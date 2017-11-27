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опубликовано редакцией на Переводике 27.11.17 12:23 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Вонь предательства



О том, как Брюссель играет на исторических противоречиях между Шотландией, Ирландией и Англией.



Всемирно известный испанец Мигель де Сервантес Сааведра, сам, будучи человеком чести, отмечал: "Предательство, может, кому и нравится, предатели же ненавистны всем". Понимания именно этого факта остро не хватает значительной части населения Шотландии и Северной Ирландии, ставшей объектом хорошо продуманной антианглийской политики брюссельской евробюрократии. Политики, направленной на разжигание местечкового сепаратизма, и, в конечном итоге, на уничтожение Великобритании как суверенного государства. Расчет делался на практику, известную еще со времен Филиппа Македонского, когда осел, груженный золотом, открывал ворота любой неприступной крепости.



Как вы думаете, откуда взялись почти 56% голосов против Брексита в Северной Ирландии? Да все очень просто - Северная Ирландия плотно "сидит на игле" брюссельских субсидий — около 90% доходов местных фермеров приходят из казны ЕС. С Шотландией и ее 62% противников выхода из удушающих объятий наших извечных франко-германских "друзей" тоже ничего непонятного нет. В 2014-20 гг. для нужд шотландских аграриев ЕС должен был выделить 4,6 млрд. евро. Также дополнительно Шотландия должна была получить 800 млн. евро из структурных фондов ЕС.



То есть, как говорят в гангстерских боевиках, - "ничего личного, только бизнес". Примем как неприятный факт – часть наших сограждан банально купили европейской подачкой. Это, разумеется, не первый случай в истории человечества. И уж конечно, не последний. Пикантности этой довольно зловонной ситуации придает то обстоятельство, что сумма взносов Великобритании в казну ЕС намного превышала все выделенные населению Шотландии и Северной Ирландии субсидии. То есть, предательство интересов Великобритании было оплачено из ее же кармана. Ловко, правда? Там, в Брюсселе, те еще ловкачи собрались. Специализируются на чудесах щедрости за чужой счет. А тем, кто попался на их крючок, напомню лишь изречение Плутарха: "Предатели предают, прежде всего, себя самих". статью прочитали: 72 человек Комментарии ﻿

О том, как Брюссель играет на исторических противоречиях между Шотландией, Ирландией и Англией. Ссылка на первоисточник.Всемирно известный испанец Мигель де Сервантес Сааведра, сам, будучи человеком чести, отмечал: "Предательство, может, кому и нравится, предатели же ненавистны всем". Понимания именно этого факта остро не хватает значительной части населения Шотландии и Северной Ирландии, ставшей объектом хорошо продуманной антианглийской политики брюссельской евробюрократии. Политики, направленной на разжигание местечкового сепаратизма, и, в конечном итоге, на уничтожение Великобритании как суверенного государства. Расчет делался на практику, известную еще со времен Филиппа Македонского, когда осел, груженный золотом, открывал ворота любой неприступной крепости.Как вы думаете, откуда взялись почти 56% голосов против Брексита в Северной Ирландии? Да все очень просто - Северная Ирландия плотно "сидит на игле" брюссельских субсидий — около 90% доходов местных фермеров приходят из казны ЕС. С Шотландией и ее 62% противников выхода из удушающих объятий наших извечных франко-германских "друзей" тоже ничего непонятного нет. В 2014-20 гг. для нужд шотландских аграриев ЕС должен был выделить 4,6 млрд. евро. Также дополнительно Шотландия должна была получить 800 млн. евро из структурных фондов ЕС.То есть, как говорят в гангстерских боевиках, - "ничего личного, только бизнес". Примем как неприятный факт – часть наших сограждан банально купили европейской подачкой. Это, разумеется, не первый случай в истории человечества. И уж конечно, не последний. Пикантности этой довольно зловонной ситуации придает то обстоятельство, что сумма взносов Великобритании в казну ЕС намного превышала все выделенные населению Шотландии и Северной Ирландии субсидии. То есть, предательство интересов Великобритании было оплачено из ее же кармана. Ловко, правда? Там, в Брюсселе, те еще ловкачи собрались. Специализируются на чудесах щедрости за чужой счет. А тем, кто попался на их крючок, напомню лишь изречение Плутарха: "Предатели предают, прежде всего, себя самих".