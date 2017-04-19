навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Fuxia
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
19.04.17   Редакция

Государственная Дума приняла закон о пенсиях по потере кормильцев

(0)
 
17.04.17   Редакция

Новая информация опровергает заявления Трампа о сирийской химической атаке

(0)

последние за вчера, 18.04.17  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
19.04.17 09:33    
Олька Просто стихи (740)
13.04.17 23:40    
sofyadup Кто и как бросил курить? (11)
12.04.17 19:45    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (173)
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
 
опубликовано редакцией на Переводике 19.04.17 17:11
скаут: Gisha;
 
 

Государственная Дума приняла закон о пенсиях по потере кормильцев

Госдума РФ приняла закон о пенсионном обеспечении лиц, потерявших двух и более кормильцев.


Документ предусматривает, что лицам, потерявшим вследствие военной травмы 2-х и более кормильцев (супруга и (или) детей), пенсия устанавливается только в связи со смертью одного из указанных кормильцев по выбору этих лиц. В связи со смертью или гибелью каждого другого кормильца к указанной пенсии начисляется надбавка в размере 200% расчетного размера пенсии, равного 3 626,71 руб. в месяц.

При этом указанный расчетный размер подлежит ежегодной индексации. Исключение составляют случаи, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий.

Право на указанную надбавку имеют также нетрудоспособные дети, потерявшие обоих родителей. Детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, а также нетрудоспособным детям, потерявшим обоих родителей, имеющим право на несколько надбавок, начисляется одна надбавка в наибольшем размере.

Прошлый закон о пенсионном обеспечении был значительно доработан. Государство постоянно совершенствует закон, чтобы граждане, потерявшие кормильцев, получали достаточно материальной поддержки.

статью прочитали: 40 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 