опубликовано редакцией на Переводике 02.12.16 01:09 скаут: xasan11;

Ссылка на оригинал Национальные интересы России и сопутствующий ущерб Сенаторы призвали Обаму рассекретить досье о роли Москвы в американских выборах. ЕС укрепляет оборону из-за "обострившейся обстановки вблизи европейских границ". На Ближнем Востоке тоже перемены: сирийские оппозиционеры говорят о секретных переговорах с русскими по Алеппо, причем "без США". "Директор ЦРУ сказал Дональду Трампу, что любая мера США, направленная на расторжение ядерной сделки с Ираном, будет вершиной безумия, а также предупредил, что не следует доверять России", - передает Дебора Хэйнс в The Times Джон Бреннан "призвал Трампа проявлять осторожность, имея дело с Путиным". "Россия - страна, которая будет преследовать свои национальные интересы зачастую за счет причинения ущерба интересам стран, в которых она действует, - сказал шеф ЦРУ. - Не думаю, что российские обещания были выполнены". "Глава ЦРУ подтвердил, что Россия попыталась повлиять на выборы в США посредством компьютерных взломов и распространения ложной информации", - сообщает Хэйнс. Семь членов комиссии по разведке Сената США намекнули, что существует и остается секретной важная информация о российском вмешательстве в американские президентские выборы, которая, по их мнению, должна быть раскрыта, сообщает корреспондент The Guardian Спенсер Акерман. "Мы передаем конкретные детали по засекреченным каналам", - говорится в письме, которое сенаторы написали президенту Обаме. "Ни в самом кратком письме, ни при его обсуждении с источниками на Капитолийском холме не были упомянуты конкретные разведданные о России (...) Пока нет достоверных свидетельств подделки голосов или злоупотреблений на выборах, помимо не подтвержденных никакими уликами заявлений самого Трампа", - подчеркивает автор статьи. Лидер сенатских демократов Гарри Рейд заявил в октябре, что у директора ФБР Джеймса Коми "есть взрывоопасная информация о тесных связях и координации между Дональдом Трампом, его главными советниками и российским правительством", напоминает журналист. Еврокомиссия предлагает государствам Евросоюза выделять значительно больше денег на оборону, чем сейчас. Предлагается создать "новый европейский оборонный фонд, что особенно актуально в контексте победы на выборах в США Дональда Трампа и обострившейся обстановки вблизи европейских границ", сообщает Sueddeutsche Zeitung В настоящее время дефицит средств, предназначенных на оборону, в целом по ЕС составляет от 25 до 100 млрд евро, считает Еврокомиссия. Ее предложения являются частью плана по созданию Европейского союза по безопасности и обороне, который будет окончательно принят на саммите ЕС в декабре. Новая организация, как говорится далее, не будет конкурировать с НАТО и не станет преследовать цель создания европейской армии, но благодаря ей ЕС сможет "быстрее и эффективнее принимать меры военного характера вблизи своих границ" и "эффективно развертывать проекты по новым разработкам в военной сфере", пишет Sueddeutsche Zeitung. По утверждениям деятелей сирийской оппозиции, лидеры сирийских повстанцев ведут с Россией секретные переговоры о прекращении боев в Алеппо, сообщает The Financial Times . Это демонстрирует, как можно оттеснить Вашингтон от ряда ключевых конфликтов на Ближнем Востоке, пишет журналистка Эрика Соломон. "Четыре члена оппозиции из Северной Сирии, подконтрольной повстанцам, сообщили FT, что Турция играет роль посредника на переговорах с Москвой в Анкаре, - говорится в статье. - По их словам, главная тема переговоров - соглашение о прекращении конфликта в Алеппо". "Теперь русские и турки разговаривают без Соединенных Штатов. Он [Вашингтон] полностью отстранен от этих переговоров и даже не знает, что происходит в Анкаре", - сказал один из деятелей оппозиции, пожелавший остаться анонимным ввиду щекотливости переговоров. "По-видимому, переговоры продвинулись недалеко, но сам факт того, что они проводятся - причем без участия США - высвечивает изменения в соотношении сил на Ближнем Востоке. Похоже, теперь региональные акторы с большей готовностью действуют в обход Вашингтона, пытаясь заключить пакты с Россией, а та стремится создать себе имидж крепнущей державы, которая может содействовать достижению таких соглашений", - комментирует журналистка. Почему Москва сейчас стремится заключить соглашение с повстанцами? "Один деятель оппозиции предположил, что Россия стремится расширить свою роль на переговорах, касающихся не только Ближнего Востока. По его словам, россияне "фактически говорят: фиг вам, американцы". "Благодаря значительным финансовым инвестициям в течение 10 лет Москва обзавелась современным вооружением, возродила морфлот и создала войска специального назначения для внешних военных действий", - пишет журналистка Le Monde Изабель Лассер. Российская военная интервенция в Сирии спасла режим Башара Асада и изменила ход войны. Но если российский военный инструментарий столь эффективен в Сирии, то это оттого, что он был поставлен "на службу политическим целям и внешней политике" Кремля, отмечает Изабель Факон, эксперт Фонда стратегических исследований (FRS). "Он позволяет добиться более быстрого и гарантированного результата, чем "мягкая сила", основные рычаги которой ослабели", - поясняет Татьяна Кастуева-Жан из Французского института международных отношений (IFRI). Решимость России прибегнуть к силе и скорость перевода политической воли на уровень военных действий поразили страны Запада. Те, безусловно, будут вынуждены с этим свыкнуться, говорится в статье. "Крым и Сирия позволили России восстановить статус великой державы, а Владимиру Путину - укрепить свою власть", - комментирует Изабель Факон из FRS. Теперь она ожидает, что Кремль будет постоянно прибегать к своему военному инструментарию. ИСТОЧНИК