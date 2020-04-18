навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
18.04.20   Редакция

Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

(0)
 
18.04.20  

Подборка новостей из Белоруссии

(0)
 
17.04.20   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
 
16.04.20  

«БРАТУШКИ» ОТРЕКЛИСЬ ОТ ПОБЕДЫ

(0)
 
16.04.20   Редакция

Незаменимый лидер России странным образом дистанцируется в борьбе с пандемией

(0)
15.04.20  

Подборка сообщений со всего мира

(0)

последние за вчера, 17.04.20  
 
05:23   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 18.04.20 02:51
скаут: Игорь Львович;
   
 

Возвращение домой: как россияне эвакуировались в Германию

Из-за прекращения регулярных полетов в России "застряли" несколько сотен живущих в Германии россиян. Некоторым из них удалось эвакуироваться в ФРГ, другие оказались в сложной ситуации.

 17.04.2020  Автор Никита Баталов

Самолет Аэрофлота приземляется в немецком аэропорту

Самолет "Аэрофлота" приземляется в немецком аэропорту

Телефон корреспондента DW раскалился до предела после того, как его добавили в WhatsApp-группу с недвусмысленным названием "Возвращение". За день в ней опубликовали тысячи эмоциональных сообщений. Сейчас в группе находится более 150 человек, в основном жители Германии с российским гражданством. Все они оказались в непростой ситуации: из-за прекращения полетов из России в другие страны в связи с пандемией коронавируса они не могут вернуться домой к своим семьям и работе, у многих начались проблемы с деньгами. Официальная эвакуация для таких людей не предусмотрена.

Это не единственная группа, общение с той же целью происходит и в ряде других групп, например, "Возвращение.Регионы" и "На чемоданах". Цель групп - по крупицам собрать нужную информацию и обмениваться ей, чтобы наконец-то уехать домой. В итоге эта взаимовыручка действительно помогла многим оказаться дома. Но не всем.

Остановка авиаперевозок

Возвращение 29-летней Елены Крюковой домой в Дюссельдорф, где она живет 5 лет и учится в университете, напоминает приключенческий триллер. В разговоре с корреспондентом DW она рассказала, что ее обратный рейс в Германию был забронирован на 18 марта, но его в итоге отменили. По словам Елены, ей не удалось купить билеты на более поздние рейсы - их либо не было в наличии, либо они были "запредельно дорогими, 55 тысяч рублей в один конец". Потом авиасообщение прекратили вовсе.

Московский аэропорт Шереметьево, 17 апреля 2020 года

Московский аэропорт Шереметьево, 17 апреля 2020 года

Елена связалась с немецким посольством, там ей оказали "информационную поддержку" и внесли в списки тех, кто хочет выехать в Германию. В посольстве ей также предложили попробовать выехать в ЕС через наземную границу с Финляндией, но предупредили, что гарантии, что получится выехать, есть только у граждан ЕС.

Попытка "прорваться" через границу

Елена решила рискнуть: она купила билет Хельсинки-Франкфурт, прилетела из Перми в Санкт-Петербург и поехала на машине на финскую границу. "Мы звонили в ФСБ, МИД России и другие ведомства, но никто не давал ясной информации, все ссылались на указ правительства №763-р об ограничении движения, но никто однозначно не говорил о запрете на выезд. Никто не хотел брать на себя ответственность", - рассказала Елена.

Елена Крюкова

Елена Крюкова

В итоге российские пограничники посовещались, позвонили начальству и не пустили девушку в Евросоюз. "Я почувствовала абсолютное бессилие, ущемление моих прав. Вся моя жизнь сейчас находится в Германии. Я не могла когда-то предположить, что мне запретят выезжать из собственной страны", - сказала девушка.

"Развернули" на немецкой границе

Похожие истории корреспонденту DW рассказали еще несколько живущих в Германии россиян. Еще хуже ситуация оказалась у Михаила Новоселова из Томска, поступившего в университет в Берлине. Михаил вылетел 20 марта в немецкую столицу. "Новости о закрытии границ ЕС застали меня по пути. Когда я прилетел в Берлин, меня развернули на границе Германии, хотя у меня была долгосрочная национальная виза, документы об обучении и приглашение", - рассказал Михаил.

Михаил Новоселов из Томска, учится в университете в Берлине

Михаил Новоселов из Томска, учится в университете в Берлине

По данным посольства, Михаил имел право въехать в Германию. Однако пограничникам не понравилось отсутствие у него жилья в Берлине. "Администрация общежития уже ждала меня, чтобы заключить договор и передать ключи от комнаты, жилье у меня как бы есть, но меня все равно развернули", - рассказала Михаил. В итоге ему пришлось почти на месяц остаться в Москве.

Частный самолет за десятки тысяч евро

Среди желающих вернуться домой были и те, кто почти всю жизнь провели в Германии. 22-летняя Татьяна Пашкова с пяти лет живет в ФРГ, 8 марта она прилетела к своей бабушке в Краснодарский край. Уже через несколько дней были введены первые ограничения, рассказала DW ее мама Надежда, в итоге обратный рейс Татьяны отменили. Из-за закрытия границ разделенными оказались десятки семей.

Татьяна Пашкова

Татьяна Пашкова

Участники чата выдвигали десятки идей, как им вернуться домой, в том числе - весьма неожиданные. Так, неоднократно звучало предложение зафрахтовать чартерный самолет стоимостью в десятки тысяч евро, чтобы все смогли долететь до Германии, однако оно осталось нереализованным.

Многие также жаловались на ухудшение финансового положения, поскольку они не могут продолжать работать в Германии, но все еще несут расходы и в России, и в ФРГ, например - за съемное жилье.

Эвакуация в Германию

Спасительная новость пришла в четверг вечером. МИД Германии разослал россиянам, которые обращались за помощью в посольство, письма о том, что 17 апреля состоится внеочередной рейс "Аэрофлота" Москва-Франкфурт. Билеты эвакуируемые покупали самостоятельно, по их словам, стоимость подскочила от 150 евро с начала бронирования до 700 евро.

Россияние на регистрации на рейс Аэрофлота во Франкфурт 17 апреля 2020 года

Россияне на регистрации на рейс "Аэрофлота" во Франкфурт 17 апреля 2020 года

Среди пассажиров оказались Михаил и Елена. Студентке из Дюссельдорфа для того, чтобы попасть на рейс, пришлось срочно выехать на поезде из Санкт-Петербурга в Москву.

Что чувствует человек, который эвакуируется из своей собственной страны? "Облегчение. Я не живу в России. Я еду туда, где чувствую себя безопаснее и где у меня другая жизнь. Я была готова лететь за любые деньги", - сказала Елена.

700 евро заплатить могут не все

Татьяне Пашковой не удалось вылететь этим рейсом из-за необходимости добираться до Москвы из Краснодарского края. А для 20-летнего ветеринара Софии Баш, которая учится в Берлине и живет с 2017 года в Германии, 700 евро за билет оказались неподъемной суммой.

"Мои родители из-за кризиса потеряли работу в Москве. Оплата за квартиру и страховку в Германии снимается каждый месяц. Я могла бы подработать в Германии, но не могу вернуться. У нас сейчас нет источника дохода вообще, и сколько это продлится - непонятно", - рассказала девушка DW.

В самолете Аэрофлота, 17 апреля вылетевшим из Москвы во Франкфурт

В самолете "Аэрофлота", 17 апреля вылетевшим из Москвы во Франкфурт

В 17:47 часов самолет Airbus A321 приземлился во Франкфурте, он доставил в Германию 133 человека. Не менее сотни живущих в Германии россиян по-прежнему не могут вернуться домой.

статью прочитали: 191 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 