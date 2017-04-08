«Новая газета», «Радио Свобода» и «Ведомости» манипулируют данными опроса общественного мнения в своих интересах
Сегодня ряд либеральных СМИ – «Новая газета»
, интернет-портал «Радио Свобода»
и газета «Ведомости»
– вышли с редакционными статьями, посвященными так называемым акциям протеста 26 марта, в которых утверждается, что большинство россиян одобряют проведение подобных мероприятий.
Свои материалы эти издания основывают на результатах опроса общественного мнения, который провел «Левада-центр». Интересно, что прямой ссылки на исследование
этой социологической службы ни одно из либеральных СМИ не дает. Однако если внимательно ознакомится с первоисточником, то мы увидим, что никаких поводов для подобных утверждений нет.
Исследование «Левада-центра» намного шире, а его результаты не так благоприятны для организаторов акции 26 марта и лично Алексея Навального, как это пытаются преподнести «Ведомости». Обратимся непосредственно к цифрам и фактам.
Свои «антикоррупционные расследования», основанные на фейках, Навальный объясняет борьбой за светлое будущее гражданского общества. Хотя для многих очевидно, что они являются элементом его предвыборной кампании. Такого же мнения придерживаются и большинство респондентов. А треть опрошенных уверена: Навальный действует в интересах Запада.
Одобряют участие людей в акциях Навального всего 9% опрошенных, а негативно к ним относятся порядка сорока процентов.
Заявивший о своих президентских амбициях Алексей Навальный должен обратить внимание на следующие цифры: стандартные для блогера-оппозиционнера-«политика» 4% поддержки являются потолком его рейтинга. На большее он вряд ли может рассчитывать. В расчете хоть как-то исправить данное положение, Навальный пиариться как может, организовывая несанкционированные акции протеста.
Вот еще интересные данные, согласно которым 45 % опрошенных респондентов вообще никогда не слышали о Навальном. С таким уровнем поддержки о президентских амбициях Алексею лучше и не вспоминать; он не тот политик, который нужен России. Это наглядно продемонстрировали результаты опроса «Левада-центра».
Ни одну из вышеназванных, неудобных для Навального, цифр не привели в своих материалах «Новая газета», «Радио Свобода» или «Ведомости», и это не удивительно. Подавать объективные данные не их задача, их конек – ложь и передергивание фактов.
После детального изучения исследования «Левада-центра» куда-то испаряются 40% поддержавших «акции протеста», о чем раструбили сегодня либеральные СМИ, и предстает совершенно противоположная картина. Данная цифра является результатом множественного выбора, предложенного участникам опроса из числа тех респондентов, которые что-то слышали о мероприятиях 26 марта, а таких всего 14%. Указанные издания не упоминают в своих материалах и об этом.
По факту мы видим, что «Новая газета», «Радио Свобода», «Ведомости» и другие подобные издания работают в привычной для себя манере подачи лживой информации. Они не предоставляют своим читателям реальные данные исследования, которые оказались диаметрально противоположны тем, что они пытаются преподнести читателю — как факт, в своих статьях.
Такой избирательный метод подачи информации называется манипуляцией фактами. К нему в последнее время часто прибегают западные покровители либеральных СМИ, когда речь заходит о России. Как видим, подход у заказчиков и исполнителей один и тот же – извратить правду и выдать желаемое за действительное. Призываем наших читателей критично относиться к материалам, публикуемым в изданиях оппозиционной направленности, и не верить на слово «Новой газете», «Радио Свобода», «Ведомостям» и им подобным.
Опрос общественного мнения, проведенный «Левада-центром», наглядно иллюстрирует, что протестные акции не пользуются поддержкой россиян, и большая часть населения не одобряет подобные мероприятия.
Вот такая на деле получается «анатомия протеста» либеральных СМИ.
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