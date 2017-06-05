"Вот пристала" - Владимир Путин поставил на место журналистку NBC

Петербургский международный экономический форум по праву можно назвать ведущей мировой площадкой для решения основных экономических вопросов. Так же это отличная возможность пообщаться для политиков и бизнесменов. Конечно, без юмора не обходится - шутки и острые фразы, которые звучат «на полях» форума, расходятся на цитаты. Не стал исключением и ПМЭФ 2017.





В этом году модератором форума была американская журналистка телеканала NBC Мегин Келли, которая также взяла интервью у Владимира Путина. Многие вопросы Келли спровоцировали Владимира Путина на некоторые острые и ироничные высказывания.





Мегин Келли открыла пленарную дискуссию форума вопросом к Владимиру Путину о неравенстве доходов. В ответе Владимир Путин рассказал, среди прочего, о мерах социальной поддержки семьи и отметил, что Келли, если бы жила в России, могла рассчитывать на получение материнского капитала, так как является матерью троих детей.





Конечно, Келли не могла не задать вопрос о пресловутом влиянии России на выборы в США. Дискуссия разгорелась нешуточная. Зал проникся воинственной атмосферой словесной перепалки, как будто это была настоящая дуэль. Хотя, это конечно не так, ни один журналист не сможет смутить Владимира Путина, тем более такими заезженными вопросами, как обвинения Москвы во вмешательстве в американские выборы.





Сначала Владимир Путин отвечал серьезно, потом отшучивался. Но когда журналистка продолжила настаивать на теме выборов, оперируя не раз опровергнутыми заявлениями американских чинов, глава государства потребовал: «прекратите». Однако неугомонная Келли продолжала нести ахинею, напомнив, что президент США Дональд Трамп также говорил о влиянии России на выборный процесс.

«Вот пристала», - отметил Путин. Зал разразился аплодисментами, отмечая «победу» разума в бесплодной дискуссии.





Вот, собственно, интервью Владимира Путина американской журналистке. Вернее, то, что она смогла «выжать» из общения с президентом без позора для себя.





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