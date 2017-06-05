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дата публикации 05.06.17 00:06
скаут: Игорь Львович;
   
 

Русские нарушают покой французов

Издание Le Parisien сообщило о том, что в муниципалитете Буффемон французы жалуются на то, что русские нарушают их покой и не дают жить в привычном режиме.
 Издание подчеркивает, что из-за шумных вечеринок устраиваемых русскими у соседей страдают лошади, которые не переносят фейерверков. Также их поведением крайне недовольны владельцы медицинского центра и гольф-клуба, которые находятся неподалеку.

По словам местных жителей, ранее замок Буффемон принадлежал баронам Эмпана, теперь же он принадлежит русскому миллиардеру. С того времени спокойная жизнь закончилась и многие подумывают переехать в другое место.

Русские нарушают тишину, устраивая праздники с фейерверками, которые были бы достойны разве что 14 июля.
От этого соседям занимающимся разведением лошадей, постоянно приходится водить своих животных к ветеринару, чтоб он их успокаивал. Лошади боятся громких звуков, а когда это происходит часто, то их психика нарушается, и они больше не годятся для соревнований. В тоже время гольф-клубу Paris golf international после фейерверка русских на 1 мая пришлось восстанавливать лужайку, что повлекло за собой существенные затраты.

В медицинском центре Жака Арно, утверждают, что русский «цирк» длиться целые выходные в режиме нон-стоп. Гостей набирается более 200 человек, большинство прилетает на вертолётах. Они гуляют очень громко, совершенно не заботясь о больных находящихся в центре.

Русские нарушают покой французов

В свою очередь управляющий замка Сарп Гогебакан заявил, что владельцы замка не хотят доставлять неудобства соседям и обо всех праздниках их оповещают заранее. Также он подчеркнул, что фейерверки запускаются всего 4 раза в год и договор об этом подписан со всеми соседями.


Виктория  Мурина


статью прочитали: 18 человек

   
теги: Франция  
   
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