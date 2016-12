архив



опубликовано редакцией на Переводике 15.12.16 15:50 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “World Socialist Web Site”,

"Behind hacking allegations: Explosive conflict over US policy toward Russia" Глобальная сеть - 12 декабря 2016 г. За утверждениями о хакерском взломе скрывается взрывной конфликт из-за политики США в отношении России Патрик Мартин 12 декабря 2016 г. В последние три дня конфликт внутри правящей американской элиты, в центре которого находится Россия, вылился в публичные взаимные обвинения. Он принимает форму все более исступленных утверждений в контролируемых корпорациями СМИ, что "российские хакеры" атаковали президентские выборы в США с целью поспособствовать избранию республиканца Дональда Трампа. Эта кампания была запущена появлением одной за другой статей в "Вашингтон Пост" в пятницу и в "Нью-Йорк Таймс" в субботу, в которых утверждается, что новый секретный анализ ЦРУ установил, что российское правительство пыталось помочь Трампу выиграть президентские выборы. Таков якобы мотивирующий фактор для хакерского взлома электронной переписки Национального комитета Демократической партии и предвыборного штаба Клинтон, и эта переписка затем была передана "Викиликс" для обнародования. "Таймс" представила в доказательство предполагаемого содействия Трампу утверждение, что хакеры также проникли в Национальный комитет Республиканской партии, но не обнародовали электронные письма республиканцев, потому что целью было дискредитировать Клинтон, а не Трампа. Это сообщение было полностью опровергнуто председателем Национального комитета Республиканской партии Райнсом Прибусом, который был назначен главой администрации будущего Белого дома Трампа. Сам Трамп появился в воскресенье на канале "Фокс Ньюс" и осудил сообщения о российском вмешательстве как зависть демократов ради оправдания их поражения на выборах. "Я думаю, это нелепо", - сказал он. "Я думаю, что это просто еще одна отговорка. Я не верю этому... Я думаю, что демократы распространяют это, потому что они потерпели самое большое поражение в политической истории этой страны".

Накал разногласий в правящей американской элите был продемонстрирован первоначальной реакцией переходной команды Трампа на сообщения об анализе ЦРУ, которая язвительно заметила: "Это те же самые люди, что говорили, что у Саддама Хусейна есть оружие массового уничтожения".

Как отметил Гленн Гринвальд в "The Intercept": "По-прежнему нет никаких свидетельств в поддержку этих утверждений. Вместо этого у нас есть утверждения, распространяемые анонимными лицами, совершенно лишенные каких-либо свидетельств, не говоря уже о доказательствах. В результате предполагаемые свидетельства - пока что - невозможно ни увидеть публично, ни изучить, ни обсудить. Анонимные заявления, утечки которых даются газетам, о том, что думает ЦРУ, не являются доказательством и уж точно не являются надежным свидетельством, заменяющим фактические доказательства, которые можно проверить". Непосредственной целью утверждений о российских хакерах, запущенных Клинтон и Демократической партией накануне съезда Демократической партии в июле, было отвлечь внимание от содержимого утечки электронной переписки, в которой задокументирован сговор между предвыборным штабом Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии с целью саботировать кампанию Берни Сандерса перед первичными выборами. Однако теперь ясно, что в основе публичного конфликта из-за утверждений о хакерском взломе лежит яростная борьба за внешнюю политику. Трамп выражает мнение группировки внутри правящего класса, которая хочет сконцентрировать американскую политику на более агрессивном военном, экономическом и дипломатическом наступлении на Китай. Демократы и ведущие средства массовой информации, такие как "Нью-Йорк Таймс" и "Вашингтон Пост", представляют группировку из влиятельных разведывательных кругов и военных, которые выступают против любого отхода от агрессивной и конфликтной политики по отношению к России. Это было подчеркнуто редакционной статьей, появившейся в "Таймс" под заголовком "Рука России в американских выборах". "Таймс" повторяет, снова не предоставляя никаких доказательств, утверждения о взломе российскими хакерами в поддержку предвыборной кампании Трампа. Газета хвалит Клинтон за то, что она пообещала в случае своего избрания "удвоить усилия, чтобы наказать и изолировать Москву за военные преступления в гражданской войне в Сирии и агрессию в отношении Украины и других соседей". Можно сделать вывод, что, если бы Клинтон победила, ее первым шагом было бы провоцирование войны с Россией при восторженной поддержке "Таймс". Используя необычайные выражения, редакционная статья продолжает: "У русских была причина видеть в г-не Трампе легко поддающегося влиянию политического новичка, который окружил себя лакеями Кремля". Статья завершается заявлением, что в результате российского вмешательства "выборы были действительно сфальсифицированы". В то время как кампания против Трампа и России усиливается, ни "Таймс", ни демократы не посвящают и доли этой энергии осуждению кабинета из миллиардеров-реакционеров и генералов, который собирает Трамп, или его планов по развалу программ "Медикейр", "Медикэйд", социальной защиты и государственного образования и снятия всех ограничений в отношении загрязнения окружающей среды корпорациями и всех нормативных правил для банков и крупного бизнеса. Они полностью заняты тем, чтобы помешать любому отходу при Трампе от атаки на Россию. Истеричный и маккартистский характер их кампании тезисно изложен в комментарии, опубликованном на веб-сайте Daily Beast сторонником Клинтон Майклом Томальски под заголовком "Третья мировая война: демократы и Америка против Трампа и России". Томальски охарактеризовал статью "Вашингтон Пост" о Трампе и России и последовавшую статью "Нью-Йорк Таймс" как "Хиросиму" и "Нагасаки" для Трампа, дав понять при этом, что республиканцы в Конгрессе, поддержавшие Трампа, как, например, лидер большинства Митч Макконнелл, виновны в измене. Эта кампания, возрождающая методы антикоммунистической охоты на ведьм, нацелена не только на Трампа, но и на любого, кто поднимает вопросы о внешней политике США, косвенно навешивая на таких людей ярлык российских агентов. Во время своего появления в воскресенье на канале "Фокс" Трамп указал на внешнеполитическую ориентацию, за которую он выступает, когда он поставил под сомнение многолетнюю политику Вашингтона "единого Китая", признающую, что Тайвань является не суверенным государством, а частью Китая. "Я полностью понимаю политику "единого Китая"", - сказал Трамп. "Но я не знаю, почему мы должны быть связаны политикой "единого Китая", если только мы не заключим сделку с Китаем, связанную с другими вещами", включая торговлю, девальвацию валюты, Южно-Китайское море и Северную Корею. В видимом отходе Трампа от конфронтации с Россией нет ни грамма пацифизма или "примиренчества". Его крайне националистический тип милитаризма просто сконцентрирован на ином наборе целей - или, если быть более точным, на тех же самых целях, что и цели Обамы, но в ином порядке. Трамп уделяет приоритетное внимание Китаю, а не России, как мишени для американского экономического, дипломатического и военного давления. Эти неимоверно быстрые события, когда разведывательные службы снабжают СМИ информацией, а СМИ стремятся перетянуть на свою сторону общественность, только подчеркивают манипулятивный характер всего избирательного процесса. статью прочитали: 78 человек