ОСТРОВ КОРОЛЕВЫ ТЬМЫ. Педофилия и Сатанизм в высших эшелонах власти Великобритании

Перевод выполнен по источнику:

http://www.wanttoknow.info/mk/liftingtheveil

















Британская аристократия-педофократия





«Офицеры в Лондоне расследовали показания, данные подростком о том, как члены Кабинета министров брали его «в аренду» и совершали насилие над ним. Юноша рассказал о том, как в 1980-е годы это делали богатые и влиятельные люди, некоторые из них прилетали на специально организованные оргии из Европы.

Он указал на судей, европейских важных персон и государственных служащих из высших эшелонов власти. Он рассказал свою историю детективам, которые поняли, что теперь у них в руках улики против министра. Но после этого им приказали прекратить расследование.

Бывший детектив, участвовавший в том расследовании, рассказывал с возмущением: «Дело не в том, что у нас не хватило улик, а в том, что следствие дошло до того момента, когда нас предупредили, что мы должны его прекратить. Это тот случай, когда говорят: «Избавься от всего и никогда никому не говори об этом». Это предупреждение было сделано для меня с предельной ясностью и означало, что если я продолжу задавать свои вопросы, то под угрозой будет моя карьера».

– «The Sunday Daily Star» [421]

Когда в 2011 году стали известны похождения сэра Джимми Сэвила, конферансье, светского льва и личного друга королевской семьи, открылись шлюзы для потока откровений и выступили со своими заявлениями сотни жертв, подвергшихся насилию со стороны Сэвила в уважаемых учреждениях, таких как ВВС и различные больницы, госпитали. Было понятно, что многие люди были осведомлены о его преступлениях, но все бездействовали. Прошли годы и всплыли новые откровения. Одна история была опубликована в январе 2013 года, о том, что «Джимми Сэвил был частью сатанинского сообщества [«ring»]» [422]

«Д-р Синасон, давшая интервью репортерам газеты Sunday Express, впервые заговорила об этом в 1992 году. «Она была пациентом в [госпитале] Stoke Mandeville в 1975 году, когда Сэвил был там постоянным посетителем.

Она вспоминала, как ее привели в комнату на самых нижних этажах больницы, которая обычно не использовалась персоналом. По всей комнате были расставлены свечи. Там были несколько взрослых, включая Джимми Сэвила, которые все были облачены в мантии и в масках.

Она опознала его по его особенному голосу и светлым волосам, выглядывавшим из-под маски. В этой компании он не был главным, но имел вес благодаря своей знаменитости.

Над ней надругались, ее изнасиловали и избили, при этом раздавались заклинания «Ave Satanas», латинская версия приветствия «Славься, Сатана». Других детей там не было и она не может вспомнить, насколько долго длился этот ритуал. Она была крайне потрясена и напугана».

В информации о влиятельном сообществе педофилов в Британии не было ничего нового. Более 30 лет назад, в 1981 году, член парламента Джеффри Диккенс сделал заявление перед парламентом о сети педофилов, включающей в себя «большие имена - людей, имеющих власть и влияние», он пообещал разоблачить их перед парламентом. [423]

Заявления Диккенса вызвали резонанс, за четыре года работы в парламенте он собрал досье на высокопоставленных педофилов, но отступил от своих замыслов, когда его стали запугивать, в том числе угрозами убийства. Похоже, никто не принял всерьез его заявления, но новые доказательства показывают, что они были обоснованы: в январе 2013 года Скотланд-Ярд возобновил свое расследование.

«В прошлом месяце столичная полиция начала операцию «Fernbridge» по расследованию сообщений о том, что детей, обитателей детского дома в Ричмонде, западный Лондон, доставляли в близлежащий отель «Elm Guest House» в Барнсе, где их подвергали насилию. Заснятая там порнография с детьми и взрослыми получила распространение на коммерческой основе.

Сэр Питер был среди посетителей отеля. В списке, попавшем в прошлом месяце в руки полицейских Скотланд-Ярда, были покойный депутат от либеральной партии Сирил Смит, сэр Энтони Блант, политик Шинн Фейн, парламентарий-лейборист и несколько политиков из консервативной партии.

В 1982 году после сообщения соседей о появлении детей полиция провела обыск в отеле, но операция таинственным образом была остановлена. В 2003 расследование также не состоялось».

- «The Independent» [424]

Первый человек, которого обвинил Диккенс, сэр Питер Хауманн, оперативник МИ-6, более 30 лет спустя арестован. Новый запрос был вызван депутатом Томом Уотсоном, который запросил оригинал досье, собранного Диккенсом, но Скотлэнд-Ярд не смог предъявить его.

Обнародование информации о преступлениях Джимми Сэвила открыло новые возможности для расследования других подобных случаев. На 12 декабря 2012 года число жертв Сэвила, заявивших о себе, достигло 450, география этих преступлений охватила десятки детских домов, интернатов и больниц. [425] В связи с этим новые расследования были проведены в двух детских домах - «Haut de la Garenne» на острове Джерси и «Bryn Estyn Boys Home» в Рексеме, Северный Уэльс, - ставших известными в последнее десятилетие своими сандалами о жестоком обращении с детьми.

Была традиция вывозить детей из детского дома «Bryn Estyn Boys Home» в Рексеме на вечеринки по всему городу в качестве проституток, где их подвергали жестокому сексуальному насилию.

«В течение многих лет команда из двадцати семи полицейских расследовала эту масштабную цепь преступлений. Тринадцать отчетов социальных служб остались неопубликованными. Несколько журналистов попытались узнать правду и были наказаны исками за клевету. Когда полиция наконец-то завершила большое расследование в 1991 году, удалось добиться осуждения всего четырех работников-санитаров и сделан вывод об отсутствии доказательств существования сообщества педофилов. Совет графства Клуид провел собственное независимое расследование, но вынес постановление о запрете на публикацию его материалов»

- «The Guardian» [426]

Журналист Ник Дэвис, проводивший для газеты «Гардиан» расследование этих различных скандалов, связанных с сексуальным насилием:

«Власть - основа в деятельности сообщества педофилов, решающее значение имеет возможность взрослых безнаказанно подчинить себе детей, которые не могут сопротивляться. Там, где это возможно, им удавалось нейтрализовать вмешательство властей, которое могло помешать их деятельности».

Дэвис, когда писал о расследовании случаев в Рексеме в 1997 году, отметил, что более 300 мужчин и женщин назвали в своих показаниях имена 148 насильников.

Официальное расследование случаев в Рексеме пришло к заключению, что широко распространенное надругательство над детьми действительно имело отношение к детскому дому в Брин Эстине и другим соседним детским домам, и десятки потенциальных обращений в полицию были полностью пресечены администраторами.

После того, как стало известно о преступлениях Сэвила, еще 76 жертв заявили о себе в Северном Уэльсе, и расследование было возобновлено. Потерпевшие утверждали, что в 1997 году была расследована только малая часть заявлений о совершенном насилии. [428] Газета «Индепендент» в 2012 году выявила новые детали:

«Убийственный доклад, обнажающий явление насилия над детьми в Северном Уэльсе, передает атмосферу сексуального насилия над детьми, существовавшую уже за полвека до официального судебного расследования в 2000 году. Вместо тиражирования доклад было приказано уничтожить, потому что уполномоченный Совет опасался, что дело дойдет до суда. Остались немногие копии, одна из которых попала репортерам газеты».

– «The Independent»

«Только что назначенный на тот момент главный констебль Северного Уэльса, отказался встретиться или помочь получить доступ к основной базе данных по этим происшествиям. Мы были разочарованы очевидной невозможностью получить данные. Мы не смогли оценить общую степень значимости многочисленных свидетельских показаний, полученных полицией».

• Почти 130 коробок с материалами, переданными Советом полиции, не были предоставлены.

• Совет не разрешил разместить в местной прессе объявление для тех, кто интересуется этой информацией. «Было решено, что это неприемлемо для страховщиков», - говорится в отчете.

• «Много раз высказывалось мнение о том, что руководящие государственные деятели, в том числе в полиции и политические деятели, возможно, были вовлечены в насилие над детьми и подростками», - говорится в отчете.

– «The Independent» [429]

Уже после смерти Джимми Сэвила выяснилось, что он имел постоянные связи с детским домом в Северном Уэлсе. Один потерпевший описывал, как много раз был изнасилован заместителем начальника детского дома Питером Ховартом, в то время как Сэвил наблюдал за этим в качестве развлечения. [430]

«Ховарт стянул брюки моей пижамы на глазах у Сэвила. Я не мог сопротивляться, а Сэвил наблюдал. Для него это было веселое развлечение. Так было и с несколькими другими мальчиками».

Как вспоминал «Бен», один из пострадавших, Сэвил спрашивал его: «Что ты хочешь, чтобы я сделал? Я могу сделать это для тебя?» Бен: «Он все время смотрел на меня, улыбался и смеялся. Затем начал гладить мою ногу. Я лег спать, но к нему привели других детей».

– «The Telegraph»

Фраза «Я могу сделать это для вас» часто звучала в популярном телешоу Джимми Сэвила «Джим «Я сделаю это», где Сэвил устраивал встречи обездоленных или больных детей со знаменитостями или водил их на экскурсии. Все это было псевдо-благотворительными спектаклями, которые дали возможность Сэвилу получить доступ к сотням беззащитных детей.

Питер Ховарт был одним из тех немногих людей, кто были осуждены за насилие над детьми в Северном Уэльсе.

«Еще один пострадавший из детского дома Bryn Estyn - Стив Месшам, он утверждал, что неоднократно подвергался насилию со стороны высокопоставленного члена консервативной партии, а также других. Вчера он рассказал в новостном выпуске «4 канала», что передал в полицию фотографии и данные детей, подвергшихся насилию, в том числе и свои, но в полиции не предприняли никаких действий. Люди, которые надругались над ним, когда он был ребенком, часто угрожали ему, говоря: «Если ты кому-нибудь скажешь, будешь убит».

– «The Telegraph»

Что касается детского дома Haut de la Garrene на острове Джерси, то там имеются аналогичные доказательства масштабного сокрытия. На острове Джерси не действуют нормы Евросоюза, долгое время он был пристанищем для налоговых уклонистов и тех, кто хотел укрыться на нем как в тайном убежище [остров Джерси - собственность королевской семьи Великобритании - прим. перев.]. В 2008 году более 200 потерпевших заявили о перенесенных ими пытках и сексуальном насилии. [431] Вскоре стало ясно, что многие из обвиняемых были чиновниками и помощниками из правительства консерваторов, что вызвало быструю реакцию премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона в адрес этих обвинений. [432]

Уже после смерти Джимми Сэвила выяснилось, что он был постоянным посетителем этого детского дома. [433]

В 2008 году после замены [освобождения от должности] в качестве ведущего расследование начальник полиции Ленни Харпер, заявив о препятствиях, которые ему чинили во время ведения им расследования, обвинил в причастности к этому сообщество «Старых Парней».

«В своей самой откровенной критике властей Джерси Харпер сказал репортерам газеты «Телеграф»: «Я могу уверенно сказать, что расследование ведется. На острове есть люди, которые хотят ему воспрепятствовать».

«Г-н Харпер, передавший руководство расследованием своему преемнику в четверг, официально покинет Джерси в конце месяца. Также выявлены свежие улики, то дает ему уверенность в том, что кто-то намеренно скрыл кости и зубы пятерых убитых детей...

Г-н Харпер неоднократно заявлял, что некоторые из 100 костных фрагментов отсутствуют, и поскольку 65 молочных зубов, найденных в доме, имеют корни, то есть не были удалены естественным способом, дети были либо убиты, либо их тела были скрыты незаконно».

- «The Telegraph» [434]

Имя Джимми Сэвила всплыло много раз в полицейском расследовании по детскому дому Haut de la Garenne четыре года назад, но эти детали не получили дальнейшего развития. [435] Ленни Харпер, руководивший расследованием по этому делу, рассказал газете «Телеграф» в 2012 году:

«Сэвил с особой тщательностью выбирал в детских домах своих жертв, незащищенных, уязвимых детей, часто малолетних детей с проблемами развития. Если они начинали жаловаться, то их причисляли к нарушителям спокойствия и жестоко наказывали. Мы знаем из судебных дел и заявлений, собранных моей командой в ходе дознания 2008 года, что детей из детских домов острова Джерси «одалживали» членам яхтенного клуба и другим известным гражданам под предлогом отдыха для них, но в этих поездках над ними зверски надругались и часто насиловали.

Когда дети жаловались на это, их избивали и запирали в подвалах, существование которых власти острова отрицали в 2008 году, но которые до сих пор можно увидеть в кадрах на YouTube. Какие шансы были у них? Это было идеальным местом «охоты» на детей для Сэвила. Власти Джерси лебезят перед любым, кто имеет связи с королевской семьей Британии. Для них Сэвил был VIP-персоной, и у детей не было никакого шанса защитить себя”.

- «The Telegraph» [436]

Что касается яхтенного клуба, репортеры новостного таблоида Руперта Мердока начали расследование и обнаружили, что дети были «арендованы богатым яхтсменом-педофилом». [437] Они выяснили, что Джимми Сэвил лично доставлял мальчиков в клуб.

Джимми Сэвил, конечно, одиозная фигура. Однажды в интервью журналу «Эсквайр» он заявил:

«Я как Форрест Гамп... я как игла швейной машины, которая ходит туда-сюда. Но я еще и серый кардинал: серая, темная фигура на заднем плане. Что касается меня, я добиваюсь своей цели и я работаю под прикрытием». [438]

Возможно, он имел в виду тесные связи с королевским семейством. Сэвил, как известно, выступал в качестве «семейного консультанта» Принца Чарльза и принцессы Дианы в 80-х. Его странной поведение было отмечено прессой. [439]

Документы, открытые в 2012 году, показывают, что Джимми Сэвил имел многочисленные личные встречи с бывшим премьер-министром Маргарет Тэтчер. Сэвил подал Тэтчер прошение, чтобы изменить закон, который обеспечит налоговые вычеты для попечительства, которое Сэвил оказывал больнице Stoke Mandeville (той самой, где Сэвил участвовал в сатанинских ритуалах с насилием над девочками). В материале ВВС показано, что Тэтчер помогла Сэвилу, проведя с ним несколько частных встреч, включая обед, хотя она была твердо уверена, что его имя никогда не будет упомянуто. [440] Позднее выяснилось, что принц Чарльз сам подписал «Покровительство апелляции» [«Patron of the Appeal»] [441]

По состоянию на январь 2013 года, полицейские подтвердили, что по меньшей мере 22 преступления сексуального насилия были совершены Джимми Сэвилом в больнице Stoke Mandeville.[442] В 2009 году на допросах в правоохранительных органах угрожал подать судебный иск против полиции, и расследование его деятельности было прекращено. В какой-то момент он сказал офицерам полиции по поводу больницы Stoke Mandeville: «Она моя». [443]

Связи между Сэвилом и элитой Британии, безусловно, вызывают подозрение. В 2007 году принц Чарльз послал Сэвилу рождественскую открытку, в которой было написано: «Джимми, с нежным приветом от Чарльза. Передайте мою любовь Вашей даме в Шотландии». [444]

Пожалуй, наиболее неприятной стороной истории Сэвила было то, что все знали об этом. Один старший офицер полиции сказал в интервью ВВС: «Мы знаем, что он любит несовершеннолетних, но у него друзья в высших эшелонах власти». [445] Полицейский в отставке Лидс: «В городе не было полицейского, который бы не знал, что Сэвил был педофилом». [446] Знаменитость телевидения и радио ВВС сэр Терри Воган утверждал, что преступления Сэвила были «открытым секретом», и что на телевидении были хорошо известны его наклонности. [447]

«Дэвид Николсон сказал, что он сообщал об этом своему начальству [в ВВС], но от него просто отмахнулись, сказав: «Это Джимми». Николсон в интервью газете «The Sun»: «Я был возмущен его поведением. Но они просто пожали плечами, мол, «Да, да, ну и что теперь».

«Все знали, что происходит. Включая руководителей ВВС на самом высоком уровне. «В гардеробной Джимми всегда были девочки. Все знали об этом - гримеры, гардеробщики, режиссеры, продюсеры».

- «The Telegraph» [448]

Новые факты о Джимми Сэвиле и других педофилах в уважаемых учреждениях всплывают каждый месяц. Надеюсь, расследования в конечном итоге покажут, насколько глубоко проникла коррупция.





Примечание редактора: Громкие разоблачения были сделаны в выпуске австралийской телевизионной программы «60 минут» под названием «Шпионы, лорды и хищники», вышедшем в июле 2015 года. Были представлены неоспоримые доказательства того, что политики Великобритании высшего звена и руководство разведывательной службы МИ-6 задействованы в этой сети педофилов. Эту программу стоит посмотреть всем, кого беспокоит состояние нашего общества.









ОТ ПЕРЕВОДЧИКА:







Книгу Тимоти Сильвера «ПРИПОДНИМАЯ ЗАВЕСУ. Расследование истории Соединенных Штатов Психопатократии» (перевод с английского) в составе сборника «Ритуальное насилие и контроль над сознанием» можно открыть по ссылке:

http://n-bitva.narod.ru/prilojenie/tainye_obshestva_svyazi/160924_Ritual_abuse_and_mind_control_001.pdf





Свидетельство гражданки Австралии Фионы Барнетт, жертвы того же Сатанинского Ордена и американской правительственной программы МК-УЛЬТРА в статье «Что общего между военной базой и Диснейлендом?» (перевод с английского):

http://perevodika.ru/articles/1176811.html





