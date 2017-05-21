Владимир Путин отметил вклад полярников в освоение Арктики

В России сегодня в четвёртый раз отмечают День полярника. И президент РФ Владимир Путин поздравил профессионалов с их днём.



Территории Арктики и Антарктики являются важнейшими стратегическими объектами РФ.



В поздравительной телеграмме глава государства оценил вклад полярников в сохранение ценных ресурсов этих земель. Также Владимир Путин не обошёл стороной их вклад в укрепление международного сотрудничества.



«Ценен ваш вклад в укрепление международного сотрудничества, в реализацию совместных проектов по сохранению уникальных природных ресурсов Арктики и Антарктики», — говорится в поздравительной телеграмме.



В России текущий год объявлен годом экологии, поэтому работа зимовщиков имеет особое значение. Президент подчеркнул важность наращивания полярниками присутствия РФ в Арктике и Антарктике и «деятельное участие в изучении перспективных регионов».



Россия одна из немногих стран, которая активно участвует в освоении региона. Самая первая исследовательская экспедиция в Арктику была из России. К тому же РФ - это страна, обладающая самым мощным в мире ледокольным флотом.



Перспективы региона высоки. Вдоль северных берегов России проходит кратчайший морской путь, соединяющий Европу и Дальний Восток, Азиатско-Тихоокеанский регион с Северной Америкой. В последние годы он становится реальной альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию.

День полярника был учрежден президентом России в 2013 году. Он был приурочен ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции «Северный полюс-1» в 1937 году. Это знаменательное для России событие, и можно сказать с полной уверенностью, что у полярников есть ещё огромное «непаханое поле», дабы сделать массу открытий в этой области. Успехов им и удачи на профессиональном поприще.

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