«БРАТУШКИ» ОТРЕКЛИСЬ ОТ ПОБЕДЫ

В болгарском городе Добрич бесстрашно осквернили памятник советским воинам в парке Святого Георгия.

На Украине

На памятнике вандалы нацарапали: «Смерть оккупантам», «Смерть Алёше», «Смерть коммунизму».

Семиметровый монумент, у подножия которого покоятся останки советских солдат, павших при освобождении города Добрич, был воздвигнут в конце 1950-х годов. При этом сам Добрич с 1949 по 1990 год носил имя Героя Советского Союза, Народного героя Югославии и Героя Народной Республики Болгария маршала Ф.И. Толбухина.

После вхождения в НАТО болгары быстро переобулись, точнее их заставили присягнуть новым-старым хозяевам.

С 2011 г. в Болгарии отмечают «день памяти жертв коммунистического режима», к которым причисляют коллаборационистов, сотрудничавших с гитлеровским режимом. Помимо этого, в 2000 г. в стране был принят закон «О признании коммунистического режима преступным», а в 2016 г. – поправку к нему с запретом публичной демонстрации советской символики. Это спровоцировало рост антисоветских и антироссийских настроений и волну актов вандализма, которые продолжаются до сих пор. Только памятник Советской армии в Софии в 2017-2018 гг. оскверняли четыре раза.

Зато в Болгарии свободно продаётся «Майн Кампф» Гитлера и другая нацистская литература. Видимо, как учебное пособие.

В стране с 2001 года действует Болгарский национальный союз (БНС) – идеологический наследник фашистской организации «Союз болгарских национальных легионов».

Помимо него существует несколько крупных ультраправых организаций, открыто проповедующих расовую ненависть и ксенофобию.

В 2014 г. в Болгарии открыли памятник лётчику Димитру Списаревскому, воевавшему на стороне Третьего рейха и погибшему в бою с англо-американской авиацией. Чествование памяти Списаревского проводится ежегодно с 2006 г., причем с 2016 г. – в виде факельного шествия. И ни одного замечаний со стороны ЕС, ОБСЕ и прочих международных строгих «учителей», их больше волнует судьба геев в Чечне.

В Австрии

То есть, современная Болгария вернулась под гитлеровские знамена, под которыми она и маршировала до 1944 года. Болгария при немцах была одним большим госпиталем для вояк вермахта и СС. Тепло, светло, море, вино…

В благодарность немцы, чтобы не разрушать «лагерь отдыха», оставили Болгарию практически без боев. Мало сомнений, что следующие одна за другой акции вандализма против советских памятников накануне Дня победы в Польше, Чехии, на Украине, Румынии имеют четкий сценарий с одной задачей: надо отравить праздник России.

Не отстает, понятно, и Германия. Тут вышла книга «Мы, дети насилия». Автор историк Мириам Гебхардт точно к 75-летию Победы озаботилась изнасилованными немками в конце Второй мировой. Вот, дескать жертвы войны, а вот облик «освободителей». Причем с подсчетом пострадавших и рожденных детей от «случайных связей».

Причем, уверяет историк, изнасилования длились с 1945 по 1955-ый. И даже разбивает, кто больше отличился на этом поприще-американцы, британцы или наши. Конечно, советские солдаты, кто же еще.

Как все это удалось подсчитать спустя 75 лет, остается неведомой тайной.

Кстати, целый фильм на эту злободневную тему, немцы прокатали по всей Европе пару лет назад.

Аккуратно к 9 мая подоспел и второй том биографии Адольфа Гитлера германского историка Фолькера Ульриха. Он убежден, что главная ошибка фюрера была в том, что он считал себя непогрешимым, мало слушал своих генералов. А так было бы все хорошо.

Любовь немецкого народа к своему вождю, кстати, выбранному вполне демократично, жива и сегодня. Недавно были выставлены на продажу ранее неизвестные фотографии лидера нацистов: альбом с более чем 170 снимками принадлежал его охраннику. Покупатели оторвали его с руками…

В Литве

Верно заметил политик Вячеслав Никонов, что нынешний Европейский Союз-это Третий рейх в полном составе. И они никогда не смирятся, не забудут Красного знамени над рейхстагом, стремясь любой ценой опорочить нашу великую Победу, замазать свои страшные преступления.

Есть одна закавыка.

В братских могилах под красными звездами лежат не только русские, как бы хотелось в НАТО и в ЕС. Тем же болгарам прекрасно известно, что в чужой земле сложили головы татары, грузины, киргизы, молдаване, узбеки и многие другие.

Перед ними не стыдно? Или точно знают, что, как обычно, возмутятся и потребуют от Софии ответа лишь русские, официальная Москва? А все остальные, чьи деды и отцы ушли в бессмертие, сделают вид, что это их не касается? Кредиты и торговля важнее…

В Польше

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