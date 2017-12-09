“Barents Observer”, Норвегия

"Спутниковые снимки свидетельствуют о расширении объектов ядерного оружия на Кольском полуострове" "Спутниковые снимки свидетельствуют о расширении объектов ядерного оружия на Кольском полуострове"

Спутниковые снимки свидетельствуют о расширении объектов ядерного оружия на Кольском полуострове

мая 19, 2017

Похоже, непрерывному ядерному разоружению в Арктике дан обратный ход. Barents Observer подготовил комплексный обзор спутниковых снимков хранилищ на базах ВМФ, подтверждающий большой размах строительных работ.

По договору СНВ-III США и Россия должны к 5 февраля 2018 года сократить число стратегических ядерных боеголовок до 1550. За последние два года Россия увеличила число размещенных боеголовок, и сейчас их на 215 больше предельного уровня, которого необходимо будет достичь по договору.

На двух хранилищах боеголовок и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) Северного флота на побережье Баренцева моря ведется широкое строительство. Barents Observer изучил спутниковые снимки Кольского полуострова, находящиеся в открытом доступе в Google Earth, и данные из открытых источников о количестве ядерных боеголовок в России. Результаты пугают.

Четко можно видеть расширение двух хранилищ на военно-морских базах в губе Окольная в районе Североморска и губе Ягельная в Гаджиево. В обоих местах можно увидеть уже построенные или находящиеся в процессе строительства железобетонные бункеры, вспомогательные сооружения и инфраструктуру.

Однако спутниковые снимки показывают только то, что видно на поверхности. Большая часть самих боеголовок находится под землей.

Военно-морские базы на Кольском полуострове не видели такой активности в отношении объектов для баллистических ракет подводных лодок со времен крупномасштабного строительства инфраструктуры для АПЛ проекта «Акула» («Тайфун» по классификации НАТО) на базе Нерпичья в Западной Лице в 1980-х.

На Кольском полуострове расположены 4 хранилища ядерных вооружений. Их не слишком сложно найти на спутниковых снимках. Все они окружены двойным или тройным забором из колючей проволоки с усиленной охраной на единственном КПП. Внутри разные части этих объектов также окружены аналогичными заборами. Сравнивая спутниковые снимки с фотографиями, размещенными в интернете флотскими офицерами или членами их семей, можно получить довольно хорошее представление о текущей ситуации.

При помощи российской поисковой системы «Яндекс» можно найти фотографии некоторых из хранилищ, хотя большинство из них сделано с определенного расстояния. Также полезным источником информации для этой статьи стала Викимапиа, онлайн карта, где люди могут отмечать определенные места и давать им описания.

Ближайшее к Норвегии хранилище ядерного оружия находится в Заозерске в 65 км от приграничного Гренсе Якобсельва. Норвежский город Киркенес расположен в 94 км, а расстояние до Финляндии составляет 120 км. Все четыре хранилища на Кольском полуострове расположены в радиусе 190 км от Норвегии и 180 км от финской границы.

База подводных лодок в Гаджиево

На снимке ниже показана бухта Ягельная, которая больше известна как военно-морская база Гаджиево. Вероятно, это самое важное место для российских морских стратегических ядерных сил. База является портом приписки шести подлодок проекта 667БДРМ «Дельфин» («Дельта-IV» по классификации НАТО) и одной лодки «Юрий Долгорукий» проекта 955 «Борей», к которым вскоре прибавятся как минимум еще три лодки проекта класса «Борей».

Этот снимок можно датировать концом лета 2016 года, подсчитав 81 реакторный отсек находящийся на хранении в расположенной рядом Сайда-губе, где также можно увидеть док-понтон «Итарус». Он прибыл на Кольский полуостров из Италии в конце весны прошлого года.

В заливе у причала рядом с краном для погрузки и выгрузки баллистических ракет видна АПЛ проекта «Дельфин» («Дельта- IV»). Ракеты доставляются на причал из расположенного дальше в долине хранилища, где можно увидеть и его само и новое строящееся хранилище. В основном ядерные боеголовки хранятся внутри скалы слева.





Видны три новых железобетонных бункера и еще пять строящихся. В конце долины можно увидеть вход в подземное хранилище. Вход в еще одно подземное хранилище виден и возле первого хранилища для ядерного оружия. На ведущей к причалу дороге расположен транзитный ангар для ядерных ракет.

В открытых источниках отсутствует информация о количестве ракет и боеголовок, находящихся на хранении в Гаджиево.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Кристиан Отланд в разговоре с Barents Observer подтвердил, что современные баллистические ракеты могут нести больше боеголовок, чем их предшественники.

«В последние годы наблюдается небольшой, но постоянный рост количества ядерных боеголовок, размещаемых на российских межконтинентальных баллистических ракетах (МБР), баллистических ракетах подводных лодок (БРПЛ) и ракетах на стратегических бомбардировщиках дальнего действия. Количество средств доставки - баллистических ракет и тяжелых бомбардировщиков - остается практически неизменным с 2011 года, но новые и модернизированные российские МБР и БРПЛ могут нести больше боеголовок на ракету, чем ракеты, которым они приходят на замену, отсюда и рост числа размещенных боеголовок».

В отчете, подготовленном в прошлом году сотрудниками Норвежского института оборонных исследований Стейнаром Хойбратеном и Ханне Брейвик, говорится, что на подлодках проекта «Дельфин» («Дельта-IV»), вероятно, установлены ракеты Р-29РМУ «Синева», рассчитанные на шесть, но фактически несущие по четыре ядерные боеголовки взрывной мощностью 100 килотонн каждая. Также на вооружении подлодок проекта «Дельфин», вероятно, стоит и модернизированная версия «Синевы» Р-29РМУ2, способная нести до 10 боеголовок малой мощности или 4 средней мощности. Неизвестно, сколько новых ракет «Булава», которые будут устанавливаться на подлодки проекта «Борей», будет храниться в Гаджиево.

Основное хранилище для «Булав» сейчас строится в губе Окольной возле Североморска в трех часах хода морем от Гаджиево.

Губа Окольная

В 2013 году началось строительство первого хранилища для 100 ракет «Булава» на территории главного склада вооружений Северного флота, расположенного к северу от Мурманска в губе Окольная напротив Североморска. Цитируя «Известия», Barents Observer сообщал, что новые хранилища обойдутся в 450 млн рублей. К тому моменту, когда примерно в 2020 году все АПЛ проекта «Борей» войдут в строй, будет построено три хранилища на 200 «Булав». Строительство ведет Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой).

На спутниковых снимках видна скала со входами в подземное хранилище ядерного оружия. Также видны расположенные дальше в долине новые бункеры. Причал, на котором может происходить погрузка баллистических ракет на подводные лодки, находится в конце дороги в правом верхнем углу снимка. Прямо напротив Североморска можно увидеть строительство нового причала. Недавно Северный флот получил новое транспортное судно «Академик Королев», которое может перевозить ракеты «Булава» из губы Окольная и военных судостроительных предприятий, расположенных в Северодвинске на Белом море.

Когда подлодка с баллистическими ракетами находится на дежурстве, пусковые устройства обычно заряжаются как ракетами, несущими настоящие ядерные боеголовки, так и ракетами с холостыми зарядами для тестовых запусков. В промежутках между дежурствами ракеты на подлодках могут меняться – с настоящих на холостые и наоборот. Также ракеты должны сниматься, если подлодка становится в док на ремонт. После того как ракеты снимаются из пусковых устройств, их перевозят с причала в хранилище, подобное находящемуся в губе Окольная.





Морское ядерное оружие важнее

Учитывая ввод в строй новых лодок проекта «Борей» и продление срока службы шести лодок проекта «Дельфин», большая часть российских баллистических ракет будет находится на Баренцевом море. Как сообщал ранее Barents Observer, э этом году в Северодвинске будет спущена на воду первая из модернизированных подлодок проекта «Борей» «Князь Владимир». В отличие от уже несущих службу первых трёх «Бореев», вооружённых 16 ракетами, следующие пять строящихся АПЛ будут вооружаться 20 ракетами. Каждая ракета несёт шесть ядерных боеголовок.

Российские подлодки не несли на борту до 120 боеголовок со времён холодной войны, когда в арктические моря выходили гигантские подводные лодки проекта «Акула» («Тайфун» по версии НАТО). В новом американском докладе высказывается предположение, что «Бореев» будет построено больше заявленных восьми. «Растут ожидания, что Россия закажет ещё четыре стратегических ракетоносца проекта «Борей», флот которых будет насчитывать в результате 12 подводных лодок, то есть столько же, сколько стратегических ракетоносцев в планах у ВМС США», – пишут эксперты по ядерному оружию Ханс Кристенсен и Роберт Норрис в докладе, опубликованном в «Бюллетене учёных-атомщиков».

Кристенсен и Норрис считаются одними из лучших экспертов по российскому ядерному оружию из не связанных с разведывательными или военными структурами. Благодаря четырём дополнительным «Бореям» число боеголовок на флоте увеличится на 480, и предположив, что Россия и США будут соблюдать положения СНВ-III, можно сделать вывод, что стратегическое значение подводных ракетоносцев будет возрастать, что сделает их более серьёзной силой в глазах потенциальных противников России.

В конце 2015 года выступая на расширенной коллегии Минобороны в Москве президент Владимир Путин сказал, что «нужно оснащать все составляющие ядерной «триады» новыми вооружениями – воздушные, морские и сухопутные силы». Президент продолжил: «Особое внимание должно быть уделено укреплению боевого потенциала стратегических ядерных сил».

В долгосрочной перспективе АПЛ проекта «Борей» придут на смену сегодняшним «Кальмарам» (Тихоокеанский флот) и «Дельфинам» (Северный флот). При наличии восьми «Бореев» максимальное число боеголовок составит 888, если учесть, что три АПЛ несут по 16 ракет, пять – по 20. Если информация о дополнительных четырёх «Бореях» и, соответственно, 480 боеголовках верна, то общее количество боеголовок составит 1388. На практике все «Бореи» не могут быть задействованы одновременно из-за обслуживания и ремонта. Кроме того, какие-то ракеты могут оснащаться имитацией боеголовок для испытательных пусков.

Тем не менее теоретически как минимум 1000 российских ядерных боеголовок стратегического назначения может в любой момент находиться на подводных лодках, несущих дежурство в море.

По оценке Кристиана Отланда, сегодня примерно 60 процентов российских стратегических ядерных боеголовок морского базирования сконцентрированы на Кольском полуострове, а оставшиеся 40 процентов находятся на Тихоокеанском флоте на Камчатке.

«Количественный рост российского ядерного арсенала, включая ту его часть, которая расположена на АПЛ, базирующихся на Кольском полуострове, не является ни значительным, ни неожиданным. Этот рост необходимо понимать в контексте давно начавшейся в России оборонной модернизации. Модернизация российских стратегических ядерных сил является ключевым приоритетом принятой в 2010 году «Государственной программы вооружений на период до 2020 года». Помимо этого, похоже, что общее ухудшение отношений между Россией и Западом, особенно после 2014 года, привело к тому, что Россия и Соединенные Штаты вновь обратили внимание на вопрос ядерного сдерживания», - считает Отланд.

Призыв Горбачева к созданию безъядерной зоны

В 2017 году отмечается 30-летие знаменитой речи Михаила Горбачева, произнесенной им в Мурманске 1 октября 1987 года, в которой он призвал к созданию безъядерной зоны в Северной Европе. С тех пор число ядерных боеголовок, базирующихся на Кольском полуострове, неуклонно падало до 2015 года, спустя пять лет после подписания в Праге Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым договора СНВ-III. В июле 2015 года у России было меньше развернутых ядерных боеголовок, чем у США – 1582 против 1597, сообщало Бюро по контролю за вооружениями Государственного Департамента США.





На 215 больше, чем предусмотрено СНВ-III

По последним данным этого бюро, на 1 апреля 2017 года у России стало 1765 против 1411 у США. Другими словами, у России сейчас на 215 боеголовок больше, чем необходимо достичь через девять месяцев. Вопрос в том, сократит ли Москва более 200 боеголовок меньше чем за год.

Катаржина Зыск, доцент Норвежского университетского оборонного колледжа, сказала Barents Observer, что исполнение СНВ-III в интересах России. «Россия сама заинтересована в исполнении договора СНВ-III, учитывая, что он позволяет держать под контролем стратегические ядерные возможности США и предоставляет России меры по обеспечению прозрачности и ценную возможность получения информации о ядерных силах США, увеличивая таким образом предсказуемость», - сказала она, подчеркнув при этом, что что цифры должны сократиться.

«Чтобы уложиться в требования СНВ-III, вступающего в силу в феврале 2018 года, России придется сократить количество. Но Россия движется в сторону исполнения этих обязательств, поскольку количество развернутых стратегических боеголовок сокращается по сравнению с 2016-м. У США сейчас уже меньше боеголовок, чем предусмотрено договором, и на практике они увеличивают число развернутых стратегических боеголовок», - объясняет Зыск.

Отланд соглашается и подчеркивает, что сегодняшние цифры не являются нарушением договора.

Тот факт, что у России сейчас больше боеголовок, чем предусмотрено СНВ-III, вступившем в силу в 2011 году, сам по себе не является нарушением договора. В договоре не предусмотрено какого-либо конкретного графика сокращений, а только согласованное максимальное количество, которого необходимо достичь к февралю 2018 года, то есть через 9 месяцев. При наличии политической воли достаточно просто добиться сокращения размещенных боеголовок за счет выведения из эксплуатации старых средств доставки или снятия боеголовок и их перевода на хранение. Таким образом наблюдаемый сейчас «пик» может оказаться временным», - говорит Отланд. Он надеется, что и США, и Россия будут работать над продлением договора.

«Надеюсь, Россия выполнит свои обязательства, предусмотренные текущим договор о СНВ. Как бы то ни было, важно, чтобы Россия и США продолжали обмен данными о состоянии своих ядерных арсеналов, и обеспечивали возможность проведения взаимных инспекций и других мер обеспечения прозрачности, предусмотренных в Договоре о СНВ и других документах. Сторонам также следует работать над продлением или заменой договора, который заканчивается в феврале 2021 года».

«Еще одна неудачная сделка…»

Как сообщало агентство «Рейтер», ссылаясь на двух знакомых с ситуацией официальных лиц США, в феврале в своем первом телефонном разговоре в качестве президента с Владимиром Путиным Дональд Трамп денонсировал договор. В другом интервью «Рейтер» президент Трамп назвал СНВ-III «односторонней сделкой». «Просто еще одна плохая сделка, которую заключила наша страна: что СНВ, что иранская сделка… Теперь мы будем заключать хорошие сделки», - сказал президент США.

Помимо размещенных еще есть боеголовки в резерве и на централизованном хранении. По оценкам Кристсенсена и Норриса из Федерации американских ученых, у России в запасе находятся 2390 неразмещенных боеголовок и еще 4300 на централизованном хранении, включая около 2700 списанных боеголовок, ожидающих утилизации. В общей сложности на территории России размещено или находится на хранении около 7 тысяч ядерных боеголовок.

Катаржина Зыск объясняет, почему ядерное оружие так важно для России.

«Основная военно-стратегическая задача ядерного оружия заключается в том, чтобы сдержать и победить потенциальных противников, обладающих более высоким военным потенциалом, чем у России, таких как США/НАТО или Китай. Россия различает три типа конфликтов: локальный, региональный и крупномасштабный, и ядерное оружие будет играть роль в каждом из них. Например, в случае местного конфликта, такого как на Украине, ядерное оружие должно сдерживать потенциальных противников от вмешательства в конфликт; в случае региональной войны с НАТО или Китаем Россия намеревается избежать расширения войны за счет угрозы применения ядерного оружия, в том числе за счет использования ядерного оружия на раннем этапе конфликта – «эскалации для деэскалации» - хотя, до какой степени это вероятно и осуществимо, вопрос дискуссионный», - говорит Зыск.

По ее оценке, российские запасы ядерных боеголовок также составляют около 7 тысяч.



Геополитика второго периода после окончания «холодной» войны

Расмус Гьедссё Бертельсен, профессор факультета социологии, политологии и общественного планирования Норвежского арктического университета, считает, что Кольский полуостров остается важнейшим для обеспечения российских подлодкам доступа в Мировой океан. Он объясняет, как Арктика в течение многих веков была неотделимой частью международной политики, экономики и безопасности.



«Сегодня Арктика определяется глобализацией и геополитическими отношениями между Россией и Западом на втором этапе после окончания холодной войны. И стратегические ядерные вооружения остаются ключевым моментом в геополитике супердержав. Статус России как сверхдержавы во многом основывается на ее ядерных возможностях и на стратегическом ядерном равновесии между США и Россией. В отношении этого стратегического ядерного равновесия ничего не изменилось. Не изменилось и геостратегическое положение Арктики. Поэтому Кольский полуостров остается крайне важным для обеспечения стратегическим ядерным подводным силам доступа в Мировой океан и в качестве базы для размещения воздушных и наземных средств защиты этих стратегических подводных лодок», - рассказал Гьедссё Бертельсен Barents Observer’у.

Статус России как сверхдержавы во многом основывается на ее ядерных возможностях и стратегическом ядерном равновесии между США и Россией. В отношении этого стратегического ядерного равновесия ничего не изменилось.

Он призывает молодое поколение к пониманию механизма ядерного сдерживания, созданного во время холодной войны, и важной роли Арктики.

«Общественность, СМИ, наука, правительства и политики должны помнить о наличии этой геостратегической постоянной, которая сильно влияет на Арктику, но не определяется Арктикой. Будучи профессором по международной политике в Арктике, я замечаю, что у более молодых коллег и студентов часто отсутствует интерес, знания или понимание ядерного противостояния холодной войны. Мне уже достаточно много лет (42), и я в 80-е я жил в Исландии и помню базу в Кефлавике времен холодной войны. Управление ядерным оружием, которое потенциально может привести к катастрофическим последствиям, в стабильных отношениях сдерживания и контроля за вооружениями является крайне сложной интеллектуальной задачей. Поэтому крайне важно, чтобы мы поддерживали и развивали в студентах, молодых исследователях, политиках, чиновниках и других людях это знание и понимание, несмотря на то, что сейчас это может казаться архаичным. Подводный флот все еще на службе, хотя мы можем этого не замечать», - поясняет Расмус Гьедссё Бертельсен.

«Наша политика совершенно неадекватна»

В конце апреля американское издание The Hill опубликовало статью бывшего министра обороны США Уильяма Перри, в которой он призвал нынешнюю администрацию уделить максимальное внимание разработке политики, отражающей новую реальность.

«Отрезвляющий возврат к ядерным угрозам холодной войны вкупе с недавно возникшими возможностями ядерного терроризма и региональных ядерных конфликтов привели меня к выводу, что вероятность ядерной катастрофы сегодня выше, чем во времена холодной войны. Одно очевидно: наша политика совершенно неадекватна для того, чтобы иметь дело сэтими экзистенциальными угрозами», - пишет Перри.

Заозерск – Западная Лица

За последнее десятилетие холодной войны в скале на базе подводных лодок Нерпичья в губе Западная Лица было построено огромное хранилище баллистических ракет. Эта самая западная военно-морская база на Кольском полуострове была предназначена для шести гигантских подлодок проекта «Акула» («Тайфун»), каждая из которых была способна нести 200 ядерных боеголовок.

«Акул» в губе Западная Лица уже больше нет, но хранилище ядерного оружия по-прежнему на месте.





По спутниковым снимкам хорошо видно, что хранилище все еще используется. Недалеко от входа в объект припарковано более 30 машин. У причала на базе Нерпичья можно увидеть одну лодку проекта «Дельфин» («Дельта-4») и одну лодку проекта 949A «Антей» («Оскар-2») рядом с плавкраном (см. снимок ниже). Как видно по двойному забору из колючей проволоки, объект разделен на две части, каждая со своим КПП. Крыши КПП аналогичны крышам на КПП на флотских хранилищах в губе Окольная и в Гаджиево, а также на хранилище ядерных вооружений национального уровня «Большое Рамозеро».

Неизвестно, несут ли два хранилища в Заозерске разные функции или нет. С обеих площадок есть свои входы в туннели в скалах. Судя по объемам скального грунта возле берега, туннели должны быть очень большими.

Норвегия платит за ядерную безопасность

В то время как в скале на восточной стороне губы Западная Лица хранится ядерное оружие, всего лишь в двух километрах в находящейся напротив печально известной губе Андреева находятся огромные объемы ядерных отходов. Здесь хранятся тысячи кубометров твердых радиоактивных отходов и почти 22 тысячи отработавших топливных сборок из реакторов подводных лодок. Соседняя Норвегия вместе с другими странами-донорами потратила сотни миллионов норвежских крон (десятки миллионов евро) на проекты в сфере ядерной безопасности с целью модернизации инфраструктуры в губе Андреева.

27 июня министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде посетит губу Андреева, чтобы отметить отправку с объекта первой партии отработавшего ядерного топлива, которая займет еще как минимум пять лет. Тем временем Россия продолжает тратить огромные суммы на новые ядерные вооружения на приграничных территориях.





Большое Рамозеро – самый засекреченный объект

Самое засекреченное из всех засекреченных хранилищ ядерного оружия на Кольском полуострове расположено примерно в 20 км к северо-востоку от горнопромышленного города Оленегорска по дороге на Ловозеро. У этого места, о котором сложно найти ссылки в Интернете, несколько названий – одно из них Каталья, другое - Большое Рамозеро (по названию близлежащего озера). Как и у других засекреченных городов в Советском Союзе, у него также было свое почтовое название Оленегорск-2 и прозвище – Царь-город, якобы из-за тех привилегий, чтобы были у жителей. Городок также известен просто как войсковая часть №62834 или объект №956.

В то время как в Интернете легко найти селфи и посты из большинства российских гарнизонов и баз, в этом случае их совсем немного. Ничего странного – городок находится в полном подчинении 12-му главному управлению Министерства обороны. Управление отвечает за все российское ядерное оружие, включая хранилища, техническое обслуживание и транспортировку.

По информации Википедии, 12-е главное управление является, вероятно, наиболее закрытой организацией Вооруженных Сил России, еще более закрытой, чем Главное разведывательное управление ГРУ и стратегические ракетные силы.

По данным доклада, недавно подготовленного Павлом Подвигом и Хавьером Серратом, в Большом Рамозере располагается объект национального уровня для ядерных вооружений, одно из 12 подобных хранилищ на территории России. Доклад, посвященный нестратегическому ядерному оружию в Европе, опубликован Институтом ООН по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР).

Считается, что все нестратегические ядерные боеголовки для морских, воздушных и сухопутных вооружений для Кольского полуострова и, может быть, даже больше хранятся на центральном хранилище национального уровня в Большом Рамозере. Согласно докладу ЮНИДИР, 12-е главное управление отвечает за предоставление различным воинским подразделениям ядерных боеголовок «когда считается необходимым». В случае угрожающей ситуации боеголовки с этого объекта могут быть доставлены автотранспортом в различные воинские части Кольского полуострова, имеющие на вооружении системы, которые могут быть оснащены тактическим ядерным оружием, например крылатыми ракетами или торпедами.

Ближайшей авиабазой к центральному хранилищу на Кольском полуострове является Оленегорск, где базируются бомбардировщики Ту-22.

В подземных бункерах в Большом Рамозере хранятся только боеголовки.

На спутниковых снимках видны два хранилища к северу от города. Первое хранилище разделено на три части, из которых, похоже, активно используются только две. Второе расположено еще в километре к северу.





статью прочитали: 2 человек

Комментарии