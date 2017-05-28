Путь тяжелый — награда больше

История бывшего сотрудника ФСБ, осужденного за государственную измену

Meduza 26 мая 2017



Евгений Петрин в Мосгорсуде

Фото: Александр Вильф / Sputnik / Scanpix / LETA

В июне 2016 года бывшего сотрудника ФСБ Евгения Петрина приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену. Мосгорсуд признал его виновным в передаче секретной информации ЦРУ; сам Петрин говорил, что выполнял задание ФСБ и работал «под прикрытием». Процесс шел в закрытом режиме, его участники были связаны подпиской о неразглашении, а материалы защищены грифом «секретно» — поэтому никаких деталей дела прессе узнать не удалось. В распоряжении «Медузы» оказались новые документы, еще не известные следствию и суду. В одном из них эксперты, на заключении которых основан приговор, признают «неумышленную ошибочность» своей работы; другой подтверждает, что у Петрина была служебная легенда от ФСБ. Изучив новые обстоятельства, «Медуза» рассказывает историю Евгения Петрина.

Космодром и РПЦ

Чем на самом деле занимается его младший брат, инженер из Иркутской области Алексей Петрин узнал только в 2014 году, когда Евгения Петрина, капитана ФСБ, задержали его же коллеги. «После ареста он был вынужден все о себе рассказать и родственникам — в письмах. Мы знали только, что он сначала проходил военную службу по контракту на космодроме „Плесецк“, при этом свою должность никогда не называл. А потом, как мы думали, он переехал в Москву, чтобы учиться в Военной академии. На самом деле это была Академия внешней разведки», — рассказал Алексей Петрин «Медузе».

В 2005-м Евгений Петрин окончил Юридический институт Иркутского государственного университета. Через год он действительно стал служить в Космических войсках на космодроме «Плесецк». Спустя три года — поступил на военную службу в Департамент военной контрразведки управления ФСБ России по Космическим войскам, а потом в Академию внешней разведки. Из ФСБ Евгений Петрин уволился в 2013-м, его сразу приняли в отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата в качестве сотрудника секретариата по межправославным отношениям.

«За год до этого [в 2012-м] Женя ездил в Соловецкий монастырь, где общался с одним из старцев. Брат тогда хотел стать монахом. Но старец посоветовал ему послужить Церкви и родине в миру. „Этот путь более тяжелый, но и награда больше“, — сказал ему тогда старец», — рассказал Алексей Петрин. По его словам, Евгений «всей душой верил в силу закона и правды», поэтому еще в школе решил получить юридическое образование.

Сейчас Алексей Петрин пытается доказать, что его брат не передавал секретных сведений агенту ЦРУ. Из документов, получения которых добился у ФСБ сам Евгений, следует, что эти сведения были заведомо ложными и направленными на дезинформацию. С некоторыми из них ознакомилась «Медуза», и они дают представление о том, за что вообще был задержан и осужден Евгений Петрин. Своему старшему брату он звонит почти каждый день; письмо, которое Алексей Петрин прислал «Медузе», они составили вместе. «Мы его в течение нескольких дней подробно обсуждали», — говорит Алексей Петрин.

РПЦ, Украина и арест

В ОВЦС Евгений Петрин курировал российско-украинские отношения. «Это было как раз перед Майданом, на Украине работало очень много агентов ЦРУ. И брат смог обнаружить там реальную угрозу РПЦ и России со стороны американских спецслужб», — говорит Алексей Петрин. По его информации, Евгений вышел на украинского бизнесмена Даниэля Билака, который, по его сведениям, «способствовал расколу русской и украинской православных Церквей, вел антироссийскую деятельность на Украине и вербовал людей, в том числе, внутри российских ведомств».

По словам Алексея Петрина, получить эту информацию Евгению помог диакон Нафан Мусселли, гражданин США, клирик Синодального знаменского собора РПЦ в Нью-Йорке, который с 2012 года занимает пост помощника представителя министерства национальной безопасности США при посольстве в Москве. Вместе с этим с 2012-го по 2014-й он имел благословение патриарха Кирилла служить в храме Христа Спасителя в российской столице.

«Брат неоднократно обращался в спецслужбы, чтобы следственное управление ФСБ завело уголовное дело на Билака, но каждый раз получал отказ», — говорит Петрин-старший. По его словам, ни в РПЦ, ни в ФСБ не были в этом заинтересованы — и «решили дискредитировать Евгения, сделать из него предателя», говорит Алексей Петрин.

В июне 2014 года Евгения Петрина задержали по обвинению в государственной измене. По версии следствия, Петрин передал агенту ЦРУ секретные данные о коллегах из ФСБ. Какие именно это данные, кому именно переданы сведения — неизвестно. Лишь предположительно можно сказать, что это был Нафан Мусселли. По словам адвоката Евгения Петрина Ивана Павлова, показания из его подзащитного «выбили». «У них на руках не было никакого документа, который они могли бы направить на экспертизу по степени секретности — ни записи телефонного разговора, ни факса, ни электронного письма. Поэтому главным доказательством вины стал протокол допроса [самого Петрина], его и анализировали эксперты», — пояснил «Медузе» Павлов.

Зимой 2015 года синодальный информационный отдел сообщил, что Евгений Петрин не был священнослужителем, а качество его работы «не соответствовало требованиям». В том же заявлении утверждалось, что летом 2014-го, еще до ареста, Евгений Петрин подал прошение об увольнении по собственному желанию, и оно было удовлетворено. По словам Алексея Петрина, никакого заявления Евгений никогда не писал — хотя соответствующий документ есть в кадрово-правовой службе Московского патриархата. «Мы об этом узнали, когда наш отец поехал туда с просьбой о поддержке. В ней ему отказали, сославшись на то, что Женя уже не является их сотрудником», — рассказал Алексей Петрин.

Дело рассматривалось Мосгорсудом в закрытом режиме (как и любое дело о государственной измене). «Брат и его адвокаты просили, чтобы его как военного судили в Военном трибунале, но им было отказано», — говорит Алексей Петрин.

По словам Алексея Петрина, американский священник Нафан Мусселли мог бы стать едва ли не «ключевой фигурой в оправдании его брата», но в суд его так и не вызвали. «Медузе» не удалось связаться с Мусселли.

Алексей Петрин с самого начала был уверен, что брат уволился из ФСБ лишь фактически — на самом деле он оставался агентом, а работа в РПЦ была его служебным заданием. Якобы «под прикрытием» он собирал информацию для российских спецслужб. По словам адвоката Павлова, все документы, подтверждающие, что Петрин служил в ФСБ, и уточняющие его статус на момент ареста, хранятся в ФСБ под грифом «секретно».

«Эта легенда [работа в ФСБ под прикрытием РПЦ] была нужна для того, чтобы засекретить совершенно другую информацию — о том, что он является сотрудником Службы внешней разведки — ее он, естественно, не раскрыл», — уверен Алексей Петрин.

Следствие и суд информацию о «служебном задании» и «легенде» Евгения Петрина проигнорировали. Неизвестно и кому именно Евгений Петрин передал те самые «секретные данные» — в приговоре адресатом значится «неустановленный представитель ЦРУ США в Москве». «На судебном заседании брат рассказал об их общении с Мусселли. Но Мосгорсуд под давлением следствия отказал в вызове этого свидетеля. Спецслужбам хорошо известно, что этот человек чист, и ничего незаконного мой брат ему не передавал», — говорит Алексей Петрин.

«Связь Петрина с Мусселли не входила в структуру обвинения, несмотря на то, что это едва ли не основной момент этого дела, и он был намеренно упущен, — поясняет Павлов. — В тени были оставлены существенные обстоятельства дела. А суд не мог выйти за рамки обвинения».

В июне 2016 года Мосгорсуд признал Евгения Петрина виновным в государственной измене в пользу США и приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Адвокат Павлов называет этот приговор «компромиссом между тяжестью обвинения и его недоказанностью»: «Прокурор требовал жестокого наказания — 19 лет лишения свободы, а Мосгорсуд дал Евгению по минимуму — 12 лет, хотя если бы действительно он был виноват в том, в чем его обвиняли, ему должны были дать на полную катушку. То, что суд выбрал минимальный срок свидетельствует о том, что дела у обвинения были плохи».

ФСБ и легенда

В июле 2016 года после многочисленных запросов Алексей Петрин добился, чтобы следственное управление ФСБ выдало ему письменное подтверждение того, что служебная легенда Евгения Петрина действительно существовала и была составлена, согласована и утверждена надлежащим образом (документ есть в распоряжении «Медузы»). Это означает, что в РПЦ он все же мог работать «под прикрытием».

В августе 2016-го Алексей Петрин получил официальное объяснение экспертов ФСБ (тоже есть в распоряжении «Медузы») — они признали «неумышленную ошибочность» своих выводов о «достоверности и секретности» сведений, за передачу которых и осудили Евгения Петрина.

Эксперты, на заключении которых был основан приговор Петрину, сослались на свою «невнимательность» и указали на неполноту предоставленных им данных. «Документ, которого им не хватало, чтобы понять, что [переданные] сведения не секретные, — это служебная легенда Евгения, она не была им предоставлена. Информация выглядела правдоподобно, была похожа на секретную, но на самом деле речь шла о вымышленных сотрудниках и разведподразделениях ФСБ РФ», — объяснил Алексей Петрин.

Во второй половине 2016-го Евгений Петрин пытался привлечь экспертов за халатность, но оказалось что они не являются должностными лицами. «А за что тогда осудили моего брата, если экспертное заключение составлялось невесть кем — не уполномоченными и не должностными лицами. Как на таком заключении может быть основан приговор Мосгорсуда? На это никто не хочет отвечать», — возмущается его брат.

«Следствие вело ФСБ, данные оценивали эксперты из ФСБ, свидетели тоже были все из ФСБ, в этом деле только приговор был — от суда, все остальное — от ФСБ», — говорит Павлов.

Алексей Петрин рассказал, что скоро в его распоряжении окажется еще один документ от ФСБ, подтверждающий, что сведения, которые были признаны секретными, на самом деле — вымышленные. «Подразделений, о которых брат якобы сообщил ЦРУ, не существует в действительности», — рассказал «Медузе» Алексей Петрин.

1 мая 2017 года родственники Евгения Петрина подали заявление в Генеральную прокуратуру РФ о возобновлении дела ввиду новых обстоятельств. 25 мая они получили отказ. Одновременно с этим, по словам адвоката Павлова, защита подала жалобы в Конституционный суд и в Европейский суд по правам человека, в которых говорится о «грубейших нарушениях во время процесса». «Защиту и самого Евгения не ознакомили с теми секретными актами, в разглашении которых он обвинялся. Мы в принципе не могли нормально готовиться к процессу: нас лишили права на конфиденциальное общение, так как материалы дела были засекречены, мы не могли сделать их копии, а когда держали их в руках, рядом с нами всегда находился конвой или следователь», — уточнил адвокат.

По словам Алексея Петрина, брат давно уже отказался от идеи разоблачения должностных лиц: «Как верующий человек он решил просто добиться оправдания, не затрагивая тех, кто, используя свое служебное положение, действовал против него». «В своем деле он не разочаровался — это видно из его писем. Он надеется, что кроме людей негодных, есть порядочные, патриотичные и богобоязненные люди. Эта история не заставила его разочароваться ни в церкви, ни в Боге, ни даже в людях», — говорит брат Евгения Петрина.

Саша Сулим

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