Трампа не так поняли

Автор: Игорь Панкратенко, отдел международной политики

Дональд Трамп провозгласил, что «пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля». Пожалуй, ни одно из решений американских президентов не вызывало за несколько последних десятилетий столь негативной мировой реакции.

Ни один из международных конфликтов за последние семь десятилетий не был так окружен мифами и заклинаниями, как арабо-израильский и его «иерусалимская» составляющая. Более того, у мировой общественности сложился стереотип, что вопрос принадлежности Иерусалима – это своего рода табу, запретная тема, трогать которую весьма чревато.

Трамп у Стены плача

Это давно – с первых крестовых походов – уже не город. Это символ. Тем более – для Востока. Причем, в наши дни он, пожалуй, один из немногих – пересчитать пальцев одной руки хватит – символов, который хоть как-то объединяет мусульманский мир. Трогать символы всегда опасно, но Трамп это сделал. Пойдя наперекор мнению абсолютного большинства. Проигнорировав все предостережения как своих советников, так и союзников в регионе, исключая, разумеется, Израиль.

Поэтому волна негатива и общественного осуждения в адрес американского президента вполне объяснима, более того – ожидаема. Кто-то на Ближнем Востоке сжигает его портреты, кто-то говорит «о красных линиях», кто-то предупреждает о надвигающемся хаосе – «все пропало, мирным переговорам конец». Проще перечислить тех, кто не осудил, чем политиков Европы, Ближнего и Среднего Востока, посчитавших нужным отметиться в массовом негодовании.

Недоброжелатели Трампа в США также подсуетились, проведя опрос, согласно которому 63 процента американцев выступают против этого шага и лишь 31 процент его поддерживают.

Естественно, не обошлось и без конспирологов – политическое шоу без бреда как деревня без дурака – которые объяснили произошедшее тем, что дочь и зять американского президента исповедуют иудаизм. Вот и сделал им папа и тесть такой подарок.

Но ведь если ООН, арабы, турки, иранцы, европейцы и эксперты, словом все, у кого есть такая возможность говорили Трампу о том, что нельзя перемещать посольство США в Иерусалим, то зачем он это сделал? И тут наступает время интригующих вопросов и чрезвычайно увлекательных ответов.

Что на самом деле сказал Трамп?

Подозреваю, что многие из выражающих сегодня осуждение попросту не удосужились ознакомиться с полным текстом выступления американского президента. «Не слушали, но осуждаем». Или – «знаем в пересказе». Между тем, короткая речь Трампа по иерусалимскому вопросу содержала в себе массу интересного.

Начиная с того, что как всякий здравомыслящий человек он был искренне удивлен странным ритуалом, который без малого четверть века исполняли президенты США.

«В 1995 году Конгресс принял закон о посольстве в Иерусалиме, призвав федеральное правительство переместить американское посольство в Иерусалим и признать, что является столицей Израиля», - сказал Трамп. – «Тем не менее, на протяжении более 20 лет каждый президент США объявлял об отсрочке выполнения этого закона». Добавлю – каждые шесть месяцев очередной хозяин Белого Дома подписывал распоряжение о том, что вступление в силу решения Конгресса откладывается еще на полгода. Кстати, и сам Трамп уже один раз исполнил этот удивительный по бессмысленности бюрократический обряд.

Иерусалим признали еще при Клинтоне

Нет, нынешний президент не стал критиковать своих предшественников: «Президенты делали это исходя из убеждения, что отсрочка признания Иерусалима (столицей Израиля – И.П.) будет способствовать делу мира». Но высказал более чем здравое суждение: «После более чем двух десятилетий отказов мы не стали ближе к прочному мирному соглашению между Израилем и палестинцами. Было бы глупо предполагать, что повторение той же формулы теперь приведет к лучшему результату».

То есть, Трамп выразил удивление бессмысленным ритуалом, открыто сказал о его никчемности и отказался дальше участвовать в данном шаманском обряде. Напомнив при этом присутствующим о реальном состоянии дел: «Иерусалим - это столица Израиля. Это не что иное, как признание реальности». И действительно – израильский парламент находится в Иерусалиме, там же расположены большинство министерств еврейского государства, а также резиденции премьера и президента страны. Причем, расположены – и прошу обратить читателя на это особое внимание, чуть позже объясню почему – в западной части города.

учреждения Израиля в Иерусалиме

И, наконец, мы подходим к главному. Во-первых, утверждения о том, что «Трамп признал Иерусалим столицей Израиля» - либо лукавство, либо невежество. Американский президент дословно заявил следующее: «Мы не поднимаем каких-либо вопросов окончательного статуса, включая конкретные границы суверенитета Израиля в Иерусалиме».

То есть, лидер США признает, что Иерусалим может быть столицей двух государств – израильского и палестинского. А вот как будет произведен раздел – две эти стороны должны решить путем переговоров. Более того, Трамп заявил, что намерен «сделать все, что в его силах, чтобы способствовать заключению мирного соглашения, приемлемого как для израильтян, так и для палестинцев».

И второе, не менее важно, но не вошедшее в выступление американского президента. Несколько ранее своего выступления Трамп действительно распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в западную часть Иерусалима, однако подчеркнул, что этот процесс может растянуться… на три-четыре года. Поскольку, как сообщил официальный представитель Белого дома, пока у США нет на примете подходящего здания под посольство в Иерусалиме.

посольство США в Израиле

Итак – Трамп НЕ заявлял, что весь Иерусалим будет израильским, признав за еврейским государством безусловное право на часть этого города. Что полностью соответствует сложившимся реалиям. Американский президент НЕ намерен немедленно переносить в эту западную часть Иерусалима посольство США, допуская, что процесс растянется на годы.

Это, согласитесь, несколько иная картина, чем та, которую рисуют нам масс-медиа.

Почему же все так возмущаются?

В волне возмущения решением Трампа, охватившим мир, явственно прослеживаются два мотива.

Первый – психологический. С одной стороны, американский президент осмелился тронуть сакральную святыню, что, как уже говорилось выше, всегда чревато. С другой – он, по сути, заявил, что все ритуалы, которые десятилетием исполняли политики и дипломаты – полная ерунда, которая, к тому же, совершенно бесполезна, ибо не работает. Сколько карьер было построено на этом процессе, сколько имен состоялось – и вдруг кто-то заявляет, что все это фикция, что это не политика, а поведение страусов, прячущих голову в песок. Ну и кому такое понравится?

Второй – сугубо прагматический. Совершенно понятна позиция палестинских лидеров. Их «непримиримость» и «неуступчивость в отстаивании прав», под которые они получали куда как приличное финансирование, а одночасье потеряла смысл. Они зарабатывали не на мирном урегулировании, а на процессе его достижения – и теперь их доходы рискуют резко сократиться.

Вполне очевидна и позиция Ирана. Ни одно политическое решение никогда не удовлетворяет всех. Всегда останутся недовольные им. Против кого будет направлено это недовольство? Совершенно верно – против США, Израиля и ближайших союзников Америки в арабском мире, что может увеличить социальную базу поддержки иранской внешней политики в других государствах Ближнего и Среднего Востока.

Разумеется, что примерно этот же мотив – осуждение «арабской улицей» своих правителей, а, следовательно, подрыв их авторитета, присутствует и в выступлениях Эрдогана. К тому же, на фоне возникших у него внутриполитических сложностей, ему совсем не помешает отвлечение общественного мнения страны на что-то иное.

Более чем прозрачны опасения Иордании и Египта. Стремительная «разморозка» Трампом иерусалимского вопроса может повлечь за собой новый виток антиправительственной активности «братьев-мусульман» и связанных с ними и палестинскими радикалами группировок в Иордании.

Объяснимо и недовольство саудитов, а точнее – представителей «старого крыла» династии. Они совершенно согласны с планом Трампа, свидетельством чему является недавняя полудетективная история с утечкой и публикацией планов Эр-Рияда в отношении «большой сделки арабов с Израилем», в которых подробно рассматривался и вопрос статуса Иерусалима, до мелочей совпадающий с предложениями Трампа. Но вот только, по их мнению, делать все стоило конспиративно и за кулисами, до поры не привлекая общественное внимание. О чем король Салман, собственно, на днях и сказал Трампу в телефонном разговоре. То есть – принципиальных возражений нет, но делать нужно аккуратно.

И уж совсем замечательно выглядит реакция российских политиков. В частности - главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, назвавшего решение Трампа продолжением цепи «провокаций во внешней политике Америки, которые мы планомерно наблюдаем за первый год его президентства».

Видимо, столь почтенному политику стоит все же иногда следить за выступлениями российского МИДа. В частности – прочесть официальное заявление от 6 апреля нынешнего года, в котором, в частности, говорится: «Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль». А разве Трамп сказал что-то принципиально иное?

Чем возмущенные сердца успокоятся?

А ведь нечто подобное уже было. В 1991 году, накануне «Бури в пустыне» арабские и западные эксперты с надрывом и в голос заявляли о том, что отправка американских войск в Кувейт и Ирак спровоцирует массовые протесты, которые дестабилизируют весь регион. Что-то подобное действительно произошло, но продолжалось совсем не долго. Так будет и сейчас.

Единственным серьезным последствием выступления Трампа по Иерусалиму станет краткосрочный всплеск активности радикальных группировок на Ближнем Востоке. Которые, что очевидно, будут использовать произошедшее как дополнительный аргумент для обоснования своей войны против «американских империалистов, международных сионистов и их местных прислужников». Не более того. По одной простой причине. При всей болезненности и сакральности, вопрос Иерусалима – вопрос больше символический, чем реальный. За прошедшие годы он стал поводом для пиара и политических игр, не более того. Правильно это или же нет – совершенно другой вопрос. Просто в регионе и в остальном мире куда больше совершенно других и куда более серьезных проблем.

Своим заявлением Трамп, безусловно, шокировал мир и регион. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что ничего радикального он не предложил. И после того, когда тема Иерусалима уйдет с первых полос, американская администрация и ее союзники в регионе начнут реализовывать прежний сценарий: Западный Иерусалим – Израилю, Восточным - палестинцам. Тем более, что Трамп весьма предусмотрительно заявил о том, что для практической реализации его плана требуется несколько лет.

Не нужно забывать, что для тех же арабских государств, которые сейчас громко заявляют о своей «озабоченности», добрые отношения с США куда важнее, чем права «каких-то там» палестинцев и их претензии на Иерусалим. Мы накануне большой сделки арабских элит с Израилем, после которой расклад сил на Ближнем и Среднем Востоке станет совсем иным. И вопрос о статусе Иерусалима – это лишь один, причем, далеко не главный, пункт этой сделки.

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