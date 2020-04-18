навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
18.04.20   Редакция

Знакомьтесь – Гранд-дама сатанистов Голливуда… Мерил Стрип

(0)
 
18.04.20  

Подборка новостей из Белоруссии

(0)
 
17.04.20   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
 
16.04.20  

«БРАТУШКИ» ОТРЕКЛИСЬ ОТ ПОБЕДЫ

(0)
 
16.04.20   Редакция

Незаменимый лидер России странным образом дистанцируется в борьбе с пандемией

(0)
15.04.20  

Подборка сообщений со всего мира

(0)

последние за вчера, 17.04.20  
 
05:23   Редакция

Коронавирус распространяет антисемитизм

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.07.18 15:42    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (11)
25.07.18 13:28    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (34)
20.07.18 15:43    
roodme Немного веселья (13)
19.07.18 18:10    
roodme Отдых (31)
10.07.18 10:43    
MarinK Умные люди (2)
09.07.18 13:09    
GoldStar Скоро Новый год! (7)
08.07.18 11:15    
Олька Просто стихи (893)
03.07.18 16:48    
ана Россияне недовольны своей страной (113)
 
дата публикации 18.04.20 02:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

В вагонах для скота: в Риге разбросали листовки о депортации латвийских русских

© Lsm.lv   Апрель 17, 2020 

В вагонах для скота: в Риге разбросали листовки о депортации латвийских русских

«Дорогие русскоязычные, если вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия — вас ждёт родная Россия». Листовки с таким содержанием недавно получили жильцы многоквартирного дома в рижском микрорайоне Золитуде, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7. Жильцы возмущены таким посланием, пишет rus.lsm.lv

 В анонимной листовке в очень грубой форме говорится, как именно русских готовы везти на историческую родину. Журналисты обратились в Службу госбезопасности с просьбой прокомментировать ситуацию. Там заявили, что служба проинформирована об этих листовках, и — в рамках своей компетенции — данный случай оценит.

Ранее в Фейсбуке рижане сообщали о появлении странных листовок в своих почтовых ящиках. Делились друг с другом впечатлениями. И, судя по переписке, такие послания - случай не единичный.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1064141260623050&set=gm.1413829125482933&type=3

-Надо каждому, кто получил эту гадость обратиться в полицию.

-Думаю, что следует сразу в мусорник всем договориться и молча выбрасывать. Потому что в этом конкретном случае получилось что цель достигнута - пусть и чужими руками, но попало в интернет и пошла "волна" обсуждений.... А достойно это только мусорника

Был и такой комментарий от пользователи под именем Угис Полис (похоже, как раз этот человек все время ратует за снос Памятника Освободителям):

-Par 100% piekrītu! Ja tu dzīvo Latvijā un tev nepatīk latviešu tauta, tās valoda un kultūra, tad neviens šeit tevi netur. Un vienalga vai tu esi krievs, amerikānis vai musulmanis (На 100 % согласен! 

Если вы живете в Латвии и не любите латвийский народ, его язык и культуру, то вас здесь никто не держит. И не важно, русский, американский или мусульманин, - перевод ред.)

-Вообще было бы логично привлечь полицию... Может, у человека весеннее обострение? Сегодня он бумажку в ящик бросил, завтра - кирпич в голову

-Да у нас тоже, Русес 16, средний подъезд, у всех закинуто было

-Мда, мозгов то...а самое интересное почему "они" считают что Россия это родина русско-говорящих?при чем тут Россия то, а вообще жалко чувака, как никак болеет на голову...

-da, toze na ruses16

-Да, у нас тоже на Русес 16 закинуто было, выкинула сразу. Просто ужас! Неужели кто-то из проживающих в доме соседей такое написал...? На Русес 11 и 26 таких рассылок нет.

Некоторые посчитали это провокацией, но многие советовали получателям написать заявление в полицию, что они и сделали в итоге.

Фото из Фейсбука

статью прочитали: 202 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 18.04.2020 06:58:51
Традиции латышской культуры надлежит строго охранять и лелеять.
Протолатышские племена развивали её в приречных болотах до 1201 года. Потом заявилась шайка крестоносцев под водительством немца Альберта Буксгевдена и построила крепость Рига. Латыши под командой прорабов-немцев и построили. Латышей в город-крепость пускали только до захода солнца. Дабы они чего-нибудь не сперли и не воняли в ночи. Потом латышей в город не пускали шведы и орденцы-тевтонцы. Только с целью сохранения культуры латышей и их соображений санитарной безопасности.
Имела место высокая травматичность горожан на кучках, оставленных партизанами-латышами на мостовой узких улочках.
Кончилось тем, что вторглась русская орда и разрешила латышам жить и гадить в городе. Это позволило латышской культуре расцвести невыносимым цветом. Но народ буквально задыхался под гнетом и мечтал о приходе немцев. Немцы ненадолго пришли В 1941-м. Они разрешили латышам отомстить русским.
Латыши вздохнули полной грудью и сформировали батальоны СС.

Но тут снова приперлись русские...

Латышская культура отчаянно сопротивлялась. Она извергла из своих глубин Раймонда Паулса и Лайку Вайкуле. И какого-то Лиелайса, который промышляет в театре в Москве. С отвращением.

... Латыши продолжают сопротивление и в условиях пандемии.

21 марта отставной латышский артист Артуз Кайминьш объявил, что болен коронавирусом. Парламент и Правительство Латвии немедленно провели поголовное тестирование.
Так был установлен круг общения отставного артиста...

Про Артуза, естественно, забыли.
Передчувствуя смерть, указанный Артуз подался в пивнушку с целью хапнуть на грудь пивасика напоследок.
Где и был замечен согражданами-латышами.
Поскольку чихал и кашлял на них. Вообще все латыши друг друга знают - ввиду малочисленности и высокой культуры.

Бить Артуза не стали.
Просто организовали давку, покидая помещение...

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2020
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2020  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 