков «должны поддерживаться на прежнем уровне и даже усиливаться».

«Во время пандемии COVID-19 мы должны спросить себя, чем мы рискуем, оставляя людей взаперти в их домах, полных напитков, которые вредны как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения поведения граждан, включая насилие», – отметила в заявлении Карина Феррейра-Борхес (Carina Ferreira-Borges), менеджер Европейской программы ВОЗ по борьбе с алкоголем и наркотиками.

Кроме того, ВОЗ предупреждает, что люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно в разгар пандемии COVID-19, а также не напиваться до потери чувств.

«Оставайтесь трезвыми, чтобы сохранять бдительность, действовать быстро и принимать решения с ясной головой», – призывает ВОЗ.

Как утверждает организация, антисептики на основе спирта могут дезинфицировать кожу, но нет никаких доказательств того, что алкоголь способен каким-либо образом обезвредить вирус.

Фактически, это может потенциально ухудшить состояние любого, кто заразится COVID-19, так как это подрывает иммунную систему организма.

Хотя бары и рестораны в Канаде закрыты, винные магазины продолжают работать во время пандемии, поскольку их причислили к бизнесам, оказывающим «необходимые услуги».

И, похоже, канадцы активно пользуются этой услугой. Статистическое управление Канады сообщило, что 14 процентов опрошенных жителей страны признали, что потребляют нынче больше алкоголя, чем до пандемии, а 10 процентов сказали, что стали пить меньше.

По данным опроса компании Nanos Research, потребление спиртных напитков среди канадцев в возрасте от 35 до 54 лет увеличилось на 25 процентов, а в возрастной группе от 18 до 34 – на 21 процент.

Тем временем Таиланд временно запретил продажу алкоголя, сославшись на длинные очереди, возникшие в винных магазинах после закрытия баров.

Подобное явление наблюдается и в Канаде – в социальных сетях полно фотографий длинных очередей за спиртным.

Австралия не запретила продажи алкогольных напитков, но установила лимит в 12 бутылок вина и два ящика пива на клиента.

Фото CTV News.

Школьникам Онтарио дадут бесплатные айПады

Posted on Friday, April 17, 2020 

Поскольку школы остаются закрытыми из-за пандемии COVID-19, правительство Онтарио раздаст планшеты с бесплатными планами беспроводной связи учащимся, которые не имеют доступа к онлайновому обучению.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, министр образования Стивен Лечче сообщил, что школьным советам передано около 21 000 айПадов.

«Наше правительство взяло на себя обязательство перед родителями обеспечить безопасность их детей, – , – сказал министр Лечче. – И мы должны обеспечить инструментами для обучения тех, кто их не имеет».

Ранее на этой неделе премьер-министр Даг Форд подтвердил, что ученики общественных школ Онтарио не вернутся в классы в начале мая.

Первоначально правительство провинции планировало открыть школы 1 мая для учителей и 4 мая для учащихся.

Хотя Форд и подчеркнул, что его правительство не отменяет учебный год полностью, он не назвал возможную дату, когда ученики смогут вернуться в школы.

Фото Nathan Denette (CANADIAN PRESS).



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теги: Канада  
   
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