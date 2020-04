архив



дата публикации 18.04.20 04:47 скаут: Игорь Львович Белоруссия Подборка новостей из Белоруссии Белорусские власти ведут информационную войну на два фронта Эксперты инициативы iSANS проанализировали действия властей на информационном поле в сегодняшних сложнейших условиях. 17.04.2020 Последние несколько дней государственные телеканалы Беларуси обрушиваются с жесткой критикой на своих российских коллег. Но поможет ли им это в информационном противостоянии? Эксперты инициативы iSANS в мониторинге публикаций по теме COVID-19 фиксировали, что в российских медиа продвигается нарратив о неспособности белорусского государства справиться с эпидемией и поэтому необходима гуманитарная операция (читай: интервенция). С момента публикации результатов мониторинга в первой неделе апреля давление только усилилось, и белорусские власти решили контратаковать. Для противодействия угрозе на внешнем направлении были задействованы государственные телеканалы. 13 апреля на «Беларусь 1» вышел сюжет с жесткой критикой публикаций российских медиа и опровержением сделанных ими заявлений. Через несколько дней на том же канале показали сюжет о попытке купить заказные посты с критикой Лукашенко в крупном telegram-канале «Беларусь головного мозга». Подкрепилось это сюжетом по ОНТ о кризисе в России и о том, как тяжело, страшно и неправильно распределяется государственная поддержка олигархическому бизнесу. С одной стороны, отмечают эксперты iSANS, это попытка отстреляться, а не отсидеться, что уже неплохо. С другой стороны, стрельбу в белый свет как в копеечку нельзя назвать эффективной. И на это есть несколько причин. Во-первых, это не является продуманной информационной политикой. Просто высмеять российские медиа в эфире недостаточно. Белорусская аудитория продолжает находиться под значительным влиянием росСМИ и зачастую делает выбор в их пользу на фоне противоречивых действий своего государства. Тем более что проблемы есть, и они очевидны. Можно убеждать свою аудиторию, что всё хорошо, но реальность упорно твердит обратное. Второй нюанс чисто технический — белорусские государственные медиа попросту не обладают необходимыми возможностями, чтобы тягаться на равных с российскими ресурсами по качеству и масштабу работы. Вирусные ролики с заявлениями президента набирают миллионы просмотров из РФ, но им не перебить поток технически совершенной пропаганды от российских производителей контента. Третья же проблема, которая является ключевой, это отсутствие доверительного диалога в и без того расколотом обществе. Наравне с критикой российских медиа, параллельным треком поступают угрозы и предостережения игрокам на внутреннем поле. В частности, в заявлении 13 апреля на совещании с силовиками Александр Лукашенко заявил, что и своих надо контролировать, призвав КГБ быть пожестче. Здесь очень показателен кейс с вынесением предупреждения от Мининформа изданию «Медиа-Полесье», которое дало недостоверную информацию о смерти пациента. Официальной информации им не предоставили, и журналисты сослались на слова врача, работающего в той же больнице. Впрочем, ошибку быстро исправили. И ее причиной региональные журналисты прямо называют «отсутствие официальных источников, нежелание чиновников ответить на элементарные, значимые для людей вопросы». И эта ситуация типична для всей страны. Вместо открытости и прозрачности журналисты как небольших региональных ресурсов, так и крупнейших порталов отмечают закрытость и отсутствие реакции на их запросы. Аудитория, видя, что власти отмалчиваются, начинает воспринимать любые панические слухи и недостоверную информацию из неподконтрольных властям источников. Которые ни оштрафовать, ни заблокировать уже не получится. И одной критикой этих источников проблему не решить. Негосударственные акторы играют не меньшую роль в информационной безопасности, чем госструктуры. Те же блогеры, которых государство обвиняет в нагнетании истерии, выполняют роль, с которой не справляются государственные медиа — привлечение и удержание белорусской аудитории. В подтверждение уже упомянутая история блогера, у которого пытались купить рекламу, очевидно негативно влияющую на ситуацию в Беларуси. Он отказал, несмотря на критическое отношение к власти и очевидный материальный интерес. Важно упомянуть и независимых аналитиков и экспертов, которые работают с данными и открыто предупреждают о возможных последствиях принимаемых решений. В ответ на них льется поток грязи от государственных медиа. И тут стоить задаться вопросом: кто ценнее для государства — критики, способные обосновать свои выкладки, или государственные эксперты, которые еще месяц назад называли коронавирус «симулякром». С того момента от этого симулякра уже погибли десятки людей, а счет инфицированных идет на тысячи. Независимые медиа здесь отыгрывают роль верификатора, они гибче и оперативнее «госов». Сложно представить, какой поток мусора им приходится отфильтровывать, чтобы давать реальную картинку происходящего. Особенно это видно по репортажам из регионов, откуда порой поступают панические слухи о вспышках пневмонии и заваленных моргах. В этой ситуации государство просто обязано не критиковать и давить собственные внутриреспубликанские источники, а наоборот — поддерживать их: давать исчерпывающую информацию о происходящем на местах. И если власти будут продолжать давить негосударственных акторов и угрожать им, это ослабит общий информационный иммунитет страны. И в столкновении с внешней угрозой государство просто не выстоит в одиночку. iSANS — международная экспертная инициатива, направленная на анализ и противодействие гибридным угрозам. В нее входят эксперты, медиаактивисты и журналисты из Беларуси, стран Восточного партнерства, Евросоюза, США и Канады.

Россия уничтожает дороги на границе с Беларусью 16.04.2020 Работают экскаваторы, дежурит ФСБ. С 15 апреля в России начал действовать ряд новых карантинных мер, которые должны помочь соседям побороть вирус. Кроме всего прочего, начали действовать и новые ограничения по пересечению границы: в ближайшее время иностранцы, в том числе и белорусы, не смогут попасть в страну. Видимо, в связи с усиленным карантином россияне решили перекрыть слабо контролируемые участки. Об уничтожении нескольких дорог оnliner сообщил читатель по имени Валерий. Вчера днем мужчина находился неподалеку от агрогородка Ленино и заметил, что на российской стороне идут работы. — Я подъехал, посмотрел. Экскаваторы конкретно копают яму, чтобы невозможно было проехать. Причем копают так, чтоб народ не засыпал потом. Рядом стоят фээсбэшники, все контролируют. Я потом еще к другой «тропе жизни» поехал, там то же самое, — рассказывает наш собеседник. В пресс-службе Госпогранкомитета Беларуси сообщили, что информации о проводимых работах у них нет, однако практика уничтожения таких дорог существует давно: когда-то так поступали и наши пограничники. Информацию о проводимых работах оnliner подтвердили источники в ГАИ: вчера сотрудники выбывали к границе, чтобы убедиться, что на территории Беларуси не проводится незаконных дорожных работ. Как нам рассказали в Ленинском сельсовете, который прилегает к границе, эта дорога пользовалась популярностью у местных жителей: народ ездил на работу или просто на рынок. — С нашей стороны лежит хорошая асфальтированная дорога, а там просто насыпь. Таких путей несколько. Они такие, левые немножко, — рассказывают нам в деревне. — Когда-то давно у нас асфальт клали и приехала газета. Тогда спросили у россиян про дорогу с их стороны, но они честно ответили, что им она не нужна. Посмотрим, может, вернут ее после этой эпидемии. А нет, так будет народ через Красное ездить — и все дела. Журналисты обратились за комментарием в ФСБ России, к которому относится погранслужба, однако ответа пока не получили.

«А пацаны-то не знают!» Американские миллиардеры из списка Forbes, вложившиеся в белорусский IT 17 апреля 2020 Владимир Коваленя, TUT.BY Более 10 американских миллиардеров из опубликованного недавно рейтинга Forbes имеют активы в белорусской IT-отрасли. Нюанс в том, что в большинстве своем они об этом не в курсе. Если вообще знают, где находится Беларусь. TUT.BY заполнил этот пробел и составил список самых известных американских инвесторов в белорусскую IT-отрасль. Фото: Reuters Новые «бостонские брамины» Джонсоны Семья Джонсонов по отдельности и через трасты владеет 49% голосующих акций в одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний Fidelity Investments. Она была основана в 1946 году в Бостоне Эдвардом Джонсоном II. О масштабах бизнеса говорит тот факт, что до недавнего времени под управлением Fidelity Investments находились активы на сумму свыше 2,4 трлн долларов. Во второй половине 2010-х годов она приобрела акции новичка NYSE EPAM Systems и в настоящее время является одним из крупнейших акционеров разработчика с белорусскими корнями. Глава Fidelity Investments Эбигейль Джонсон — одна из самых богатых женщин мира. Она занимает в мировой иерархии миллиардеров 124-е место с состоянием 10,8 млрд долларов (на момент публикации рейтинга Forbes-2020). В список миллиардеров входит и ее отец Эдвард «Нед» Джонсон III (5,4 млрд долларов), который возглавлял Fidelity Investments 37 лет и в 2014 году передал руководство дочери. По 2,4 млрд долларов владеют брат и сестра нынешнего руководителя инвесткомпании Эдвард Джонсон IV и Элизабет Джонсон. Постсоветский таксист Блаватник Родившемуся в СССР и эмигрировавшему в 1978 году в США Лену (Леониду) Блаватнику не хватило одного шага, чтобы со своими 17 млрд долларами попасть в топ-50 богатейших людей мира: на момент выхода рейтинга Forbes-2020 он занимал в нем 51-ю строчку. Деньги, заработанные от продажи в 2013 году доли в российской нефтегазовой компании ТНК-BP, через фонд Access Industries он вкладывает в компании как в консервативных, так и в новых отраслях. Так, в конце 2010-х годов Access Industries поучаствовал в очередном раунде инвестирования в Gett — такси-сервис, созданный израильтянином Дейвом Вайсером. В 2017 году Gett приобрела своего потенциального конкурента Juno с центром разработки в Минске. В конце прошлого года владельцы Gett объявили о начале стратегического сотрудничества с американской такси-компанией Lyft и закрыли такси-сервис в США. В его объединенного бизнеса сотрудники минского офиса Juno («Джуно Лэб») практически полным составом влились во вновь организованный белорусский офис Lyft — «Лифт БиЭлЭр». А вот совладелец оперирующей в Беларуси и на постсоветском пространстве совместной компании «Яндекс.Такси» и Uber International Трэвис Каланик с конца прошлого года уже не имеет бизнес-интересов в нашей стране. Сооснователь Uber не только покинул пост в совете директоров такси-сервиса, но продал все свои акции. Они принесли ему почти 2,6 млрд долларов. Снова Сорос Известный американский финансист венгерского происхождения Джордж Сорос с состоянием 8,3 млрд долларов в новой версии списка миллиардеров Forbes занял 162-ю строчку. Бизнесмен хорошо известен в странах постсоветского пространства, где, включая Беларусь, в первой половине 1990-х годов через фонд «Открытое общество» финансировал научные, образовательные, культурные, медийные и проекты в области здравоохранения. В Беларуси это продолжалось до 1997 года, когда руководитель местного подразделения фонда был выслан из страны из-за подозрения в поддержке оппозиции, а само оно было закрыто. Снова в Беларуси финансист появился в 2015 году, когда его Ukrainian Redevelopment Fund инвестировал в датско-украинского разработчика программного обеспечения Ciklum. Один из ключевых центров разработки этой компании расположен в Минске и с 2007 года является резидентом Парка высоких технологий. Медийный Барри Медиамагнат Барри Диллер, прозорливо в конце 2000-х прочувствовавший близкую победу интернет-технологий в медийном пространстве, наверное, единственный из этого списка, кто целенаправленно покупал актив в Беларуси. Владельца Match Group и InterActiveCorp, через которые он контролирует такие платформы как Tinder, OkCupid and Match.com, в 2014 году привлек проект минских айтишников Матвея Тимошенко и Петра Скоромного Apalon Apps. Сделка по его приобретению (она оценивается в сумму до 25 млн долларов) стала одной из самых крупных в истории белорусского IT-сектора. Apalon Apps, центральный офис разработки которого остался в Минске, входит в структуру IAC и занимается в том числе преумножением состояния Барри Диллера. На момент выхода рейтинга Forbes — 2020 года оно составляло 3 млрд долларов. Фармацевтический айтишник Совсем новичок в нашем списке — генеральный директор и основатель холдинга Veeva Systems Питер Гасснер. Он заработал 2,5 млрд долларов на поставках облачных решений для фармацевтических и биотехнологических компаний, а в конце 2019 года вложил 430 млн долларов в покупку американской IT-компании Crossix Solutions. Последняя тоже специализируется на разработке продуктов для здравоохранения. В 2018 году Crossix Solutions открыла центр разработки в Минске — «Кроссикс Солюшнз Бай». Венчурная легенда Тиль Обладатель состояния в 2,3 млрд долларов, сооснователь платежной системы PayPal и первый внешний инвестор в Facebook Питер Тиль в прошлом году поддержал стремление основателей белорусского стартапа Flo Health создать из него первого в истории Беларуси «единорога». Венчурный фонд бизнесмена, гордо называющийся Fonders Fund, пополнил внушительный список инвесторов в проект Юрия и Дмитрия Гурских и их партнеров. Тройка из Silver Lake Cостояние каждого из основателей венчурного фонда Silver Lake, специализирующегося на технологических инвестициях, в марте этого года составляло по 1,2 млрд долларов. Майкл Бингл, Кеннет Хао и Грег Мондра, в том числе, вложили средства в американскую корпорацию SolarWinds, которая является владельцем резидента ПВТ «Соларвиндз МСП Технолоджи». Кто еще: Welcome Google? Одни из самых богатых людей мира Ларри Пейдж (состояние — 50,9 млрд долларов) и Сергей Брин (49,1 млрд долларов) и их младшие коллеги по интернет-гиганту Google Эрик Шмидт (13,2 млрд долларов) и Кавитарк Рам Шрирам (2,2 млрд долларов) попробуют локализоваться в белорусском IT-секторе в этом году. Материнская компания Alphabet, созданная для управления империей Google, в прошлом году сделала предложение акционерам мирового лидера по разработке фитнес-трекеров Fitbit. Один из ключевых дев-центров Fitbit находится в Беларуси. Акционеры Fitbit уже согласились с предложением, но есть сомневающиеся среди регуляторов. Один из них Министерство юстиции США, которое предполагает, что в результате сделки Google получит чересчур много личной информации о клиентах (в данном случае об их здоровье) и использует ее в рекламных целях. Европейские регуляторы также высказывают опасения. Эксперты предсказывают, что, если она состоится, то в лучшем случае может быть завершена во второй половине 2020 года. Пейдж, Грин и Ко, впрочем, из тех, кому уже знакомы возможности белорусской IT-индустрии. В 2017 году Google приобрела компанию «Эймэта» (Almatter), которая работала над приложением Fabby. «Эймэта», хотя вскоре после сделки была исключена из ПВТ, продолжает существовать, но практически все ее сотрудники релоцировались в Сан-Франциско и Цюрих. В белорусские стартапы инвестировали также глава Facebook Марк Цукерберг (7-е место, 54,7 млрд долларов) и основатель компании ServiceNow Фред Ладди (1,1 млрд долларов). Первый в 2016 году выкупил Masquerade Technologies, второй в 2018 году — FriendlyData. Но в этих случаях речь не о покупке бизнеса, который продолжал бы работать на территории Беларуси, а о приобретении прав на интеллектуальную собственность. статью прочитали: 228 человек Комментарии