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опубликовано редакцией на Переводике 02.12.16 19:53
скаут: Miroslav;
 
 

Немецкие депутаты мечтают остановить наступление Асада акцией протеста

Немецкие политические аутсайдеры из фракции христианского демократического союза (партия Меркель) предлагает бойкотировать российское посольство в Берлине.

Обострение у европейских депутатов, как обычно, наступает во время особо успешных наступлений правительственных войск. Сирийская армия зачистила в последние дни значительную часть котла в восточном Алеппо. Единый террористический фронт рухнул, и многие боевики сдаются в плен в надежде на амнистию. Около 650 боевиков уже сложили оружие.


Данная ситуация абсолютно не устраивает проамериканских марионеток в немецком парламенте. Депутат от ХДС Фольгер Каудер предложил провести акции протеста у российского дипломатического представительства. По его словам, если бы Вашингтон устраивал в Сирии нечто подобное, то у американского посольства обязательно бы состоялась акция протеста.

Каудер, конечно, лукавит, потому как немецкие политики давно разучились реагировать на преступления американских военных. Обстрел сирийской армии американской авиацией 17-ого сентября прошёл незамеченным. Не удостоились, даже словечка немецких законодателей жители Манбиджа, которые неоднократно страдали от беспорядочных бомбардировок западной коалиции.

В общем, здесь как никогда подходит пословица: «собаки лают караван идёт». Минобороны России совместно с сирийскими правительственными силами доказали, что способны справиться с террористами, даже при противодействии всего коллективного Запада.

В отличие от ООН Россия способна обеспечить доставки гуманитарной помощи в осаждённый город. В отличие от войск западной коалиции, сирийская армия способна эффективно бить боевиков в сложнейших условиях городского боя, не уничтожая целые жилые кварталы огнём авиации и артиллерии.


Если же немецким депутатам хочется окончательно погубить свою политическую карьеру, навсегда связав себя с террористами, то, как говорится. Флаг им в руки и барабан на шею. Украинских «активистов» немцы всё равно никогда не переплюнут.

Автор: Илья Новицкий

статью прочитали: 35 человек

   
теги: Германия  
   
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