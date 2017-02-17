навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
17.02.17   Редакция

Ядерное лето-2017. Украину готовят к катастрофе

(0)
16.02.17   Редакция

Трамп и его команда становятся заложниками конфликта

(0)
 
15.02.17   Редакция

Шведская полиция подвергается нападениям мигрантов в "запретных зонах"

(0)

последние за вчера, 16.02.17  
18:10   Редакция

Трамп и его команда становятся заложниками конфликта

(0)
 
15:30   Редакция

"Он умрет в тюрьме": разведывательное сообщество готово использовать "крайние средства" против Трампа, говорит опытный источник

(0)
 
12:00   Редакция

Израиль просит США признать его суверенитет над Голанами

(0)
 
11:30   Редакция

Скользкий вопрос нефти Иракского Курдистана

(0)
 
04:23   Редакция

Эксперт предупреждает ЕС: более 50 миллионов мусульман поддерживают террористов

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
17.02.17 16:42    
tod Подскажите пожалуйста (1)
17.02.17 12:22    
richardwalter how KDE communicates with X (1)
17.02.17 12:21    
richardwalter Konqueror - A call to action. (1)
17.02.17 12:21    
richardwalter A plea concerning KDE games (1)
17.02.17 12:18    
richardwalter Plasma5 panel and intellihide (1)
16.02.17 21:43    
3674721 Выстоит ли Россия? (1)
16.02.17 21:39    
3674721 Кругловск (1)
16.02.17 19:35    
Fomaaa С меня хватит! (7)
 
опубликовано редакцией на Переводике 17.02.17 17:34
скаут: Miroslav;
 
 

Ядерное лето-2017. Украину готовят к катастрофе

Киевские реформаторы заигрались с мирным украинским атомом, а импровизированная блокада Донбасса фактически добила атомную энергетику государства. Мало того, что Украину постепенно погружают во тьму, так ещё и делают это, рискуя жизнями миллионов своих граждан, приближая настоящий ядерный апокалипсис своими откровенно бездарными действиями.

Председатель наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук напомнил журналистам, что украинская энергетика перманентно пребывает в режиме ЧП с 2014 года. Блокада Донбасса, устроенная боевиками АТО по приказу неких столичных политических авантюристов, лишь усугубила ситуацию до такой степени, что реформаторы уже не могут скрывать очевидного. А ведь возможные веерные отключения и остановка всего промышленного сектора – это только цветочки. Ягодками Украину может «прижать» уже этим летом, когда изнасилованная регулярными манипуляциями атомная энергетика прикажет долго жить, ещё и в самом негативном формате. Все украинские атомные электростанции вот уже три года работают в очень опасном режиме. Эксперименты с американским ядерным топливом и искусственными перепадами напряжения уже вызвали не одну аварию. Ещё одной чрезвычайной ситуации мирный атом может просто не пережить.

Корольчук опасается, что с такими проблемами Украина уже к лету может попросту взорваться в прямом и переносном смысле этого слова. Киевские политики не задумываются о последствиях своей бездарной внутренней политики и энергетической реформы в частности. А ведь все эти пляски могут закончиться масштабной катастрофой. К примеру, только на Ровенской АЭС в 2016 году произошло две серьёзные аварии. Изношенное оборудование нуждается в полноценной замене, а не в бессмысленной в данных обстоятельствах модернизации и срочных ремонтах. Уже сейчас практически все украинские энергоблоки работают в аварийном режиме и постоянно выходят из строя. Из-за нехватки антрацита на ТЭС и режима ЧП в энергетике, Киев будет поднимать напряжение на АЭС. Во избежание социального взрыва Порошенко сейчас готов рискнуть взрывом ядерным. У власти, возможно, и будет некая передышка. Эксперты утверждают, что станции смогут выдерживать перегрузку два-три месяца. Но коллапс всё равно неизбежен, и он может случиться уже этим летом, когда люди начнут массово использовать холодильные установки, кондиционеры и вентиляторы. Жаркое лето может стать последним для всей Украины, и дело не только в РАЭС. Все атомные станции страны работают в режиме повышенного риска, новый виток энергетической паники просто подожжёт запал.

Порошенко может избежать риска ядерной катастрофы, только разобравшись с так называемыми блокадниками и вернув на ТЭС уголь Донбасса. Это, конечно, не исправит ситуацию в глобальном смысле, но хотя бы снизит риски и обезопасит украинцев, перед которыми замаячил новый Чернобыль. Эксперт считает, что Порошенко пора бы заканчивать весь этот политический балаган и убрать вооружённых бандитов с железнодорожных путей. Его показательное нежелание решить вопрос силовым путём и мнимая политическая беспомощность лишь подтверждают, что сам президент и ведёт эту непонятную энергетическую игру. Может, он и рассчитывает на гуманитарную и экологическую катастрофу, не видя иных способов вернуть утраченное внимание Запада.

Как бы то ни было, господа реформаторы готовят Украину к новым потрясениям. Веерные отключения и режим ЧС на ТЭС – это, возможно, только начало цепочки трагических событий, которые могут уничтожить всю страну

Юрий Макаренко


статью прочитали: 2 человек

   
теги: Украина  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 