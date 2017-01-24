Страны НАТО теряют Нидерланды

Два дня назад, прямо на следующий день после начала слёта представителей правых партий Европы и сочувствующих им евроскептиков в Кобленце, премьер Нидерландов опубликовал открытое письмо к согражданам. И однозначно предложил выметаться из страны приезжим, не желающим принимать местные правила. Поскольку сограждане от Рютте такого не ждали, пресса всполошилась. Уже на следующий день в Dutch News (распространитель голландских новостей на английском языке) появилась статья, и общество стало откликаться.

Итак, скептические настроения в Нидерландах захватили и власти, как может показаться. После референдума об ассоциации с Украиной и ряда других демаршей многое может показаться, до выхода из НАТО включительно. Но так ли это? Учтём, что в Нидерландах сомнения относительно целесообразности пребывания в блоке одной из стран-основательниц НАТО, со дня основания, 68-ю годовщину которого мы не будем отмечать 4 апреля, возникают не впервые.

И ещё отметим, что США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия после Второй мировой были дюжиной противников СССР. Теперь, пока они подпирают НАТО, они наши противники. Но в конкретном случае дело не в слухах об отношении нового американского президента к дорогостоящему блоку НАТО и даже не в мигрантах. Дело в Рютте и борьбе его партии за власть.

Кстати, одной из главных задач НАТО обычно считают сдерживание любой формы агрессии в отношении территории любого государства — члена НАТО или защиту от неё. И вот тут для избирателей тупик — чем глубже разбираются желающие вникнуть в секреты гибели гражданского аэробуса в небе над Донбассом, тем яснее становится, что это видимая часть агрессии одного члена НАТО против другого члена той же организации. В этой ситуации просить Трампа назвать тех деятелей из обамовских спецслужб, которые планировали и осуществили провокацию, можно даже не пытаться.

Но причём тут Рютте? При выборах. Поскольку парламентские выборы в Нидерландах запланированы на 15 марта 2017 года, за оставшиеся 40 дней надо хоть что-то сделать, чтобы не уступить Партии свободы Герта Вилдерса. Ведь опросы показывают, что шансы стать избранницей у партий почти равны. И это означает не столько рост влияния партии Вилдерса, сколько упадок Народной партии за свободу и демократию и потерю шансов для действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Поскольку партию Вилдерса считают антимигрантской, выбор темы для премьерского спича очевиден. И открытое письмо премьера охотно тиражируют европейские СМИ: «Если вы живёте в стране, уклад жизни в которой вас раздражает, вы должны уехать»! Не разделяющих ценности направляют в сторону выхода. Это видимая часть интриги и вообще это словоговорение больше похоже на отвод глаз от более важной проблемы, компрометирующей действующую власть, хоть и выглядит попыткой «списать» у конкурента популярный слоган.

Однако Рютте — не неуч, подглядывающий в тетрадку умного соседа по парте. И при всех достоинствах Вилдерса, он не настолько опытный государственный деятель, хоть и старше Рютте на 4 года, чтобы конкурировать только в сфере компетентности. Чтобы понять, насколько остра проблема, учтём кое-что из истории миграции в этой стране. Местные — это голландцы. Они в большинстве везде, кроме Фрисландии. А всего населения, примерно, 17 млн.

Потомки германских племен фризы — крупнейшее национальное меньшинство Нидерландов. Но это тоже местные. Состав пришлых: 2,4 % немцы, 2,4 % индонезийцы, 2,2 % турки, 2 % суринамцы, 2 % марокканцы, 1,5 % индийцы. Оставшиеся полтора с небольшим процента — антилианцы, арубанцы и др. И пикантная подробность: антимигрантская партия в лице своего лидера уже обиделась — Вилдерс утверждает, что Рютте в русле политики «открытых дверей» столько напринимал кого попало, что потерял право на риторику в адрес мигрантов. И что весь этот голландский кипеш означает?

Что угодно, только не ссору двух претендентов на главный нидерландский пост из-за того, кто больше обругает мигрантов. Прежде всего, и Вилдерс для нас — не подарок. Он может снискать признание среди земляков риторикой против евро, против «понаехавших» и прицельно против мусульман, но его произраильские предпочтения порождают много вопросов. Пока ему не дадут порулить в резиденции премьера, ответа не будет.

Единственной серьёзной причиной, которая могла бы убедить граждан выбрать честного политика можно считать желание получить правдивый ответ на вопрос, кто сбил самолёт над Донбассом. Напомним, авиационная катастрофа самолёта Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, произошедшая 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, унесла 192 жизни граждан Нидерландов.

Для ответа на этот вопрос не годится ни Рютте, ни Вилдерс. Для нас важно, что Вилдерс сменил окрас и после многих пренебрежительных высказываний в адрес европейских оппонентов безудержного евроаталантизма устремился в немецкий Кобленц, где представители правых партий с участием французского кандидата в президенты Марин Ле Пен согласовывали планы накануне серии выборов в ряде стран Евросоюза. Однако говорит это о его флюгерном таланте или об осознанном выборе политической стратегии, говорить пока рано.

В итоге возникает смутное ощущение, что в Нидерландах заготовлен чисто английский вариант выборов — если Нидерланды будут выбирать только между Рютте и Вилдерсом, могут выбирать любого. Те же яйца, только вид сбоку. Британии обычно нравилось, если у соседей образцовый демократический процесс поддерживает иллюзию торжества англо-саксонской версии, что совсем не мешает ни интригам, ни спецоперациям по экспорту этой версии «демократии» туда, куда понадобится. Увы, НАТО теряет Нидерланды только в качестве витрины демократии западного типа.

Теряет, если голландцам захочется задуматься. Здравомыслящие граждане королевства могут сколько угодно укуриваться или извращаться, но права знать, кто подставил их сограждан под катастрофу в небе Донбасса, они не получат. Даже если Вилдерс и Рютте сговорятся хором не любить брутальных гомофобов и гетеросексуалов из числа «понаехавших» и завтра же поженятся.