Депутаты бундестага потребовали новых санкций и «воздушный мост» в Алеппо. Спасать

Во вчерашней статье автор даже не стал рассматривать воздушный путь для отхода боевиков из окруженного Алеппо. Прости, читатель, автор не думал, что идиотизм настолько заразен. Как можно, не глядя на карту, сказать, какова военная ситуация в Алеппо? Очень просто, достаточно увидеть передовицы западных СМИ. Если говорят о необходимости диалога с Россией, значит, у боевиков всё в порядке. Если стыдливо молчат, видимо, Россия нашла стопроцентные доказательства использования террористами химического оружия. Ну а ежели начали кричать о гуманитарной катастрофе и необходимости введения новых санкций, знай: правительственная армия наступает, игиловцы бегут. За истекшие двое суток сирийская армия освободила более 40% территории Восточного Алеппо, боевики сдаются десятками, а когда и сотнями. До начала операции из осаждённых районов выходило по 5-10 мирных жителей в сутки, а до открытия гуманитарных коридоров и того меньше, по десятку в месяц, если повезёт. А вот к сегодняшнему утру уже вышло более 11 тысяч человек (данные за двое суток).



И для террористов наступила настоящая катастрофа, только не гуманитарная, а финансовая. Как известно из рассказов освобождённых сирийцев, боевики требовали много денег за возможность ухода с подконтрольной им территории. Теперь лафа кончилась.

Перейдём к главному. Норберт Рентген, председатель комитета по внешней политике, в соавторстве с Франциской Брантнер, депутатом партии «Союз-90/Зелёные», обратились к парламенту с требованием ввести новые санкции против России и, внимание, обеспечить «воздушный мост» в Алеппо, так как там «гуманитарная катастрофа».

У кого там катастрофа, мы уже выяснили, разберёмся с «мостом». Воздушный мост в осаждённый город предполагает доставку подкреплений, оружия, боеприпасов и продовольствия блокированным частям, с вывозом в безопасную зону тяжелораненых и, если совсем ситуация швах, высшего командного состава.

Ребята, вы же немцы! Вы плохо знаете свою историю? Геринг уже пытался наладить воздушный мост в Сталинград – не удалось. Так в то время «гансы» хоть знали, за что воюют, за что под советскую ПВО и истребители подставляются, а вы, герр председатель и фрау депутатша, что своим лётчикам скажете? «Спасайте боевиков ИГИЛ, это наши союзники», – да?

Автор привык ничему не удивляться, поэтому рассмотрим гипотетическую версию, что истерический вопль «спасите их, “онижедети”» был услышан. В Сирию давно уже поставили «Буки», «Панцири», привели в порядок стоящие на вооружении «С-200», так что вывозить исламистов на вертолётах просто не дадут, Асад скорее всего церемониться не станет. К тому же сложившим оружие боевикам и так гарантирован коридор в Идлиб, где они будут спокойно жить по своим законам. Или Запад боится, что соберутся все боевики в одном месте, тут-то мы по ним и жахнем?

На самолётах вывозить? Аэропорт Алеппо расположен на территории, контролируемой правительственными войсками, могут и посадку запретить, сославшись на пыльную бурю. Да и зачем вообще им этот аэропорт, террористы же в городе…

Остаётся два варианта: либо это оголтелые русофобы, подпитываемые извне долларовой или евро массой из личных заначек Обамки, фрау канцлерин, Франсуа «Амёба» Олланда, либо та же валютная масса, только от какого-нибудь шейха Мухаммада ибн Сауда аль-Кувейти.

Что до санкций – вводите. Рентген и Брантнер считают, что новые ограничения заставят руководство РФ «просчитывать последствия своих действий». Можем их успокоить: всё уже просчитано. Вы введёте санкции, мы введём ответные, пострадают ваши же промышленники и фермеры, и никто за Меркель голосовать не будет. Или это и есть «хитрый план Путина»?..

А если всё же удастся вывезти в Германию на лечение несколько сотен боевиков? Ну, вот не станет Асад сбивать «вертушки», летящие к осаждённым, разрешит им не в Идлиб уходить, а в Берлин рейсами «Люфтганзы», которая, кстати, бастует третий день…

Дальнейшее автор оставляет на фантазию читателя.

Автор: Валерий Усачёв





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