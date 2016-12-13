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опубликовано редакцией на Переводике 13.12.16 20:11 скаут: DUSia;

Ссылка на оригинал Госсекретарь США с российским орденом Дружбы

Избранный президент США Дональд Трамп назвал имя будущего госсекретаря США. Это должность достаточно важна для России и для понимания того, каким образом будут строиться дальнейшие отношения, так как основное взаимодействие между государствами будет проходить по линии внешнеполитических ведомств.

Пост госсекретаря США займёт глава крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекс Тиллерсон. Сразу отмечу, что новый госсекретарь США награжден российским орденом Дружбы «за значительный вклад в укрепление сотрудничества в топливно-энергетическом секторе». Путин лично вручил его главе ExxonMobil на своей встрече с руководителями энергетических компаний в июне 2013 года в рамках ПМЭФ.

Западная пресса ещё вчера, когда Трамп в твиттере анонсировал назначение госсекретаря, подготовила шаблоны о пророссийском Тиллерсоне. Признаться, на это есть определённые основания. К примеру, Тиллерсон неоднократно встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Более того, глава ExxonMobil неоднократно принимал участие в Петербургском международном экономическом форуме, в том числе в этом году, где, кстати говоря, выразил надежду на возвращение его компании в Россию. Это, как минимум, вызывает ряд вопросов в западной прессе на фоне жесткой позиции Вашингтона в отношении сохранения санкций против России.



О фактах, подтверждающих тёплые отношения с Россией, будут говорить ещё долго. Не удивлюсь, что Тиллерсон и сам будет комментировать своё назначение не в русле антироссийской риторики, а в русле бизнеса и прагматизма. Методы давления на РФ и сама антироссийская позиция – устарели. В США к власти пришли люди, которые готовы заняться построением взаимовыгодного (но конкурентного) партнёрства. Это нормальная и адекватная позиция, которая позволит сбавить напряженность в отношениях между Россией и США.

Нельзя со 100%-й уверенностью сказать, что новый госсекретарь пророссийский. Тут покажет время, однако Трамп добавил поводов для упрёка в излишней мягкости к России и Путину.

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