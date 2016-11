архив



01.12.16

Ссылка на оригинал Американский профессор психологии о технологии «программирования» адептов Нового мирового порядка

Фрагмент из книги Тимоти Сильвера «ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ. Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии». Перевод с английского. Перевод выполнен по источнику: http://www.wanttoknow.info/mk/liftingtheveil ___________________ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: В приведенном фрагменте из книги Тимоти Сильвера цитируется выступление одного из ведущих американских психотерапевтов Коридона Хаммонда. В этом докладе Хаммонд обобщил опыт работы с некоторыми пациентами - жертвами глобального Сатанинского Ордена. Термины, используемые в докладе, такие как MPD, DID, АЛЬТЕР, относятся к явлению «множественного расщепления личности». MPD, «диссоциативное расстройство личности», «расщепление личности» - старое название, DID - новое научное название, которое расшифровывается и переводится как «диссоциативное расстройство идентичности». Как бы ни называли психиатры данное явление, оно означает разделение психики человека на несколько (или множество) отдельных личностей, субличностей, альтер-личностей. Каждая субличность, «АЛЬТЕР», может быть запрограммирована в человеке на конкретные функции и задачи. Каждый АЛЬТЕР включается по условному сигналу, команде. Эту технологию применяют инструкторы Сатанинского Ордена, «программируя» психику его адептов.

___________________ Речь «Гринбаум»: Разоблачение методов контроля над разумом, осуществляемых на основе травмы В 1992 году выдающийся психолог, известный своими исследованиями клинического гипноза, Коридон Хаммонд, доктор философии, выступил с ошеломляющим докладом на четвертой ежегодной Восточной региональной конференции по теме насилия и диссоциативного расстройства личности, организованной Центром восстановления жертв насилия, Психиатрическим институтом Вашингтона, округ Колумбия. В этом сенсационном выступлении под названием «Гипноз в MPD [множественном расстройстве личности]: ритуальное насилие» он поделился своим опытом работы с пациентами, страдающими диссоциативным расстройством личности». [504] Прежде чем приступить к цитированию выступления Коридона Хаммонда, приведем здесь его научные степени и должности: • B.S., M.S., Ph.D. (консультативная Психология) от университета штата Юта. • Лицензированный психолог; лицензированный терапевт по супружеским отношениям, лицензированный терапевт по семейным отношениям, штат Юта. • Доцент Кафедры физической медицины и реабилитации, Медицинская школа штата Юта. • Адъюнкт-профессор психологии образования, университет штата Юта. • Директор и основатель Клиники терапии супружеских отношений при университете штата Юта. • Редактор Американского журнала клинического гипноза. • Рецензент Журнала аномальной психологи. • Клинический наблюдатель, инспектор, консультант по терапии сексуальных отношений Американского совета сексологии. • Консультант по терапии брачных и сексуальных отношений Американского совета семейной психологии. • Консультант по клиническому гипнозу Американского совета психологического гипноза. • В 1989 году удостоен награды за заслуги перед Американским обществом клинического гипноза. • В 1990 году удостоен премии Городского сектора [«Urban Sector Award»] от Американского общества клинического гипноза. • Президент Американского общества клинического гипноза. [505]

Доктор Хаммонд обследовал пациентов с диссоциативным расстройством идентичности (DID, ранее известное как MPD, множественное расстройство личности) и сделал для себя поразительное открытие, которое он имел возможность проверить в работе со многими своими пациентами. Многие из них прошли через ужасный ритуал и сексуальное насилие в детстве именно так, как это описано в примерах, рассмотренных в предыдущих главах. После краткого введения д-р Хаммонд сказал: «В 1984 году в Чикаго на первом международном конгрессе, где обсуждалось ритуальное насилие, я, помню, подумал: «Как странно и интересно». Я помню как слушал многих людей, приводивших примеры явления, которое, казалось бы, такое редкое, и все эти люди подходили и говорили: «Ты тоже занимаешься такими случаями? Ты в Сиэтле... Ну а я в Торонто... А я во Флориде... А я в Цинциннати». Я не знал, что и думать в тот момент. Через какое-то время я имел дело с моим первым пациентом, перенесшим ритуальное насилие. Его я лечил раньше, но тогда у нас не получилось зайти [в лечении и диагностике] так глубоко. В этом случае для меня открылись очень странные приемы использования контроля над сознанием и гипноза и других способов "промывания мозгов"... Интересно, как я по телефону проконсультировался с терапевтом в другом штате, с ней я взаимодействовал в течение нескольких месяцев по случаям MPD. Я ей сказал, чтобы она спросила пациентов об определенных деталях. Она сказала: «Хорошо, что тогда выяснится?» Я сказал: «Я не скажу тебе, чтобы исключить возможность [информационного] засорения [эксперимента]. Просто позвони мне и скажи, что говорит пациент». Она перезвонила мне через два часа и сказала: «Я только что провела двойной сеанс с этим пациентом, и во время сеанса одна его часть [АЛЬТЕР] сказала: «О, мы так рады. Если вы знаете об этих вещах, вы уже знаете, как получить контроль над культовым программированием, и наша терапия пойдет намного быстрее». ...Я консультировался с другими специалистами в одиннадцати штатах и в одной стране за пределами США, в некоторых случаях по телефону, в некоторых случаях лично. В некоторых случаях я давал терапевту информацию заранее, говоря: «Будьте очень осторожны с такой-то фразой. Постройте ее таким образом, чтобы не загрязнить [не повлиять на результат]». В других случаях я не давал информацию заранее, чтобы исключить воздействие на результат. Когда вы начинаете находить одинаковую очень сокрытую информацию в разных штатах и разных странах, от Флориды до Калифорнии, вы начинаете получать представление, что что-то такое происходит, очень масштабное, очень хорошо скоординированное, с большой долей взаимодействия и системностью в деятельности. Так я ушел от того отвлеченного нейтрального представления, когда не знал, что и думать обо всем этом. Я понял, что если кто-то не считает ритуальное насилие и рассказы его жертв реальностью, то эти люди или наивны, как те, кто не хотят верить в Холокост, или они сами замешаны в этом, причастны к этим программам». Тут мы получаем понимание того, что эти жертвы не ограничены какими-то географическими границами, и, кроме того, понимание того, как доктор Хаммонд подошел к своему исследованию, чтобы избежать обвинений в «гипнотическом внушении» и других методах, которые обычно упоминаются «Обществом синдрома ложной памяти» в обоснование своих утверждений о ритуальном насилии. Заявление Хаммонда, процитированное в последней строке, о том, что те, кто отрицают существование ритуального насилия, либо наивны, либо сами замешаны в нем, было встречено аплодисментами аудитории. «В основном эта обработка начинается в детском возрасте, примерно в два с половиной года и после того, как у ребенка уже вызвана диссоциация. Они вызывают у него диссоциацию не только путем насилия, такого как сексуальное насилие, но и другими способами. Например, ставится мышеловка, ребенок попадает пальцами в мышеловку, а родители действуют по инструкции - «Не подходите к нему, пока он не перестанет плакать. Только тогда вы идете и помогаете ему». Эту обработку они начинают в зачаточных формах примерно в два с половиной года и доводят до самой большой интенсивности в шесть - шесть с половиной лет, продолжают на том же уровне в подростковом возрасте и в зрелом возрасте с периодическим усилением. Обычно для программирования ребенка в голом виде помещают на каталку, пристегивают к ней, к рукам прикрепляют электроды. К голове подключают датчики энцефалографа. Ребенок будет видеть перед глазами пульсацию света, чаще всего красного, иногда белого или синего. Ему вводят демерол [«Demerol»]. Иногда другие препараты, в зависимости от вида программирования. Я думаю, у них это целая наука, какое средство давать каждые двадцать пять минут, пока программирование не будет закончено. Жертвы описывают боль, как правило, в правом ухе, куда была введена игла, затем как слышат странные, дезориентирующие звуки в этом ухе, в то время как происходит световая стимуляция мозга через пульсирующий на определенной частоте свет, как через очки, которые теперь доступны через «Sharper Image» и другие магазины. Затем через какое-то время, когда они находятся в определенном состоянии мозговых волн, их начнут программировать с ориентацией на саморазрушение и унижение их личности. Один пациент к возрасту восьми лет уже прошел многие этапы начального программирования, которое происходило на военном объекте. Это не редкость. Я лечил и занимался случаями, которые являются частью этого особого проекта по контролю над разумом, во многих случаях они также происходили на военных объектах. Мы нашли в них много деталей, указывающих на связи с ЦРУ». Потерпевшие свидетельствовали об использовании препаратов и других средств, похожих на те, что применялись в экспериментах МК-УЛЬТРА, таких как «психическое воздействие» доктора Ивена Кэмерона и препараты из задокументированного списка, которые помогают вызвать состояние гипнотического транса. Утверждения об этом способе контроля над разумом, используемом на военных базах, конечно, могут выглядеть дико. Как, например, рассказы Поля Боначчи о том, что он был подвергнут насилию на базе ВВС Оффутт. Но напомним статью в «Нью-Йорк Таймс», цитированную ранее, где упоминались 30 различных военных учреждений, связанных со скандалами сексуального насилия, произошедшими в течение трехлетнего периода, и всю глубину ужаса того, что произошло в Вест-Пойнте и Президио. Еще один важный аспект, упоминаемый доктором Хаммондом, - это вызывание состояния определенных мозговых волн у жертвы перед проведением программирования. Когда программирование устанавливается в определенном состоянии мозговых волн и гипноза, то его установки могут быть активированы только при этом же состоянии мозговых волн, это тип «ситуационного обучения». Это повышает эффект амнезии, скрывающий факт насилия и программирования от основной личности у жертвы. Доктор Хаммонд продолжает излагать подробности "сеанса культового программирования" на примере одной из жертв: «Это конкретный ребенок в частной школе, где несколько таких сеансов были проведены в течение недели. Девочка была доставлена в комнату, где было все подготовлено для этого. Когда она вошла в надлежащее измененное состояние, им уже не приходилось отслеживать ее состояние с помощью электроэнцефалографов. К ней тоже были подведены электроды, один во влагалище, другие на голове. Иногда электроды подводятся к другим частям тела. Тогда процесс программирования начинается. Ей скажут: «Ты злишься на кого-то в группе». Она скажет: «Нет». Ее ударят сильным импульсом электротока. Скажут то же самое, и так будут делать, пока она не согласится и не перестанет возражать. Тогда они продолжат: «Когда ты злишься на кого-то в группе, ты будешь травмировать себя. Ты поняла?» Она ответит «Нет», и они ударят ее электротоком. Снова спросят: «Ты поняла?». «Да, но я не хочу этого». Опять удар тока, снова и снова, пока не добьются ее полной уступчивости. Затем они продолжат, добавляя: «И ты будешь травмировать себя, нанося себе порезы. Ты поняла?» Может быть, она скажет «Да», но они могут сказать: «Мы не верим тебе» и бить ее током. «Возвращайся и снова пройди через это». И такое воздействие продолжится дальше. Она сказала, что обычно они работали с ней около тридцати минут, потом делали перерыв, уходили и возвращались. Оценивали то, что было сделано, и затем прекращали работу или переходили к освоению новых установок. Она сказала, что сеанс может длиться от получаса до трех часов, примерно три раза в неделю. Программирование проводилось с использованием наркотических препаратов в определенных состояниях психики, с шумами в одно ухо, произнесением фраз в другое, обычно левое ухо, связанное с правым полушарием, недоминантным в работе мозга. Все это время они разговаривали с ней, что требовало усиленного сосредоточения внимания. Часто требовалось запомнить сказанное и точно произнести в обратном порядке, чтобы избежать наказания, электрошока, и другие действия, совершаемые в этом состоянии. В своей основе программирование так и проводится в течение долгого времени. Часть программирования будет состоять из других типовых приемов «промывания мозгов». Иногда очень стандартизированные типы гипнотического воздействия. Будет сенсорная депривация, которая, как мы знаем, увеличивает подверженность внушению. Согласно исследованиям, внушаемость значительно повышается с полной сенсорной депривацией. Нередко используется именно она, включая обычные камеры сенсорной депривации». Понятие «культового обучения», конечно, напоминает о деле «Ловчих», рассмотренном нами ранее. Не исключено, что серия разоблачений и расследований, таких как Совместное слушание специальной комиссии по разведке в 1970-х годах побудило ЦРУ прекратить официальное проведение проектов и вместо этого выйти на взаимодействие с культами, такими как «Ловчие» и «Храм Сета» Майла Акино. Напомним, что в официальных документах, обсуждаемых нами в главе об МК-УЛЬТРА, упоминалось о 6% проектов, связь с которыми может быть компрометирующей для агентства. В дополнение к отсутствию официальной причастности к ЦРУ, которая избавляет [ЦРУ] от ответственности, есть еще дополнительная выгода - это «убедительная отрицаемость». Когда эти явления будут обнаружены, люди просто не поверят в то, что такие жестокие вещи могли происходить, не говоря уже о том, что к этому могло быть причастно правительство Соединенных Штатов. Доктор Хаммонд переходит к описанию различных мозговых состояний, в которых проводилось программирование и которые последовательно вызывались у всех его пациентов. Альфа, Бета, Дельта, Тета, Гамма и Омега - они отмечены в свидетельствах более чем ста жертв экстремального насилия. Каждое состояние определенных мозговых волн было связано с определенным типом программирования и было представлено в конкретном АЛЬТЕРЕ, который также был схож у разных пациентов. «Альфа», по всей видимости, представляет собой состояние, выбранное для общего программирования, при котором создаются общие установки. «Бета», по-видимому, используется для сексуального программирования. Например, ... как совершать сексуальные действия в ритуалах, имеющих отношение к производству детской порнографии или проституции. «Дельта» - для обучения убийству на соответствующих церемониях. Здесь будет программирование некоторых видов самовредительства и убийства. Есть «Омега». Я обычно не произношу это слово, когда задаю первые вопросы некоторым АЛЬТЕРАМ пациента, которые знают об «Альфа», «Бета», «Дельта», «Тета», потому что при упоминании «Омега» их начинает трясти. «Омега» - это программирование самоуничтожения. Альфа и Омега - начало и конец. «Омега» может включать в себя как акт членовредительства [направленного на самого себя], так и самоубийство. «Гамма» отвечает за систему защиты и запутывающее программирование, которое подсунет вам дезинформацию, полуправду, пустит по ложному следу и будет защищать внутренние программные установки жертвы программирования. Там могут быть задействованы и другие буквы греческого алфавита. Я бы рекомендовал вам взять весь греческий алфавит, и, если вы убедились, что кое-что из этого присутствует, и пациент дал вам подтверждение каких-то моментов из того, что я описал, я могу только сказать: НЕ ВЕДИТЕ ИХ. Не говорите: «Является ли это программированием убийцы?» Пожалуйста, пусть они сами скажут. Когда вы сделаете это и убедитесь, что все это присутствует, возьмите весь греческий алфавит и, обращая внимание на идеомоторные сигналы, пройдитесь по нему, спрашивая, есть ли внутри пациента программирование, связанное с «Эпсилон», «Омикрон» и так далее. Там может быть система, включающая и некоторые другие буквы, которые незнакомы мне. Я нашел, например, в одном случае, что «Зета»-программирование было связано с производством снафф-фильмов, в которое был вовлечен пациент. Другого человека «Омикрон»-программирование связывало с контрабандой наркотиков и с мафией, с крупным бизнесом и руководителями правительства. Так что набор отдельных установок будет индивидуальным для каждого человека. Некоторые из них направлены на возвращение человека в культ». Складывается впечатление, что действует очень большая, точно отлаженная сеть, работающая через многочисленные организации и учреждения для проведения этих экспериментов. Доктор Хаммонд отмечает, что, в то время как эта система программирования в целом едина и не имеет каких-либо географических привязок, есть один фактор, который во всех случаях всегда разный: это стирающие коды, которые применяются для удаления отдельных установок программирования. «Это представляет собой определенную трудность. Они создали отключающие и стирающие коды, которые используются при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, с помощью их они могут что-то остановить или стереть. Эти коды представляют собой особые фразы или тексты песенок. Иногда они состоят из цифр, к которым может быть добавлено слово. В этом проявляется индивидуальный подход. Сначала я надеялся, что мы можем получить некоторые из таких кодов и применить их в работе с разными пациентами. Но не тут-то было. Вероятность этого очень мала, если только эти жертвы не были запрограммированы примерно в один момент и в рамках одной небольшой группы. То, что мне открылось, говорит о том, что люди, которые занимаются программированием жертв, пользуются портативными компьютерами, которые содержат в себе сейчас ту же информацию, которая использовалась двадцать, тридцать лет назад - в плане наименования АЛЬТЕРОВ, программ, кодов и прочего. Я помню, девушка двадцати четырех лет пришла и утверждала, что ее отец был сатанистом. Ее родители развелись, когда ей было шесть лет. После этого ее отец брал ее на ритуалы, вплоть до пятнадцатилетнего возраста. Она сказала: «Я уже давно не была у него, еще с пятнадцатилетнего возраста». Ее терапевт верила ей. Мы сидели в моем кабинете. Провели двухчасовой сеанс обследования с помощью гипноза. Нашли присутствие программирования. В дополнение к этому [позднее] мы обнаружили, что о каждом терапевтическом сеансе она была допрошена [ее руководителями в культовом сообществе], и ей приказали представиться заболевшей, чтобы не прийти на встречу со мной. Другой пациентке [ее руководители в культе] сказали, что я причастен к этому культовому сообществу, и что если бы она пришла ко мне, я бы знал, что она нарушила запрет и я ее наказал бы за это. У меня создалось такое представление, что когда вы исследуете это явление, то обнаруживаете, что более пятидесяти процентов этих пациентов, если их мать или отец, или оба тоже вовлечены [в этот культ], то будут контролироваться на некой постоянной основе». Большую часть речи доктора Хаммонда занимает рассмотрение техник лечения пациентов с диссоциативным расстройством идентичности, пострадавших от ритуального сатанинского насилия. Но Хаммонд еще и подводит к выводам о целях такого программирования: «Метод создания "Маньчжурских кандидатов" - это разделение разума. Это часть того, чего пытается достичь разведывательное сообщество. Если вы хотите создать убийцу/киллера, вы разделите его разум. Такие случаи как убийство Роберта Кеннеди очень интересны для меня. Бернард Даймонд, обследовав Сирхана Сирхана [Sirhan Bishara Sirhan], обнаружил, что он страдает полным отсутствием памяти об убийстве Роберта Кеннеди [которое он совершил]. Но под гипнозом он мог вспомнить что-то. Самое интересное в том, сколько людей описывали один и тот же сценарий, и многие люди, с которыми мы работали, имели отношение к НАСА, ЦРУ и военным структурам, в том числе занимали очень высокое положение в армии. Люди спрашивают: «Какая цель у всего этого?» Я догадываюсь, что таким образом хотят создать армию «Маньчжурских кандидатов», десятки тысяч психических роботов, которые будут выполнять работу в таких сферах как проституция, детская порнография, контрабанда наркотиков, международная контрабанда оружия, производство снафф-фильмов и многие другие очень прибыльные виды деятельности. Эти «Маньчжурские кандидаты» будут беспрекословно выполнять приказы своих хозяев, так что те, кто стоят за всем этим, полагают, что могут создать Сатанинский Орден, который будет править миром». Речь доктора Хаммонда завершилась долгими аплодисментами участников конференции, которые отдали должное мужеству, с которым Хаммонд огласил эту информацию, в частности, подтверждение подозрений многих специалистов относительно особенностей контроля сознания, которому подвергались их пациенты. ... ______________ 504 Полный текст выступления доступен здесь. Хотя я цитирую примерно половину его речи, по моему мнению, это наиболее актуальные и значимые цитаты, которые стоит прочесть. 505 Университет здравоохранения штата Юта, профиль доктора наук Коридона Хаммонда.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА: Книгу Тимоти Сильвера «ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ. Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии» (перевод с английского) можно открыть по ссылке:

Более полное описание устройства Сатанинского Ордена и методов «программирования» его адептов можно найти в книге «РАЗРЫВАЯ ЦЕПЬ. Освобождение от культового программирования» (перевод с английского):

Непосредственные автобиографические свидетельства жертв Сатанинского Ордена - Фионы Барнетт и Кэти О'Брайен - (перевод с английского) можно открыть по ссылкам:

http://samlib.ru/editors/m/malxcew_s_a/0008_vo_vlasti_001.shtml http://samlib.ru/editors/m/malxcew_s_a/0009_nedetskie_risunki_001.shtml http://samlib.ru/editors/m/malxcew_s_a/0013_cathy_o_brien_trance_formation_001.shtml статью прочитали: 53 человек