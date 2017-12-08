Полиция Вашингтона рассказала о пьянстве Лесина в последние дни жизни



Михаил Лесин. Фото Reuters/Scanpix

Полиция Вашингтона подготовила отчет, в котором рассказала, что в последние дни жизни российский медиаменеджер Михаил Лесин постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает The Washington Post, большая часть 58-страничного документа засекречена. Из обнародованной части отчета стало известно, что со 2 ноября 2015 года, когда Лесин зарегистрировался в отеле Four Seasons в Джорджтауне, он постоянно опустошал мини-бар в своем номере, а потом покупал алкоголь в ближайшем магазине.

Также в отчете рассказывается о том, что Лесин ходил по отелю в трусах и рубашке, в связи с чем сотрудники отеля обратились в спецслужбу, однако там им порекомендовали оставить у номера россиянина охранника.

По данным вашингтонской полиции, 3 ноября Лесин встретился в отеле со знакомым, его имя не называется.

Утром 4 ноября видеокамеры в отеле зафиксировали под глазом медиаменеджера синяк. Отмечается, что разгуливая в состоянии алкогольного опьянения, Лесин постоянно спотыкался. Сотрудники службы безопасности отеля регулярно проверяли россиянина и предлагали ему помощь, но он от нее отказывался.

Напомним, о внезапной смерти Михаила Лесина в США стало известно в ноябре 2015 года. Официальной версией его гибели считается несчастный случай.

В июле 2017 года американское сетевое издание Buzzfeed сообщило возможном убийстве Лесина. По информации издания, он был забит до смерти бейсбольными битами.

Михаил Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ. Он также был советником президента России. Лесин являлся основателем компанию «Видео Интернешнл». В последние годы он занимал пост председателя правления холдинга «Газпром-медиа».

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