опубликовано редакцией на Переводике 24.11.16 03:06 скаут: sergey_m; переводчик sergey_m;

Ссылка на оригинал Что общего между военной базой и Диснейлендом? Фиона Барнетт, жертва правительственной программы МК-УЛЬТРА, рассказывает Рассказ Фионы Барнетт, свидетеля и жертвы систематических надругательств, которым она была подвергнута в самом раннем возрасте. Это разоблачение - ее сражение со зловещей, разветвленной и хорошо организованной тайной структурой. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ В сети экспатриантов неонацистов-педофилов Сиднея Теперь я готова поделиться своей личной историей, которая вызвала слезы у членов Королевской комиссии по жестокому обращению с детьми. Другие жертвы этих преступлений так же свидетельствовали перед комиссией. Как сказал комиссии мой муж, я говорю и от имени тех многих жертв, которые не дожили до этих дней. Ключ к пониманию системно организованной педофилии в Австралии - тысячи нацистских военных преступников, которым наше правительство предложило убежище в этой стране. Интересующиеся этой темой читатели могут обратиться к книге Марка Аарона (1989) «Святилище! Нацистские беглецы в Австралии». Кроме того, несколько газет рассказывали об этом. Это задокументированный факт, что нацисты совершили самые отвратительные преступления против человечности. Что же тогда могло заставить их отказаться от этой линии поведения после иммиграции в Австралию? Моя литовская бабушка Елена Милавеска сотрудничала с гестапо во время Второй мировой войны и впоследствии была объявлена русскими в розыск. Она сказала мне, что ее отец отбыл два года каторги в Сибири за отказ раскрыть ее местонахождение Советам. После войны Елена предприняла усилия, чтобы иммигрировать в Австралию. Она убедила иммиграционные службы в том, что Пойтре «Питер» Холожак (который предполагал эмигрировать в Канаду) был ее мужем и отцом маленького ребенка на ее попечении - моего будущего отца Митека Рылько. Таким образом, Елена и Пойтре присоединились к большой волне военных преступников из Восточной Европы, принявших предложение об убежище в Австралии. В 1951 году Пойтре Холожак и Елена вступили в законный брак в городе Батерст, штат Новый Южный Уэльс. Пока я не достигла 15-летнего возраста, я и моя семья говорили всем, что Пойтре Холожак был моим дедом. В возрасте от трех до 11 лет я провела много выходных и школьных каникул в доме Холожака по адресу МакАлистер Авеню, 14, в Сазерленд Шире, пригороде Энгадина. Когда мне было 12, моя семья переехала на север штата Новый Южный Уэльс. После этого я иногда проводила с Холожаком время на школьных каникулах. Во время моего общения с моими «бабушкой и дедушкой» Пойтре развлекал меня рассказами про «былые времена» в Польше, когда он зарабатывал на жизнь тем, что убивал евреев в лагере смерти. Намеком на местоположение лагеря был установленный на фасаде дома причудливо украшенный деревянный герб с надписью «Люблин». Насколько я помню, сам Пойтре Холожак в первый раз надругался надо мной, когда мне не было еще 12 лет. Елена и Пойтре также часто брали меня с собой в компанию их знакомых из Европы, где я подвергалась изнасилованиям. В это сообщество входило большое число нацистских военных преступников, которые обосновались к югу от Сиднея, между Сазерленд Широм и Волонгонгом. Эти поселенцы изменили свои фамилии на английский лад. Они вместе работали, участвовали в оргиях и практиковали обряды тайной религии нацизма, как я понимаю, вынесенные ими из Европы. Я видела, как они использовали в качестве жертв сексуальных ритуалов своих же отпрысков, и я видела, как эти дети потом становились такими же преступниками. Пойтре и Елена Холожак ввели меня в национальный круг сексуальной эксплуатации детей, когда мне еще не было семи лет. Его члены периодически надругались надо мной до моего пятнадцатилетия. В эту сеть входят полицейские, психиатры, психологи, актеры, писатели, политики, биохимики, преподаватели вузов, врачи. Один из них, театральный деятель, был известен тем, что ставил спектакли, в которых мужчины изображали совокупление с ослами. Участником этого сообщества был и психолог Джон У. Гиттингер, сотрудник ЦРУ и американских военных, разработчик системы оценки личности. Гиттингер насиловал и унижал меня. Эта организованная сеть сексуальной эксплуатации детей также занимается незаконным оборотом оружия и наркотиков. Я была свидетелем сексуальной эксплуатации детей в Сиднее, Воллонгонге, Батерсте и Канберре. Эти преступления совершались в часовне BoysTown в Энгадине, военных казармах Холсворти, которые находятся рядом с Энгадином, в католической церкви Regina Coeli Memorial в Беверли-Хиллз, в католической часовне колледжа св. Иоанна при сиднейском университете, на территории НПЗ Caltex в Курнеле, на кладбище Гарраварра около водопада, в мэрии Батерста и на территории многих национальных парков, расположенных между Сиднеем и Воллонгонгом. Я была свидетелем многих актов похищения детей, которым вводили наркотики, а затем пытали, насиловали и убивали. Члены этой организации сексуально возбуждались при актах некрофилии, зоофилии и садизма. В круг этой организации также входит большое число участников-женщин. В возрасте 15 лет я видела, как жена полицейского в Энгадине заманила 15-летнего мальчика в свой автомобиль на пляже Кронала (Cronulla Beach). У мальчика были волосы песочного цвета, он был одет в шорты и бледно-голубую майку, на которой отчетливо был виден логотип-волна «Биллабонга». Мальчика убили на территории частного владения на старой дороге Иллавара около пригорода Менай, где выводили и обучали собак доберманов. Мне запомнились темные волосы и пронзительный взгляд дрессировщика собак, еще там на въезде были знаки, предупреждающие об опасности при вторжении на территорию владения. В возрасте восьми лет я задохнулась, когда надругались надо мной в очередной раз. Я потеряла сознание и очнулась в больнице Сазерленд, на металлическом столе посреди небольшой комнаты. Стены были отделаны от пола до потолка голубой плиткой. Кислородная маска была на моем лице. Силуэты трех человек в медицинской одежде выделялись на фоне слепящего света, идущего сверху. Женщина-медсестра сказала: «Мы почти потеряли тебя!» Затем она сказала мне, что моя мать здесь присутствует. Я бросила взгляд на женщину в дверях справа от моих ног. Это была жена полицейского из Энгадина. Доктор Марк лгал персоналу больницы обо мне и убедил их отпустить меня из больницы под его присмотром. В 1985 году я была свидетелем изнасилования и убийства примерно 10 детей в Батерсте, в выходные дни во время знаменитых автогонок. Некоторые из этих детей были жертвами похищений. Другие дети родились незарегистрированными, так как изначально было запланировано использовать их в качестве сексуальных рабов. Эти махинации были организованы бывшим министром образования правительства Уитлема Кимом Эдуардом Бизли (Kim Edward Beazley), полицейским комиссаром, известным австралийским спортсменом, преподавателем университета Сиднея и известным киноактером. Последний изнасиловал меня перед большой толпой, в которой было очень много католических священников и представителей полиции. С 16 лет я стала рассказывать об этих преступлениях работникам медицинских учреждений. Но никогда ни один из них не дал показаний полиции. Я лично боялась сообщать об этом полиции штата Новый Южный Уэльс, потому что ее служащие входили в число преступников. Кроме того, я была свидетелем, как людей пытали и убивали за разглашение этой тайны или попытки вырваться из круга этого сообщества. Это, конечно же, удерживало и меня от контактов с представителями власти. Первая попытка сделать заявление в полицию Впервые я сделала это в 2008 году, когда в прессе громко зазвучала тема подобных преступлений, поднятая такими же жертвами - Тором Нильсеном и многими учениками частной католической школы-интерната Святого Станислава в Батерсте, штат Новый Южный Уэльс. Я почувствовала, что могу сообщить о своем опыте в полицию штата Новый Южный Уэльс, и меня воспримут всерьез, особенно после такой статьи как эта в газете Herald Sun от 27 августа, 2008 года - «Песнопения, заклинания и секс-оргии в колледже Святого Станислава». Я попыталась сообщить о том, как надо мной надругались в детском возрасте, в полицию штата Новый Южный Уэльс, а затем связалась с детективом Джастином Хэдли, отвечающим за расследование дела о школе Святого Сатнислава в Батерсте. Я кратко описала детективу Хэдли преступления в мэрии Батерста, свидетелем которых я стала в 1985 году. Он попросил меня сделать официальное заявление в местном полицейском участке. Полиция Tweed Heads отказалась принять мое официальное заявление. Они посмеялись над моими свидетельскими показаниями, пообещали связаться со мной и отправили меня домой. На этом весь их интерес к моему делу закончился. Независимо от меня, еще до моего представления этой информации в полицию Батерста, Тор Нильсен предоставил аналогичную информацию полиции штата Новый Южный Уэльс. Нильсен дал показания о том, что 60 детей были изнасилованы в том же самом месте Батерста, о котором говорила в полиции я. Он также отметил, что именно в школе-интернате Святого Станислава размещался штат полиции Нового Южного Уэльса во время автогонок, проходивших в Батерсте, на протяжении многих десятилетий. Свидетельства Тора Нильсена были подробно опубликованы на его ставшем известным сайте «Католическое прикрытие», который католическая церковь заставляла его закрывать вплоть до обнародования данных Королевской комиссии по сексуальным надругательствам над детьми. Коррумпированные врачи Нового Южного Уэльса сделали Нильсену укол наркотического вещества, вызывающего симптомы психоза. Так показания Нильсена были дискредитированы, как будто даны психически невменяемым человеком, и поэтому прокурор Нового Южного Уэльса снял обвинения со священников и сотрудников школы-интерната Святого Станислава. В ответ Нильсен распространил сотни брошюр с подробным описанием своей истории по всему Батерсту. Это была информация, разоблачающая сообщество педофилов, действовавшее в школе-интернате с 1960-х до 1980-х годов. Информация выводила на многих жертв и были предъявлены многочисленные обвинения против сотрудников школы, в том числе лиц, от действий которых пострадал сам Нильсен. Показания Нильсена были подтверждены. Не так повезло адвокату, который вел гражданское дело Нильсена, он таинственным образом выпал из окна на 18-м этаже после публичного разоблачения печально известного сообщества педофилов Батерста. И была еще одна странная смерть адвоката, связанного с делом о школе Святого Станислава, - адвоката Джордана Чамберса, работавшего на Сиднея Фредерика. Бывший ученик школы-интерната Святого Станислава должен был дать показания на следствии по этому делу. Но накануне был найден повешенным на собственном галстуке, привязанном к книжной полке в библиотеке. В полиции эта смерть была воспринята как подозрительная - за полчаса до смерти коллеги этого человека видели его в приподнятом настроении, увлеченно занятого работой. Вторая попытка сделать заявление в полицию В декабре 2012 года, после объявления о Королевской комиссии, я предприняла вторую попытку сообщить свои сведения в полицию. В то время я жила в Брисбене и связалась с рабочей группой по вопросу жестокого обращения с детьми в штаб-квартире на Рома-стрит. Детектив сказал мне, чтобы я подала свое заявление в полицию Нового Южного Уэльса. Я сказала, что пыталась это сделать, но в полиции Нового Южного Уэльса отказались принять мое заявление. Детектив отметил, что в настоящее время происходившее в Энгадине является предметом скрытого расследования полицией Нового Южного Уэльса. Он сказал, что рабочая группа была назначена для расследования преступлений педофилов в часовне Boys Town в Энгадине. Кстати, бывшие священники, в том числе глава общежития Поль Эванс уже были осуждены за педофилию. Тогда я отправила письмо министру полиции штата и комиссару полиции, в котором описала преступления, которые я видела и жертвой которых в детском возрасте была я сама. В нем я также жаловалась на жестокое обращение ко мне со стороны полиции штата. Ответ комиссара полиции представил мое заявление как не имеющее достаточных доказательств. Выходит так, что показания двух независимых свидетелей - Тора Нильсена и меня, - описывающие совершенное в одном и том же месте одними и теми же людьми, не являются доказательствами преступления, достаточными для полиции штата Новый Южный Уэльс. Впоследствии и журналисты, с которыми я общалась, и в Центре для потерпевших в Новом Южном Уэльсе говорили мне, что мои свидетельские показания совпадали с показаниями других жертв в Энгадине и Батерсте. В моих письмах к министру полиции штата и комиссару я просила включить мои свидетельские показания в материалы целевой группы по расследованию деятельности сообщества педофилов Энгадина. На сегодняшний день никто из полиции штата со мной так и не связался. В июне 2013 года, по совету Центра для потерпевших штата Новый Южный Уэльс, я отправила по электронной почте письмо в Батерст детективу, ответственному за расследование дела о школе Святого Станислава. Джастина Хэдли только что перевели в район станции метро Dee-Why в Сиднее. Я предоставила Хэдли описание преступлений в мэрии Батерста, свидетелем которых я была в 1985 году. Коллега Хэдли сказал мне, что эта информация слишком запоздала для расследования о жертвах в Батерсте. Я попросила Хэдли информацию, которая поможет подтвердить мои свидетельские показания и помочь мне подать иск о возмещении через центр для потерпевших штата Новый Южный Уэльс. Я передала Хэдли просьбу связаться со мной, но он так и не сделал этого, хотя я не уверена, что моя просьба дошла до него. Администрация Воллонгонга уходит от ответа После публикации моей первой статьи об организации педофилов Нового Южного Уэльса я получила несколько угроз. Больше всего мне досталось от работника администрации Воллонгонга. Этот человек жестоко оклеветал меня в электронных и голосовых сообщениях, отправленных редактору издания. Электронные сообщения были отправлены с почты администрации Воллонгонга. Общий посыл этих писем был таким: «Я не дам хода этому делу». Я подала официальную жалобу в администрацию Воллонгонга на действия ее представителя, злоупотребляющего своим положением госслужащего. В ответ один из представителей администрации Воллонгонга написал мне: «...Учитывая характер данного вопроса, большинству людей трудно не отреагировать именно таким образом». Читатели могут помнить детали расследования Королевской комиссии в Новом Южном Уэльсе, касающиеся администрации Воллонгонга. Тогда выяснилось, что два бывших мэра Воллонгонга, Тони Беван и Фрэнк Аркелл активно помогали деятельности сообщества педофилов с 1960-х до 1990-х годов. Это сообщество контролирует детский секс-траффик между Воллонгонгом и Сиднеем. Это тот самый круг преступников, во власти которого я находилась, будучи ребенком. Фрэнк Аркелл и еще один человек из Воллонгонга по имени Дэвид Джон О'Херн были жестоко убиты их бывшими жертвами именно в той же манере ритуального жестокого обращения, в качестве акта ответной мести. Некоторая долгожданная поддержка Недовольная ответом администрации Воллонгонга, я обратилась за поддержкой и защитой в полицию. Я, наконец, нашла надежного офицера, который оказался из команды спецназа. Этот человек прочитал мои показания Королевской комиссии. Он сказал, что ему трудно поверить, что я после всего пережитого хочу предпринять еще одну попытку дать показания полиции. Он извинился передо мной за полицию Нового Южного Уэльса за жестокой обращение со мной и сказал: «Мы относимся к футболистам как героям нашего общества, но на самом деле такие люди, как Вы, Фиона, являются нашими настоящими героями». Примечание редактора: Фиона Барнетт предоставила надлежащим образом оформленное и засвидетельствованное в IA заявление, подтверждающее все сказанное в этой статье. Имена предполагаемых преступников, тех, кто еще живы, опущены из юридических и репутационных соображений, хотя они были предоставлены Королевской комиссии и полиции. Любой желающий выступить с какой-либо дополнительной информацией по данному вопросу может обратиться в редакцию по электронной почте: editor@independentaustralia.net _______________________________ НЕДЕТСКИЕ РИСУНКИ Источник, с которого сделан данный перевод: http://pedophilesdownunder.com/hang-on-for-the-ride-abuse-drawings/ _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Фиона Барнетт опубликовала продолжение своей истории в виде рисунков с подписями и пояснениями. Я добавляю от себя некоторые комментарии и пояснения. _________________ "КРЕПКО ДЕРЖИСЬ И ПРОКАТИШЬСЯ!" Фиона Барнетт Крепко держись и прокатишься! Часть 1









Как услугу проституции правительство Австралии предоставило военный аэродром RAAF Fairbairne в Канберре РИЧАРДУ НИКСОНУ. «Operation Attest» (комиссия по расследованию сексуальных злоупотреблений) отказалась расследовать этот инцидент, но ее члены обещали хотя бы узнать и сказать мне, есть ли на базе центрифуга для тренировки пилотов - чтобы проверить достоверность моих воспоминаний.

Надпись на рисунке: Аэродром Fairbairne - военный самолет. Мелкими буквами - слова, произнесенные Гиттингером девочке: Там кое-кто очень важный. Будь добра к нему и делай то, что он говорит.









RICHARD NIXON IN BACK OF PLANE to my right / РИЧАРД НИКСОН В ЗАДНЕЙ ЧАСТИ САМОЛЕТА справа от меня Диалог: Никсон: Как тебя зовут? Девочка: Сладкая девочка.











Никсон: Сколько тебе лет? Замечательно. Иди сюда. НИКСОН









NIXON VIOLENT RAPE / Никсон жестоко насилует









Nixon hit me across head til I bled / Никсон ударил меня по голове, пока у меня бежала кровь















Военный аэродром Fairbairne. Центрифуга. Офицеры военно-воздушных сил.





Fairbairne like Holsworthy / Fairbairne как Холсворти Want a ride? It's fun. Hop in. / «Хочешь прокатиться? Это весело. Запрыгивай». Spun until passed out in ... / Меня раскручивали в центрифуге, пока я не «отключилась». _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Девочку предоставили в распоряжение данной преступной сети ее родители и родственники, беглые нацисты, которым после Второй мировой войны предложило убежище правительство Австралии. Фактически правительство Великобритании, поскольку Австралия - это провинция, "спальный район" Великобритании, полностью находящийся под властью ее "короны". Из данного примера очевидно, что правительство Австралии не просто находится "под влиянием" этой преступной сети, но на самом деле является ЧАСТЬЮ этой сети. Как и правительство Великобритании, хозяин правительства Австралии. Переговоры о предоставлении военного аэродрома американскому президенту Ричарду Никсону проходят на правительственном уровне. Обсуждение деталей этого визита - предоставление маленькой девочки в качестве живой секс-куклы американскому президенту - тоже проходило на правительственном уровне. Правительством Австралии решалось, кого из имеющихся в наличии детей лучше отдать на развлечение Никсону. Джон Гиттингер - один из главных персонажей истории Фионы Барнетт. Общеизвестной информации о нем предостаточно: "гениальный ученый", психолог, разработчик "СОЛ" - Системы оценки личности, сотрудник ЦРУ, участник программы MKULTRA. Гиттингер провожает девочку к самолету и напутствует: "Там кое-кто очень важный. Будь добра к нему..." Персонал военной базы Холсворти тоже - часть единой СЕТИ. После развлечений Никсона девочку до потери сознания крутят в центрифуге, очевидно, чтобы подействовать на ее память. Очевидно, что беглые нацисты, которым дали убежище власти Великобритании в Австралии, тоже часть этой общей СЕТИ-СИСТЕМЫ. _________________ Крепко держись и прокатишься! Часть 2 Я была использована в качестве подопытного кролика, подвергнута изнасилованиям, воздействию электричества и пыткам на территории военной базы Холсворти и ядерного реактора Lucas Heights, для «Проекта Ясон» Джона Гиттингера и д-ра Энтони Кидмана - при полной осведомленности и с одобрения правительства Австралии.









Holsworthy Base / На базе Холсворти Age 5 / Мне 5 лет John Gittinger / Джон Гиттингер Very clever girl / «Очень способная девочка» ... [внизу неразборчиво]









- Mummy! Mummy! / - Мама! Мама! - Mummy doesn't love you. I love you... / - Мама не любит тебя. Я люблю тебя... Holsworthy - destroying natural attachment via cattle prodding / Холсворти - разрушение естественной привязанности через воздействие «электро-плетью» для крупного рогатого скота.









Gittinger / Гиттингер Ipecac / Бузина - Mummy let us do this to you. / - Мама позволила нам сделать это с тобой. - Mummy! / - Мамочка! Attachment Violation / Разрушение привязанности Vomit blood. / Рвота с кровью. Holsworthy - Conditioning Pairing "Mummy" with Vomitting. / Холсворти - создание рвотной реакции на мысли о маме.









«Обучение» Селигмана беспомощности - основа для когнитивно-поведенческоей терапии, которая заставляет забыть прошлое и даже не обсуждать свой опыт перенесенного насилия. Holsworthy / Холсворти Pleasure Pain dichotomy / Дихотомия боль-удовольствие Attachment Violation / Разрушение привязанности Gittinger / Гиттингер Age 5 / Возраст 5 лет Electrocution with cattle prod type implements til no pain response Dissociation / «Электро-плетью» для рогатого скота воздействуют до тех пор, пока, через диссоциацию, не прекратится восприятие боли.









[надписи плохо читаются]







Holsworthy Torture / Пытки в Холсворти Virtual reality goggles / Очки виртуальной реальности Fast video scenes death + destruction / Быстрые видео-сцены смерти и уничтожения Sound / Звук Age 5-10 Repeated / Повторение в возрасте от 5 до 10 лет Gittinger + Kidman / Гиттингер + Кидман _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Воздействие на ребенка через сексуальное насилие и пытки - это одна из разновидностей «программирования», используемого в американской правительственной программе МК-УЛЬТРА. Такое воздействие приводит к «расщеплению личности» у ребенка. Альтер-личности, отделенные таким способом от основной личности, «программируются» под конкретные цели и задачи. Интересующийся читатель найдет подробные описания этих приемов психокодирования в переведенной на русский язык книге Кэти О'Брайен «Транс-формация Америки. Задокументированная автобиография жертвы правительственной программы МК-УЛЬТРА, проводимой ЦРУ». В данном эпизоде появляется Энтони Кидман, "известный и уважаемый в Австралии" врач, клинический психолог с мировым именем. Отец кинозвезды Николь Кидман. Первое упоминание загадочного ядерного реактора Lucas Heights. Психологическое воздействие на ребенка включает в себя разрушение в сознании и подсознании связей с материнским началом. Потом последует игра на слабостях, самомнении и тщеславии, для включения в СЕТЬ-СИСТЕМУ как материнскую структуру. По замыслу специалистов СИСТЕМЫ, смыслы и связи семьи, матери, отца мешают полноценно встроить личность в эту сеть, с полной самоотдачей. Наблюдается параллель с проводящимися сейчас в странах западной цивилизации программами разрушения семьи. Рисунки сделаны Фионой Барнетт уже во взрослом возрасте. С одной стороны, ей хочется обнародовать информацию, с другой - очень трудно описывать весь этот ужас в виде текста. _________________ Крепко держись и прокатишься! Часть 3 Бывший офицер с базы Холсворти подтвердил, что мужчина азиатской внешности по имени Чан был завербован в армию в Холсворти. Этот человек, как полагают, был в армейском резерве, но когда я его видела, он, кажется, опередил по рангу всех австралийских солдат, которых я там видела. Чан получил труп девушки по имени Мишель, которая была похищена педофилами Бойстауна в Энгадине и убита рядом с дамбой на шоссе Heathcote. Труп девушки был доставлен в распоряжение Чана через боковые ворота Холсворти.









Colonel CHAN Australian Army / Полковник Чан австралийской армии CHAN'S victim / Жертва Чана Holsworthy cages / Клетки Холсворти









Meat Hooks / Крючки для мяса Girl / Девушка Australian Army Uniform / Униформа австралийской армии Colonel CHAN / Полковник Чан Holsworthy Freezer / Морозильная камера Холсворти









Holsworthy Freezer Room / Морозильная камера Холсворти Frozen Girl / Замороженная девушка Hanging on Meat Hook / Висит на мясном крюке Cannibalism / Каннибализм _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: «Чан получил труп девушки по имени Мишель, которая была похищена педофилами Бойстауна в Энгадине и убита рядом с дамбой на шоссе Heathcote...» - Фиона Барнетт называет представителей этой СИСТЕМЫ педофилами. А саму СИСТЕМУ она именует VIP-сетью педофилов. Казалось бы, это странно. Мы видим, что совершаются преступления со всеми атрибутами сатанизма, тем не менее, жертва не решается произносить слова «сатанизм», «сатанисты». Эта странность становится понятной, если мы вспомним, что сатанизм как идея, как система определенных убеждений, символов и ритуализма, легализован в общественном мнении и сознании. Сатанизм ПРИЕМЛЕМ для общества. Например, сатанинские взгляды звезд шоу-бизнеса, символы и жесты сатанизма в музыкальной индустрии воспринимаются обществом как разновидность некой «философии», как особое «мнение» и увлечение. Мы приучены к этому. Сатанизм не считается злом или преступлением. Не существует официального порицания и наказания за сатанизм. Уголовное наказание предусмотрено только за педофилию (один из практических инструментов сатанизма), и это единственное, на что может опираться жертва сатанистов Фиона Барнетт, обращаясь за помощью к общественному мнению и к правосудию. _________________ Крепко держись и прокатишься! Часть 4 Д-р Энтони Кидман обучался у Гиттингера и других в применении пыток, насильственного гипноза и наркотиков для того, чтобы вызывать состояние психической диссоциации (расщепления личности) у детей. Он также участвовал в культе детских жертвоприношений. Его МК-УЛЬТРА программирование было построено на пентаграмме - той же эмблеме, что присутствовала и в его внутреннем культе в Сиднее.













Order of the eastern Star – Freemasonry / Орден восточной Звезды - Масонство









KIDMAN'S CHARM / Очарование Кидмана [Надписи плохо читаются]









SYDNEY UNI / Университет Сиднея Antony Kidman / Энтони Кидман Me / Меня









BLOOD RITUAL ABUSE / КРОВАВОЕ РИТУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ









HYPNOSIS / ГИПНОЗ









DRUGS / НАРКОТИКИ









ИНТЕЛЛЕКТ









СОЛДАТЫ _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: На рисунке, запечатлевшем черную мессу, Энтони Кидман присутствует в качестве одного из жрецов сатанинского культа, во время которого совершается кровавое человеческое жертвоприношение. В его руке змеевидный ритуальный меч. Как изображено на правой половине рисунка, меч этот имеет на своей рукояти символическую пентаграмму, в пяти цветах ее лучей отображающую пять главных элементов черной магии, практикуемой Кидманом, и ставших основой его колдовского "шарма", очарования - власти над членами и жертвами культа. Энтони Кидман - черный маг, сатанист. В сатанинской СИСТЕМЕ он выполняет роль жреца, его научные разработки - элементы могущества, которые он вносит как вклад в деятельность тайного общества сатанистов. На той же правой половине рисунка показана нога жреца культа, попирающая девочку-ребенка, и надпись - "Меня". _________________ Крепко держись и прокатишься! Часть 5 Премьер-министр Гоф Уитлем (Эдвард Гоф Уитлем, 21 премьер-министр Австралии) и его любовник генерал-губернатор Джон Керр изнасиловали меня на собрании педофилов в здании Парламента. Комиссия «Operation Attest» отказалась расследовать этот случай на том основании, что их уже нет в живых, хотя Федеральной полицией эта комиссия была создана и для ИСТОРИЧЕСКИХ расследований сексуального насилия над детьми.









Candy Girl / Сладкая девочка John Kerr / Джон Керр









WHITLAM / Гоф Уитлэм "Come sit on uncle gough's lap" / «Подойди, сядь деде Гофу на колени» "Horsey Ride Rape" / Изнасилование «Езда на лошадке» Крепко держись и прокатишься! Часть 6 Я была переправлена в США на собрания Богемской Рощи, где меня накачали наркотиками и изнасиловал преподобный Билли Грэм, религиозный проповедник, - приятель Ричарда Никсона, происходило это в «комнате розовых пузырей». Меня одевали в костюм плюшевого медведя и насиловали в процессе игры в прятки. Там я была свидетелем ритуального убийства человека политиками, одетыми в мантии. Из Австралии в США меня вывозили через аэропорт Сиднея в ящике, как животное. По пути домой меня накачали наркотиками, изнасиловали и избили на эксклюзивном закрытом собрании педофилов в Диснейленде. Да, Уолт Дисней был педофилом. Почему вы думаете, Микки Мушкетеры сходят с ума и бреют головы? Почему педофил Whacko Jacko строил Неверленд на основе Диснейленда?









Грузовой самолет - отправка в США, Калифорния.





Cargo Plane - trafficked to USA, CA. /







Cargo Plane - trafficked to USA, CA. / Грузовой самолет - отправка в США, Калифорния. Gassed / Загазованность











BOHEMIAN GROVE CA / БОГЕМСКАЯ РОЩА КАЛИФОРНИЯ SATANIC RITUAL / САТАНИНСКИЙ РИТУАЛ HUMAN SACRIFICE / ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ











BOHEMIAN GROVE CA - “BUBBLE ROOM” / БОГЕМСКАЯ РОЩА В КАЛИФОРНИИ - «КОМНАТА ПУЗЫРЕЙ» ALL PINK / ВСЕ РОЗОВОЕ











Bohemian Grove, CA / Богемская роща, Калифорния “TEDDY BEAR’S PICNIC” / «Пикник Плюшевых мишек» CHILD RAPE / Детское изнасилование













HUNT PARTY. / Охотничья вечеринка DISNEYLAND CA / Диснейленд, Калифорния Dressed as Alice in Wonderland / Одета как Алиса в Стране Чудес Крепко держись и прокатишься! Часть 7 Да, ритуальное насилие существует в Австралии. Детские убийства практикуются в Римско-католической церкви, при часовне BoysTown в Энгадине, военной базе Холсворти и ядерном реакторе Lucas Heights. Вот только изображения я могу представить в качестве доказательств. На первом - Леонас Петраускас (его все называли Марк) делает мне аборт под часовней BoysTown в Энгадине. На другом рисунке статуя «ДАГОН» на первом этаже 6-7-этажного подземного объекта в Холсворти, расположенного недалеко от главного входа. Теперь у нас статуя Дагона в виде рыбы, стоящая на коленях рядом с мутным бассейном на первом этаже ядерного реактора Lucas Heights. Реактор Lucas Heights, как и Pine Gap - объекты ЦРУ, где осуществлялся Проект Ясон. Оба объекта построены тем же сообществом.









NURSE / Медсестра Dr Mark / Д-р Марк BAAL / Баал ___________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: На рисунке тайное святилище под часовней BoysTown. Ритуал жертвоприношения Баалу. Извлеченный во время аборта (Леонасу Петраускасу ассистирует медсестра) недоношенный человеческий ребенок помещается в сосуд, который держит над огнем идол сатанистов. _________________







Entrance to Cavern System / Вход в систему пещер Holsworthy Military Base / Военная база Холсворти Ground Floor Underground / Первый подземный этаж Human sacrifice to DAGON / Человеческие жертвоприношения ДАГОНУ Worshipping DAGON / Поклонение ДАГОНУ That's a DUMB GOD! / Это ГЛУПЫЙ БОГ! [- девочка говорит] "Don't be so irreverant!" / «Не будь такой непочтительной!»









LUCAS HEIGHTS BASEMENT / TUNNEL SYSTEM // Подвал реактора LUCAS HEIGHTS / система тоннелей DAGON Statue / Статуя Дагона Veronica / Вероника pool / бассейн









LUCAS HEIGHTS / Реактор LUCAS HEIGHTS Veronica / Вероника "She's had enough!" / «С нее хватит!»







LUCAS HEIGHTS / Реактор LUCAS HEIGHTS Elevator / Лифт lab staff / Сотрудники лаборатории "White Coats" / «Белые халаты»







Start of Cavern System / Начало системы пещер Groumd Floor - Utilities Area / Первый этаж - место утилизации lab staff / Персонал лаборатории Elevator / Лифт Крепко держись и прокатишься! Часть 8 Здесь изображены несколько ритуалов культа их бога Молоха - того же, кому они приносят жертвы в Богемской роще. По-видимому, в соответствии с их религиозными убеждениями, Молох счастлив, когда людей сжигают заживо во имя его. Оба ритуала происходили в Курнелле, при нефтеперегонном заводе (Caltex Oil Refinery), другой на удаленном пляже (Kurnell Beach).









MOLOCH / Молох









BEACH PARTY! / ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА! KURNELL / КУРНЕЛЛ (название пляжа) SNAKE SLUT / Шлюха-змея HONEY TRAP / Медовая ловушка Dancing to drums / Танцы под барабаны Each move has specific Meaning. / Каждое движение подразумевает особый смысл. Peeled like potato skin Cannibalism / Содранная как с картофеля кожа, каннибализм Choice Morsel [неразборчиво] Imparted / ... Skewered on pole / Нанизан на шест (как шашлык) I hate hippie drums! / Я ненавижу барабаны хиппи! ___________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Пляж Курнелл находится напротив аэропорта Сиднея, по другую сторону залива. _________________ Крепко держись и прокатишься! Часть 9 А вот самый хороший человек, которого я встретила в организации педофилов - гранд-дама Вероника. Странная идея, если это было ее настоящее имя, учитывая, что они изменяли свои имена, так мне позднее не так-то легко было их опознать. Вероника была моей «псевдомамой», воспитателем, наставником в сети педофилов в возрасте от 5 до 14 лет, когда она сама стала жертвой ритуального убийства на алтаре в соборе Сент-Мэри в Сидней-Сити. В тот момент церковь была буквально набита представителями социальной элиты Сиднея. Играл орган, пел хор, полицейские охраняли входные двери. Вероника предпочла умереть молодой, потому что ей стало невыносимо видеть унижения, которым подвергались дети членами ее организации. Она вошла в эту преступную организацию, став жертвой обстоятельств. Она проживала в квартире при Sancta Sophia College Сиднейского Университета. _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Сент-Мэри - огромный кафедральный собор в самом центре Сиднея, в получасе ходьбы от известного всем туристам "Опера-Хаус", оперного театра. _________________







Veronica Grand Dame / Гранд-дама Вероника









Veronica's living quarters / Квартира Вероники Sancta Sophia? / Святая София? Bathroom? / Ванная комната?









Veronica's living quarters / Квартира Вероники Sancta Sophia? / Святая София?









Veronica's necklace / Ожерелье Вероники Крепко держись и прокатишься! Часть 10 И вот мой главный для меня рисунок, который выражает отношение австралийского правительства к эксплуатации детей, изнасилованиям и убийствам детей в этой стране.









“You should feel honoured!! You’re a national Asset!!” / "Ты должна гордиться собой!! Ты национальное Достояние!!" Gittinger / Гиттингер Holsworthy / Холсворти Age 5 / Возраст 5 лет Крепко держись и прокатишься! Часть 11 Теперь нечто совсем другое! Некоторые большие секреты - подземная дорога, которая соединяет важные места в Австралии, включая Pine Gap, ядерный реактор Lucas Heights, военную базу Холсворти. _________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Эта секретная подземная дорога должна быть очень протяженной, чтобы соединять побережье Австралии (Холсворти и Лукас Хейтс) с самым ее центром (Pine Gap). _________________





Holsworthy virtual Reality "Candy Land" by Disney / Холсворти. Виртуальная реальность «Канди Лэнд» по Диснею









Egocentric PRIDE programming / Программирование гордыни-эгоцентризма "You are chosen one / «Ты избранная You are royalty / Ты королева You are special / Ты особенная You are of the ruling class" / Ты принадлежишь к господствующему классу» Princess / Принцесса Candy Cand Castle / Замок Канди High IQ / Высокий IQ DNA testing / ДНК-тестирование royal bloodline / королевская родословная Grande Dame / Гранд-Дама Ego / Эго Gittinger / Гиттингер Snake [неразборчиво] / Змея ...









Holsworthy Gardens Park / Парк Холсворти Attachment Violation / Разрушение привязанности Pleasure / Pain dichotomy // Дихотомия удовольствие-боль Love Smoothering / Любит душить Sexual assault / Сексуальное нападение Gittinger loved Hight IQ children / Гиттингер любил детей с высоким IQ The way normal adults feel [неразборчиво] partners. / ...









Train Station - Dark / Железнодорожная Станция - Тьма









Travel with Gittinger by train / Путешествие с Гиттингером на поезде Крепко держись и прокатишься! Часть 12 И теперь для ...(pista resistance)! В возрасте 5 лет я была изнасилована будущим премьер-министром Бобом Хоуком (BOB HAWKE) во время барбекю на заднем дворе дома в Канберре. Другая жертва Боба Хоука, дочь его архитектора Кевина Борланда, подверглась нападению Хоука после вечеринки в ее семейном доме, когда ей было 14 лет. Хоук вошел в ее комнату ночью, разбудив ее в ее постели. Она сразу же рассказала об этом всей семье, они вспоминают этот случай сейчас. Когда мне было 8 лет, д-р Леонас Петраускас взял меня на место преступление на уединенном пляже Курнелл. Там он встретился с премьер-министром Полем Китингом (Paul Keating), который изнасиловал и убил 5-летнего мальчика и закопал его тело неглубоко в песке. Китинг был некрофилом. Петраускаса вызвали, чтобы он замел следы преступления Китинга. Петраускас приказал мне выкопать тело. Когда я сделала это, я услышала человека, говорившего о фабрикации Петраускасом ложной причины смерти ребенка - укуса синего осьминога. Члены комиссии «Operation Attest» солгали в своем ответе на мою жалобу, заявив, что они не будут ее расследовать, поскольку предполагаемых преступников уже нет в живых. Но я проверила - Китинг и Хоук были на этот момент еще живы.









[надписи не читаются]

BACKYARD BBQ / Барбекю на заднем дворе дома HAWKE DRINK [не читается] / Хоук выпивает ...









HAWKE / Боб Хоук Держись за проезд! Часть 13 Я была также изнасилована актером Брюсом Спенсом (BRUCE SPENCE), в мэрии Батерста, когда мне было 15 лет. Я разговаривала с помощником мастера, который укладывал ковровое покрытие в квартире Спенса в Сиднее. Он сказал, что стены в его гостиной были увешаны детской порнографией. Я была также изнасилована актером Джоном Беллом (JOHN BELL), в компании Энтони Кидмана, накануне моего 15-летия, на вечеринке, посвященной выходу шекспировской пьесы Нимрод-Театра. На следующее утро Кидман привязал меня к стулу и бил меня перед дочерью Николь Кидман, которая стояла там же и, сложив руки на груди, ухмылялась. Я была свидетелем участия в ритуальных собраниях сети педофилов в Сиднее актрисы Джеки Уивер (JACKI WEAVER), драматурга Джона Уильямсона (JOHN WILLIAMSON), автора драмы Puberty Blues Кэти Летте (KATHY LETTE). Это происходило в кафедральном соборе Regina Coeli в Беверли-Хиллз. Другие жертвы также опознали Джеки Уивер (Jacki Weaver), дав показания д-ру Рейне Михельсон. Правительство воспрепятствовало расследованиям Рейны Михельсон на том основании, что разглашение информации об участии представителей государственной власти в торговле детьми и т.п. подорвет доверие общественности Австралии к ее правительству. Мое заявление относительно изложенных мной 13 повествований Причины размещения мной этой информации следующие: 1. За исключением двух детективов, которые приняли мои заявления в Сиднее 2-3 ноября, в полиции штата Новый Южный Уэльс отказались защищать меня от человека, который 10 лет назад стал моим соседом. Этот человек отравил мою собаку, постоянно преследовал и угрожал моей семье, в том числе двум моим детям. Кроме того, полиция преследовала меня в течение последних 10 лет, так как я выступала в защиту многих детей, пострадавших от членов сообщества педофилов Твид Шира (Tweed Shire). 2. Я знаю из прошлого опыта, что двум хорошим офицерам, которые принимали мои заявления, будут препятствовать в выполнении ими работы и рассмотрении моих претензий. Доктор Рейна Михельсон рассказывала, что она была свидетелем как карьера хорошей женщины-офицера была разрушена, потому что она расследовала дело о ритуальном насилии в VIP-сети педофилов штата Виктория с участием политиков, полицейских, когда 10-й канал снимал детское порно. Я не хочу навредить карьере этих хороших офицеров, как это было с Питером Фоксом, когда команда полиции, в которой он работал, связывалась с его личным врачом и заставляла объявить Питера Фокса психически нездоровым. 3. Многие жертвы той же VIP-сети педофилов, о которой я заявляла в полицию, связались со мной в прошлом месяце. Но среди них не нашлось ни одного мужественного, кто бы поддержал меня, выступив вместе со мной. Следовательно, я остаюсь одиночной мишенью для этой сети педофилов. Я считаю, что моя жизнь в опасности, потому что полиция и Королевская комиссия не смогли защитить меня как свидетеля. 4. Я устала. У меня нет других способов защиты моей семьи, кроме обнародования информации, и пока она остается тайной, моя семья в опасности. 5. Я разделяю эту информацию на части, так, чтобы другие жертвы могли в них узнать и эпизоды собственных переживаний и знали, что они не сумасшедшие, что - ДА - это действительно случилось с ними. 6. Самое главное - я заявляю во весь голос о детях, изнасилованных, замученных и убитых на протяжении всего моего ужасного детства. Я видела, как детей содержат в неволе под военной базой Холсворти, используя в качестве подопытных морских свинок в чудовищных медицинских экспериментах - и все это во имя национальной безопасности. ЭТИ ДЕТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СУЩЕСТВУЮТ!!! 7. Я хотела бы поблагодарить моих сторонников, в том числе SNAP и др. (они знают, о ком я говорю). 8. А теперь, глубоко личное - я признаю, что многие жертвы пострадали во имя религии. Бог не присутствует в церковности, в Римско-католической церкви или какой-либо другой религиозной организации. Я знаю, что многие жертвы недоумевают, что я упоминаю Бога и в то же время избегаю его. Но многие люди спрашивают меня, что является источником моей силы и надежды. Моя сила, настойчивость и упорство являются свидетельством существования и власти Бога и Его Единородного Сына Иисуса Христа. Вот во что я верю. Это все, что я могу предложить, кроме моих свидетельских показаний. Это все, что поддерживало меня духовно на протяжении всех моих страданий. ________________ http://childabuserecovery.com/nicole-kidmans-father-dies-amid-pedophile-child-murder-ring-allegations/ Отец Николь Кидман умирает на фоне обвинений в участии в сети педофилов-убийц











Джуди Байингтон, 14 сентября 2014 г. (Перевод с английского) Энтони Кидман умер в пятницу после бегства из Австралии, когда был обвинен в сексуальном насилии над детьми и убийстве детей в элитном сообществе педофилов Сиднея. За месяц до этого Фиона Барнетт подала заявление в полицию австралийского штата Новый Южный Уэльс и в Королевскую комиссию по жестокому обращению с детьми. Она описала, как Кидман сексуально и физически истязал ее на протяжении всего ее детства. Когда комиссия начала расследование, психолог Кидман вдруг покинул Сиднейский технологический университет, с которым не расставался вот уже 43 года, и госпиталь Royal North Shore и обосновался в Сингапуре, где и умер. Его семья отказалась комментировать это происшествие, а в полиции Сингапура начали расследование того, что они назвали причиной неестественной смерти. Вчера Фиона Барнетт высказала свое мнение о смерти Кидмана - он «главный виновник надругательств надо мной, Энтони Кидман умер после того, как я подала официальное заявление, обвиняя его в изнасилованиях, пытках и убийствах детей в элитном сообществе педофилов Сиднея. Будучи в детском возрасте жертвой программы по контролю над сознанием, я чувствую, что он был принесен в жертву за неспособность эффективно запрограммировать меня. Кидман отвечал за то, чтобы я никогда не разгласила деятельность участников сети педофилов, свидетелем которой я оказалась в детстве, - рассказала Фиона Барнетт. - Ему не удалось это сделать. Новость о смерти Кидмана повлияла на меня как на того, кто прошел интенсивную обработку. Я знаю, что есть и другие жертвы преступлений Кидмана, которые, возможно не прошли так же далеко по пути исцеления, как я. Я предполагаю, что новость о смерти Кидмана может серьезно повлиять на них. Это может даже вызвать мысли о самоубийстве... Мое заявление, поданное в прошлом месяце в австралийскую Королевскую комиссию по жестокому обращению с детьми, излагает детальное описание двух эпизодов, в которых Кидман подверг меня ужасному физическому и сексуальному насилию. Но были еще более серьезные преступления Кидмана против детей, которые он совершал как член элитного сообщества педофилов Сиднея. Это заявление направлено мной в Международный суд общего права в Брюсселе».











