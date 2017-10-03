Штаты сближают Москву и Пекин

Некоторые эксперты и аналитики утверждают, что у союза России и Китая нет будущего. Мол, Пекин просто пользуется Москвой и теплые отношения – это временный фактор. Впрочем, если даже принять такие убеждения как реальность, необходимо сделать выводы, что в скором времени ситуация на международной арене кардинально поменяется.

Россия и КНР могут стать сплоченней хотя бы из-за разгорающегося на Корейском полуострове конфликта. Ведь та политика, которую преследует там Вашингтон, навязывающий свою идеологию властям Северной Кореи и заставляющий преклоняться перед ним неуравновешенного Ким Чен Ына, абсолютно не устраивает ни Москву, ни Пекин. И уже сегодня ситуация приводит к тому, что Владимир Путин и Си Цзиньпин вынуждены сообща давить на США, используя все возможные рычаги давления.

Более того, своими решениями американский истеблишмент сам подталкивает Москву и Пекин к союзу. Так или иначе, но именно в Вашингтоне принимают решения, которые бы в очередной раз заставляли бы Путина или Цзиньпина поднимать телефонную трубку и связываться с КНР или РФ.

Вот, например, Вашингтон и Сеул заключили договор, согласно которому любая из двух стран обязана прийти на помощь другой, если та подвергнется военному вторжению. Кроме того, на основании этого соглашения США теперь с легкостью размещают в Южной Корее свои оборонные комплексы.

И, как факт, провоцируют Пхеньян, власти которого, естественно, негодуют.

«В договоре заложен заговор с целью реализовать наваждение вторгнуться в Северную Корею», — говорится в сообщении, опубликованном в государственной газете КНДР.

Подобная ситуация, вероятней всего, вызовет интерес и в Москве, и в Пекине. А российский и китайские лидеры, в конечном итоге будут вынуждены укрепить двусторонние связи. Что, в свою очередь, приведет к тому, что страны начнут плотней контактировать, а значит развиваться и положительно влиять на большинство сфер деятельности в государствах.

В целом, необходимо признать, что все разговоры о якобы использовании Пекином Москвы, а также о какой-либо напряженности, несостоятельны. Они больше похожи на убеждения наивных пессимистов, у которых всегда все плохо, и Россию используют в качестве «расходного материала».

Однако такие пессимистические выводы не верны. Ситуация обстоит кардинально иначе.

Антон Орловский