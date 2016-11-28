Последний шанс Абэ: верните нам Курилы...

Сложная тема. Япония претендует на южные Курилы, обозначая их как свои северные территории. Позиция Москвы: острова – неотъемлемая часть территории России, согласно итогам Второй мировой войны. Японцы напирают на мирный договор и обещание Москвы передать им спорные территории. Визит президента России в Токио как последний шанс для Синдзо Абэ, по мнению депутата Хакубуна Симомура. Депутат нижней палаты японского парламента Хакубун Симомура заявил: «Нынешний визит — это последний шанс. С Россией не так просто иметь дело». Для премьер-министра Японии Синдзо Абэ визит Владимира Путина является последним шансом, чтобы уладить территориальный вопрос и заключить с Россией мирный договор.



Российский лидер однажды заявил, что отсутствие мирного договора между Россией и Японией — это анахронизм, который мешает нашим странам развиваться. Вероятно, японцы восприняли слова Путина как призыв к действию и надежду на возвращение южных Курил.

Российско-японские отношения достаточно сложные. Япония излишне «близка» к Штатам и НАТО, а южные Курилы как форпост на российской границе. Национальная безопасность России требует присутствия в этом районе российских вооруженных сил в целях обеспечения стабильности и для защиты границ. Отдай Курилы Токио и все, — ждите «гостей» из НАТО. Базы будут созданы в кратчайшие сроки, система ПРО США – развернута.

Россия уже разместила на островах Итуруп и Кунашир береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», что пришлось не по нраву политикам в Токио. Сообщение с Тихоокеанского флота пришло в канун намеченного на 15 декабря визита Путина в Японию и на фоне разговоров о скором компромиссе двух стран по Курильским островам.





Намек Москвы на то, что эти острова не станут предметом торга? Бронетехника, артиллерия, БРК «Бастион» (тяжелые сверхзвуковые ракеты) а «Бал» (дозвуковые низколетящие противокорабельные ракеты) обеспечили островам защиту на высшем уровне. Сухопутные войска и противокорабельная группировка в районе Курил просто взбесила японцев.

Какой будет судьба других двух островов? Отдадим или нет?

С одной стороны, в начале сентября этого года Путин заявил, что компромисс по Курилам может быть достигнут, но японская сторона должна прекратить трактовать соглашения между СССР и Японией 1956 года в свою пользу. Многие условия оговорены не были. Подобные соглашения еще называют рамочными. Вопросы суверенитета над островами не обговорены.





Некоторые эксперты полагают, что Россия может согласиться на отложенный суверенитет. Другими словами, часть островов перейдет полностью под юрисдикцию Японии лет, так, через 50-100. Или же японцы получат лишь острова, но акватория вокруг них и ресурсы останутся в собственности России. Плюс к этому – полный запрет на судоходство для иностранных кораблей, кроме кораблей России и Японии и размещение здесь военных баз.

Другие эксперты считают, напоминают о словах Путина: «мы готовы купить многое, но ничего не продаем». Россия укрепляет свой дальневосточный форпост и размещает БРК пока лишь на двух островах, но лишь потому, что не желает обострять без причин налаживающиеся отношения с Японией. Военное прикрытие российских островов будет обеспечено в любом случае.

Японский депутат правильно отметил, что Токио следует внимательней отнестись к визиту Владимира Путина в Японию. Хотелось бы еще добавить к этому и пожелание внимательно его слушать и услышать, чтобы не питать напрасных надежд. Отдать свои территории, значит, выказать свою слабость и пренебрежение итогами Второй мировой войны.

Японцы не такие уж невинные агнцы и мы помним, что за их спиной стоят Штаты со своими интересами в регионе. Американцы уже разместили в Южной Корее под предлогом ядерной угрозы со стороны КНДР дополнительные средства ПРО и ПВО, и теперь радары США накрывают не только территорию КНДР, но и российскую.

Интересы США и желание Токио вернуть южные Курилы: не стоит заблуждаться на счет Токио. Если бы Штатам удалось раскачать ситуацию в России (смута, гражданская война), Курилы в момент были бы оккупированы японскими военными. Кроме того, были бы заблокированы незамерзающие проливы в этом районе, что лишило бы российский флот выйти на оперативный простор в Тихом океане в случае военного конфликта.

Максимум, на что мы можем пойти: совместные предприятия на островах, но японцы не хотят. Им нужно все и сразу! России же сотрудничество с Японией хоть и выгодно, но все же не до такой степени, чтобы променять стратегические отношения с тем же Китаем. Почему с Китаем? Опять же: за Токио стоят американцы, для которых сдерживание Китая в этом регионе также является приоритетной задачей.

По сути, Токио питает напрасные надежды. Острова не продаются, Россия способна их защитить, и нужна Японии больше, чем они нам. Дилемма… для Абэ. Пора уже закрыть вопрос… политический, и перейти к экономике.

Автор: Николай Киреев

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