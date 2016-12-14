Лавров сделал жесткое заявление по Черному морю

Все менее предсказуемыми и более эмоциональными становятся любые международные мероприятия, на которых представители из Украины и Румынии оказываются за одним столом с российской делегацией. Не стал исключением и Совет министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества, который во вторник прошел в Белграде. Как бы ни пыталась Москва напомнить остальным членам ОЧЭС, что эта организация создавалась исключительно для достижения конкретных результатов и реализации взаимовыгодных проектов, Киев и Бухарест буквально из кожи вон лезут, чтобы помешать остальным черноморским государствам вести цивилизованный экономический диалог. Вот и этот Совет глав МИД они попытались испортить.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов вдруг выступил с «революционным» предложением. По его мнению, Североатлантический альянс просто обязан присутствовать в Черном море. Что же касается Украины, то, добавил Турчинов, Киев готов способствовать в этом НАТО, в том числе путем предоставления своих баз и участия в совместных патрулях. При этом румыны, как и следовало ожидать, стали активно поддакивать. «У украинской стороны инициатив много, они уже начинают вызывать некую усталость у наших партнеров, — заметил в ответ Лавров, прилетев в Белград. — Убеждены, что на Черном море все решения должны принимать прибрежные страны, особенно в том, что касается обеспечения безопасности. Поэтому идею Украины, а также идею румынских соседей о том, чтобы создавать здесь постоянно действующую группировку НАТО, рассматриваем как провокационную. Надеюсь, что сейчас ситуация успокоится, наши румынские партнеры тоже сделают для себя правильный вывод».

Впрочем, воду в Черном море мутят в первую очередь не Киев и Бухарест, а Вашингтон. Это американские боевые корабли то и дело пытаются под любым предлогом нарушить конвенцию Монтре (для военных судов нечерноморских держав введены существенные ограничения по тоннажу и времени пребывания). И все же, как выяснилось, далеко не все в черноморском регионе готовы беспрекословно подчиняться любым американским ЦУ.

«У нас есть заверения турецкой стороны, как хозяйки проливов, что эта конвенция будет соблюдаться, — рассказал Лавров. — Эта конвенция действовала и в период охлаждения российско-турецких отношений. Мы выступаем твердо и жестко за недопущение нарушения конвенции Монтрё, эта конвенция четко регулирует тоннаж военных судов и время их пребывания в Черном море».

И все же стоит ли на ОЧЭС ставить крест? В Москве уверены, что эта международная организация вполне еще в состоянии стать востребованной. Странам региона нужно лишь перестать истерить и заняться конкретными взаимовыгодными проектами. «Россия выступает за сохранение деполитизированного характера деятельности ЧЭС в целях недопущения деструктивной для ее целей и задач конфронтации», — говорится в комментарии МИД РФ.

СМИ: «секреты» визита Лаврова в Белград

Более того, Москва на личном примере показывает, как именно можно легко перейти от слов к делам. 18 ноября заместитель министра иностранных дел Василий Небензя по поручению правительства РФ подписал Донорское соглашение с ОЧЭС и Черноморским банком торговли и развития. Россия уже выделила 1 миллион долларов на развитие проектов в Черноморском регионе. Присоединение к российской инициативе других стран ОЧЭС, подчеркнули в МИД РФ, «могло бы стать дополнительным позитивным фактором наращивания проектного потенциала организации».

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