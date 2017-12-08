навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
08.12.17  

Полиция Вашингтона рассказала о пьянстве Лесина в последние дни жизни

(0)
 
08.12.17   Редакция

NATIONAL REVIEW: В словах критиков Путина часто звучит зависть

(0)
 
07.12.17   Редакция

The Bell: Информацию о российском вмешательстве Вашингтон получил от арестованного за «госизмену» полковника ФСБ

(0)
 
07.12.17  

А вот как написали об этом в Китае

(0)
 
06.12.17   Редакция

Путешествие Джозефа Конрада

(0)
 
05.12.17  

Видео: наземный полигон ВМС США China Lake

(0)

последние за вчера, 07.12.17  
 
08:23   Редакция

The Bell: Информацию о российском вмешательстве Вашингтон получил от арестованного за «госизмену» полковника ФСБ

(0)
 
08:14  

А вот как написали об этом в Китае

(0)
 
08:04  

«Спортсмены — это и есть маленькие люди»

(0)
 
07:55   Редакция

Тихий голос из Китая - “Не надо провоцировать Северную Корею, это наш союзник”

(0)
 
06:36   Редакция

Отстранение России от Олимпиады - это правильное решение, но праздновать тут нечего

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.12.17 13:58    
AndrewZ Что подарить ребенку на Новый год? (4)
03.12.17 18:40    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (189)
01.12.17 21:42    
саид Россияне недовольны своей страной (107)
29.11.17 12:11    
Odin Какое ваше мнение о Эмире Кустурице? (3)
29.11.17 11:59    
OlyaK Отдых (26)
28.11.17 23:44    
3674721 Разные люди (1)
28.11.17 23:42    
3674721 Разные люди (1)
28.11.17 23:06    
IrinKya Умные люди (2)
 
дата публикации 08.12.17 04:07
скаут: Игорь Львович;
   
 

Полиция Вашингтона рассказала о пьянстве Лесина в последние дни жизни


Михаил Лесин. Фото Reuters/Scanpix

Полиция Вашингтона подготовила отчет, в котором рассказала, что в последние дни жизни российский медиаменеджер Михаил Лесин постоянно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает The Washington Post, большая часть 58-страничного документа засекречена. Из обнародованной части отчета стало известно, что со 2 ноября 2015 года, когда Лесин зарегистрировался в отеле Four Seasons в Джорджтауне, он постоянно опустошал мини-бар в своем номере, а потом покупал алкоголь в ближайшем магазине.

Также в отчете рассказывается о том, что Лесин ходил по отелю в трусах и рубашке, в связи с чем сотрудники отеля обратились в спецслужбу, однако там им порекомендовали оставить у номера россиянина охранника.

По данным вашингтонской полиции, 3 ноября Лесин встретился в отеле со знакомым, его имя не называется.

Утром 4 ноября видеокамеры в отеле зафиксировали под глазом медиаменеджера синяк. Отмечается, что разгуливая в состоянии алкогольного опьянения, Лесин постоянно спотыкался. Сотрудники службы безопасности отеля регулярно проверяли россиянина и предлагали ему помощь, но он от нее отказывался. 

Напомним, о внезапной смерти Михаила Лесина в США стало известно в ноябре 2015 года. Официальной версией его гибели считается несчастный случай.

В июле 2017 года американское сетевое издание Buzzfeed сообщило  возможном убийстве Лесина. По информации издания, он был забит до смерти бейсбольными битами.

Михаил Лесин занимал пост министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций РФ. Он также был советником президента России. Лесин являлся основателем компанию «Видео Интернешнл». В последние годы он занимал пост председателя правления холдинга «Газпром-медиа».

статью прочитали: 63 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 