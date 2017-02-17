Ядерное лето-2017. Украину готовят к катастрофе

Киевские реформаторы заигрались с мирным украинским атомом, а импровизированная блокада Донбасса фактически добила атомную энергетику государства. Мало того, что Украину постепенно погружают во тьму, так ещё и делают это, рискуя жизнями миллионов своих граждан, приближая настоящий ядерный апокалипсис своими откровенно бездарными действиями.

Председатель наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук напомнил журналистам, что украинская энергетика перманентно пребывает в режиме ЧП с 2014 года. Блокада Донбасса, устроенная боевиками АТО по приказу неких столичных политических авантюристов, лишь усугубила ситуацию до такой степени, что реформаторы уже не могут скрывать очевидного. А ведь возможные веерные отключения и остановка всего промышленного сектора – это только цветочки. Ягодками Украину может «прижать» уже этим летом, когда изнасилованная регулярными манипуляциями атомная энергетика прикажет долго жить, ещё и в самом негативном формате. Все украинские атомные электростанции вот уже три года работают в очень опасном режиме. Эксперименты с американским ядерным топливом и искусственными перепадами напряжения уже вызвали не одну аварию. Ещё одной чрезвычайной ситуации мирный атом может просто не пережить.

Корольчук опасается, что с такими проблемами Украина уже к лету может попросту взорваться в прямом и переносном смысле этого слова. Киевские политики не задумываются о последствиях своей бездарной внутренней политики и энергетической реформы в частности. А ведь все эти пляски могут закончиться масштабной катастрофой. К примеру, только на Ровенской АЭС в 2016 году произошло две серьёзные аварии. Изношенное оборудование нуждается в полноценной замене, а не в бессмысленной в данных обстоятельствах модернизации и срочных ремонтах. Уже сейчас практически все украинские энергоблоки работают в аварийном режиме и постоянно выходят из строя. Из-за нехватки антрацита на ТЭС и режима ЧП в энергетике, Киев будет поднимать напряжение на АЭС. Во избежание социального взрыва Порошенко сейчас готов рискнуть взрывом ядерным. У власти, возможно, и будет некая передышка. Эксперты утверждают, что станции смогут выдерживать перегрузку два-три месяца. Но коллапс всё равно неизбежен, и он может случиться уже этим летом, когда люди начнут массово использовать холодильные установки, кондиционеры и вентиляторы. Жаркое лето может стать последним для всей Украины, и дело не только в РАЭС. Все атомные станции страны работают в режиме повышенного риска, новый виток энергетической паники просто подожжёт запал.

Порошенко может избежать риска ядерной катастрофы, только разобравшись с так называемыми блокадниками и вернув на ТЭС уголь Донбасса. Это, конечно, не исправит ситуацию в глобальном смысле, но хотя бы снизит риски и обезопасит украинцев, перед которыми замаячил новый Чернобыль. Эксперт считает, что Порошенко пора бы заканчивать весь этот политический балаган и убрать вооружённых бандитов с железнодорожных путей. Его показательное нежелание решить вопрос силовым путём и мнимая политическая беспомощность лишь подтверждают, что сам президент и ведёт эту непонятную энергетическую игру. Может, он и рассчитывает на гуманитарную и экологическую катастрофу, не видя иных способов вернуть утраченное внимание Запада.

Как бы то ни было, господа реформаторы готовят Украину к новым потрясениям. Веерные отключения и режим ЧС на ТЭС – это, возможно, только начало цепочки трагических событий, которые могут уничтожить всю страну

Юрий Макаренко