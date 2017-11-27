Шпицберген - архипелаг преткновения





Созданный в 2011 году, Арктический институт - независимая, некоммерческая организация, с штаб-квартирой в Вашингтоне. Располагает разветвленной сетью исследователей во всем мире. Мы разрабатываем концепцию Севера, в которой разнообразные и сложные вопросы арктической безопасности, , стоящие перед миром, определены, поняты, и инновационно решены. Строгое, качественное, и всесторонние исследования для выработки решений проблем и несправедливостей на приполярном Севере - сущность деятельности института.

Норвежская политика в отношении Шпицбергена – уважается или оспаривается?

November 22, 2017 By Ragnhild Groenning





Пост перехвата информации и норвежская береговая охрана на Шпицбергене, Норвегия. Photo: Neil Moralee

За последние недели архипелаг Шпицберген несколько раз появлялся в заголовках норвежских СМИ. Мы читали о возможных конфликтах с Россией по политике Норвегии в отношении Шпицбергена, о дебатах с ЕС по поводу добычи снежного краба и о российских военных учениях вокруг архипелага. В этом октябре, российская газета Kommersant утверждала, что в отчете о национальной безопасности российского министерства обороны говорится, что норвежская политика в отношении Шпицбергена - источник конфликта, который может привести к войне. Норвежская Белая книга о Шпицбергене от 1999 года сообщает, что трактовка и выполнение Норвегией условий Шпицбергенского трактата признается и уважается международным сообществом. Однако, из более свежих отчетов о Шпицбергене это предложение было удалено. На самом деле, недавние события говорят нам о том, что норвежская политика в отношении Шпицбергена оспаривается – и не только Россией.

Принцип недопущения дискриминации

Важно отметить, что суверенитет Норвегии над Шпицбергеном никоим образом не оспаривается. Шпицбергенский трактат 1920 года, который был подписан в общей сложности 44 странами (среди прочих - Россией, Великобританией и несколькими странами-членами ЕС), устанавливает полный суверенитет Норвегии над Шпицбергеном. Договор также обеспечивает гражданам стран, подписавших договор равные права на жизнь, работу, ведение бизнеса и коммерческой деятельности на Шпицбергене. Это определяется как принцип недопущения дискриминации. Проблема состоит в том, что в Шпицбергенском трактате не определены некоторые вещи, особенно когда дело доходит до акватории вокруг архипелага. Согласно подписанной в 1982 году Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS) прибрежное государство имеет право установить исключительную экономическую зону 200 морских миль от ее прибрежных базовых линий, в которой у этого государства есть исключительные права на ресурсы океана, а также на и под морским дном. Шпицбергенский трактат был подписан до того как была принята Конвенция, и в нем ничего не говорится об области вне территориальных вод 12 морских миль.

Архивы Sysselmannen Норвежский дипломат и переговорщик Фриц Ведель Ярлсберг подписывает Шпицбергенский трактат в Париже в 1920 году.

Россия критически настроена по отношению к некоторым положениям политики Норвегии в отношении Шпицбергена, но самые большие разногласия существуют по акваториям лежащим вне территориальных вод. В то время как норвежское правительство утверждает, что у него есть исключительные права на океан [и дно] вокруг архипелага, российские чиновники утверждают, что принцип недискриминации из трактата также применяется и здесь, и что у Шпицбергена есть свой собственный континентальный шельф. Норвежское правительство интерпретирует Шпицбергенский трактат буквально и утверждает, что, потому как область вне территориальных вод не упомянута в нём, то положения трактата к ней не применяется.

Рыбоохранная зона Шпицбергена - уважается и оспаривается

Несмотря на заявление норвежского правительства, что оно имеет полное право на всю исключительную экономическую зону вокруг Шпицбергена, к настоящему времени такая зона до сих пор не установлена. Вместо этого, в 1977 г., Норвегия установила так называемую временную рыбоохранную зону (fisheries protection zone - FPZ) 200 морских миль вокруг Шпицбергена, чтобы защитить морские ресурсы и отрегулировать ресурсосберегающее рыболовство. По сравнению с исключительной экономической зоной права Норвегии в рыбоохранной зоне ограничены. Норвегия не имеет исключительных прав на ловлю рыбы в этой зоне, но распоряжается распределением квот на лов рыбы другими странами. Распределение квот основано на традиционном рыболовстве в регионе, что означает, что страны, такие как Россия и Исландия получают изрядную долю лицензий. Россия, по большей части, уважает правила FPZ, но официально придерживается позиции, что Норвегия, установлением FPZ, нарушает положения Шпицбергенского трактата. Тем не менее, норвежская Береговая охрана несколько раз арестовывала российские рыболовные суда за нарушения правил, такие как незаконный сброс рыбы или использование незаконной рыболовной снасти, что, в свою очередь приводило к протестам со стороны российских чиновников.

Другие страны также возражают против установления FPZ. ЕС, Исландия, Великобритания и Испания, все считают, что положения Шпицбергенского трактата распространяются на внешние территориальные воды и на континентальный шельф. В 2016 году ЕС известил Норвегию, что Европейская комиссия распределила лицензии на ловлю снежного краба вокруг Шпицбергена. Это привело к протестам со стороны Норвегии, а норвежский министр рыболовства сказал - “Мы не отдадим ни одного краба”. Норвежская Береговая охрана тогда арестовала литовский траулер с лицензией ЕС. После этих событий прибалтийские рыбаки попытались вынести этот случай на рассмотрение наблюдательной инстанции European Free Trade Association (EFTA), но им было отказано. Латвия пригрозила обратиться в Международный суд в Гааге.





Корабль Береговой охраны "Svalbard", который в январе задержал латвийский траулер "Senator"во время незаконной ловли снежного краба в охраняемой зоне вблизи Шпицбергена (Photo credit: Olav Standal Tangen/Norwegian Armed Forces)





Инспектор Береговой охраны осматривает рыболовный траулер. Foto: Jonas Selim / Forsvaret





Снежный краб с задержанного латвийского траулера

Имеет ли Шпицберген свой собственный континентальный шельф?

Но оспаривается не только рыболовство вокруг Шпицбергена. В 2015 г., Норвегия открыла новые блоки для добычи нефти и газа в северной части Баренцева моря, что было встречено протестами из России. Россия утверждает, что некоторые из этих блоков находятся на континентальном шельфе Шпицбергена, и поэтому, открывая эти блоки без любых консультаций с договаривающимися сторонами, Норвегия нарушает положения Шпицбергенского трактата. Норвегия, со своей стороны, утверждает, что эта область - часть норвежского континентального шельфа, и поэтому, когда дело доходит до нефтегазовой деятельности, Норвегия не должна консультироваться ни с Россией, ни с кем-либо ещё.

Российские чиновники несколько раз предлагали Норвегии провести переговоры по Шпицбергену, но, как заявило российское министерство иностранных дел, они так и не получили ответа от норвежской стороны. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, на недавней встрече Совета Баренцева/Евроарктического региона, выразил сильную неудовлетворенность по поводу отсутствия диалога о Шпицбергене . Тогда министр иностранных дел Норвегии, Børge Brende, ответил, что “Норвегия выполняет каждую запятую Шпицбергенского трактата”.

Учитывая, что норвежская интерпретация Шпицбергенского трактата ставится под вопрос, довольно удивительно видеть, что норвежское правительство продолжает занимать жесткую позицию по этой проблеме. А раз так, то нет ничего странного в том, что российское министерство обороны идентифицирует эту политику как источник конфликта. Заявляя это, российские чиновники посылают мощные сигналы, что они не согласны с политикой Норвегии по Шпицбергену. Арктическое сотрудничество сильно и плодотворно во многих областях. Норвежское правительство последовательно утверждало, что стабильность и предсказуемость - цель “шпицбергенской” политики Норвегии. Чтобы избежать ухудшения отношений с Россией и роста напряжения в них, Норвегия должна рассмотреть обсуждение сложных вопросов о Шпицбергене.