Государственная Дума приняла закон о пенсиях по потере кормильцев

Госдума РФ

о пенсионном обеспечении лиц, потерявших двух и более кормильцев.

Документ предусматривает, что лицам, потерявшим вследствие военной травмы 2-х и более кормильцев (супруга и (или) детей), пенсия устанавливается только в связи со смертью одного из указанных кормильцев по выбору этих лиц. В связи со смертью или гибелью каждого другого кормильца к указанной пенсии начисляется надбавка в размере 200% расчетного размера пенсии, равного 3 626,71 руб. в месяц.

При этом указанный расчетный размер подлежит ежегодной индексации. Исключение составляют случаи, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий.

Право на указанную надбавку имеют также нетрудоспособные дети, потерявшие обоих родителей. Детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, а также нетрудоспособным детям, потерявшим обоих родителей, имеющим право на несколько надбавок, начисляется одна надбавка в наибольшем размере.

Прошлый закон о пенсионном обеспечении был значительно доработан. Государство постоянно совершенствует закон, чтобы граждане, потерявшие кормильцев, получали достаточно материальной поддержки.

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