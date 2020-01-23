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Полиция проверила двоих подозрительных россиян в Давосе

Автор: Русскоязычная редакция Swissinfo.ch

ЭТОТ КОНТЕНТ БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 21 ЯНВАРЯ 2020 Г.

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Обеспечение безопасности в Давосе во время Форума стоит около 9 млн. швейцарских франков, и это не включая бюджет армии в 32 млн. франков.

(Keystone / Gian Ehrenzeller)

Пытается ли Россия шпионить за гостями ВЭФ? Таким вопросом задалась газета TagesAnzeiger в своем сегодняшнем выпуске. Предлагаем нашим читателям познакомиться с оригиналом   статьи и кратко расскажем, о чем в ней речь.

В августе 2019 года в Давосе полиция кантона Граубюнден остановила двоих мужчин с целью рутинной проверки личности. Те оказались гражданами России. Представившись вначале как рабочие, затем они все же достали дипломатические паспорта, пишет газета.

Она связывает события с тем, что потенциальные российские агенты проводили разведку на местности – перед началом Всемирного экономического форума, места масштабной встречи мировых лидеров. Форум заработал сегодня и продлится до 24 января.

Факт проверки двоих мужчин подтвердила Анита Зенти (Anita Senti), глава отдела информации кантональной полиции Граубюндена. Как минимум один из них заявил, что он – сантехник. При этом у него, как и у его сопровождающего, были дипломатические паспорта.

Полицейских немало озадачил тот факт, что предполагаемые сантехники собрались провести в Давосе целых три недели, с 8 по 28 августа – довольно дорогой отдых для людей, зарабатывающих на жизнь установкой раковин и починкой туалетов в России.  

На вопрос, почему у этих людей были дипломатические паспорта, пресс-атташе посольства России в Берне Станислав Смирнов пояснил швейцарским журналистам, что «существуют также люди, не имеющие отношение к министерству иностранных дел, у которых есть дипломатические паспорта». 

По его словам, вероятно, это были рабочие, ответственные за установку «Русского дома», который действует в дни проведения ВЭФ в бывшем помещении кафе в центре Давосе. Государственный Фонд Росконгресс ежегодно проводит здесь серию мероприятий.

«Россияне угрожали последствиями», – пишет TagesAnzeiger. По данным полиции Граубюндена, подозрительная пара не была аккредитованы в Швейцарии в качестве дипломатов. А потому в случае ареста за действия, связанные со шпионажем, они не смогли бы воспользоваться дипломатическим иммунитетом.

Только аккредитованных дипломатов защищает иммунитет в случае уголовного преследования. Однако задержанные настаивали на реализации этого права, и, как подтвердили газете ее источники, российские представители угрожали дипломатическими последствиями в случае, если мужчины будут арестованы.

Кантональная полиция обратилась в Берн и в дело вмешалась швейцарская служба разведки (NDB). В итоге россияне были отпущены. Цель их пребывания в Давосе оставалась все же неясной. Газета высказала, ссылаясь на разговоры со своими источниками, предположение, что те интересовались предстоящим Давосским форумом. К примеру, могли загодя установить аппаратуру для подслушивания или компьютерного взлома.

«Мы не обнаружили никаких доказательств незаконной преступной деятельности во время проверок», – указала Анита Зенти. Мужчины благополучно покинули Швейцарию, не получив запрета на дальнейший въезд. Федеральная прокуратура, которая отвечает за уголовное преследование по делам о шпионаже, утверждает, что не начинала расследования в отношении этих двоих россиян.

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теги: Швейцария  
   
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