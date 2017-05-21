навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
21.05.17   Редакция

Владимир Путин отметил вклад полярников в освоение Арктики

(0)
 
20.05.17  

Кто такой специальный прокурор Роберт Мюллер и что он может

(0)
 
20.05.17   Редакция

Посмотрите как русские насмехаются над нами (Видео)

(0)
 
19.05.17   Редакция

Сет Рич, Национальный съезд Демократической партии и "Викиликс": дело запутывается все больше

(0)

последние за вчера, 20.05.17  
 
20:22  

Кто такой специальный прокурор Роберт Мюллер и что он может

(0)
 
18:21   Редакция

Посмотрите как русские насмехаются над нами (Видео)

(0)
17:05   Редакция

Как церковь лишит Украину «безвиза»

(0)
 
16:10   Редакция

CNN: “Пожар высшей категории” - русские хвастались что Майкл Флинн - это их “крот” в команде Трампа

(0)
 
06:56   Редакция

Русскую проститутку обвиняют в вымогательстве 400 тысяч долларов у бывшего губернатора Элиота Спитцера

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
19.05.17 21:34    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (176)
19.05.17 20:26    
tod Безобидный и весёлый начальник Европы (8)
18.05.17 01:41    
roodme Россияне недовольны своей страной (103)
17.05.17 11:56    
Олька Просто стихи (747)
16.05.17 13:27    
CaptainHook Весёлые картинки (260)
06.05.17 13:50    
Светлая2017 Феликс Кривин (1)
05.05.17 01:18    
Igo123 Эпоха Гагарина (2)
05.05.17 00:48    
Igo123 Фантазии на тему ГУЛАГа (5)
 
опубликовано редакцией на Переводике 21.05.17 17:07
скаут: Memento Mori;
 
 

Владимир Путин отметил вклад полярников в освоение Арктики

В России сегодня в четвёртый раз отмечают День полярника. И президент РФ Владимир Путин поздравил профессионалов с их днём. 

Территории Арктики и Антарктики являются важнейшими стратегическими объектами РФ. 

В поздравительной телеграмме глава государства оценил вклад полярников в сохранение ценных ресурсов этих земель. Также Владимир Путин не обошёл стороной их вклад в укрепление международного сотрудничества. 

«Ценен ваш вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики», — говорится в поздравительной телеграмме. 

В России текущий год объявлен годом экологии, поэтому работа зимовщиков имеет особое значение. Президент подчеркнул важность наращивания полярниками присутствия РФ в Арктике и Антарктике и «деятельное участие в изучении перспективных регионов». 

Россия одна из немногих стран, которая активно участвует в освоении региона. Самая первая исследовательская экспедиция в Арктику была из России. К тому же РФ - это страна, обладающая самым мощным в мире ледокольным флотом. 

Перспективы региона высоки. Вдоль северных берегов России проходит кратчайший морской путь, соединяющий Европу и Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион с Северной Америкой. В последние годы он становится реальной альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию.
День полярника был учрежден президентом России в 2013 году. Он был приурочен ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» в 1937 году. Это знаменательное для России событие, и можно сказать с полной уверенностью, что у полярников есть ещё огромное «непаханое поле», дабы сделать массу открытий в этой области. Успехов им и удачи на профессиональном поприще. 

статью прочитали: 2 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 