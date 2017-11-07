"Большевики — это власть жидов"



"Матросы-убийцы, плававшие не по морю, а по крови офицеров, - не евреи" (Ф.И.Родичев, один из основателей партии кадетов, депутат Государственной думы всех созывов)

Революция или заговор жидомасонов? Об еврейской и антисемитской составляющей Великой Октябрьской революции

Реувен БЕСИЦКИЙ

2017 год – 100-летняя годовщина крушения «Тысячелетней твердыни» (по определению русского философа и писателя И.А.Ильина) — самодержавия Российской империи. И, несмотря на прошедшие 100 лет, не затихает дискуссия в России и за рубежом: как и почему эта «твердыня» пала. Тема эта до сих пор остаётся самой актуально острой и обсуждаемой: тема альтернативности исторического развития России находится среди самых спорных вопросов политической истории России. Масса публикаций на эту тему затрудняют непосвященному читателю сделать свой выбор в пользу объективной трактовки. В период перестройки и гласности вместо советской исторической «правды» о революции появилась волна другой исторической «правды»: «еврейском заговоре», «немецком золоте» и других «новинках» лжеисториков.

Как пишет современный историк С.Ермолаев «Концепций заговора, с помощью которых те или иные авторы пытаются объяснить революционные события в России, тоже существует более чем достаточно. Предложение в данном случае превышает спрос: русскую революцию выводят из мирового еврейского заговора (см. «Протоколы сионских мудрецов»), так называемого «немецкого золота», происков английской или американской разведки. Как правило, подобные идеи высказываются во всё той же лжеисторической публицистике, явно ориентированной на коммерческий успех и одновременно предназначенной для промывки мозгов не очень образованной части населения, и больше ни на что другое». И «соответственно, претензии к таким работам предъявлять бессмысленно. Само собой разумеется, что барыши, которые принесёт книга, прямо зависят от степени её сенсационности. Таковы законы жанра (они же — законы рынка)».

Апологеты «еврейского заговора» могли и без всяких «доказательств» обвинить евреев во всех «грехах». Начиная с XV века, когда так называемых «жидовствующих» сжигали на кострах и кончая погромами в XIX -XX веках, отравленная ядом государственного и бытового антисемитизма, определённая часть населения России приняла на ура идею «еврейского заговора». Тут и думать не нужно – всё «ясно», особенно если это евреи.

В сознании российского обывателя лежит только один, лежащий на поверхности факт: непропорциональное участие евреев в революционном движении. Мало кто пытается увязать этот факт с историей, а верней всего – с дискриминацией евреев в Российской империи вплоть до Февральской революции. И только Декларация Временного правительства от 3 марта 1917 г. отменила все дискриминационные ограничения для всех национальных меньшинств. Что же касается евреев то в их крови всегда жила неуёмная страсть к свободе ещё со времени освобождения из египетского рабства.

Автор позволил себе совершить экскурс в относительно узкий круг проблемы: историю влияния рабского положения крепостных крестьян на революцию в России. Ведь невозможно пройти мимо судьбы крепостных крестьян, составлявших 80% населения России.

На наш взгляд эта проблема является наиболее важной при рассмотрении причин падения самодержавия. По мнению автора, необходимо уделить внимание двухсотлетней эволюции крепостных крестьян: от многовекового терпения до выступления сначала против помещиков, а затем — до активного участия в революции 1917 г.

Причём, длительное время патриархальная психология крестьян не шла дальше лозунга «земля и воля», но воля понималась как освобождение от помещичьей неволи, но не от справедливого батюшки царя. И поэтому крестьяне были очень далеки от всяких революционных движений, боровшихся за их свободу. Борьба крепостных крестьян за землю и волю со своими господами — помещиками шла параллельным курсом с революционным движением, выступавшего в защиту против рабского положения крестьян, т.е. за отмену крепостного права и свержение самодержавия. Хотя крестьяне никого не просили бороться за их права. Все усилия революционеров повернуть крестьян против самодержавия не имели успеха вплоть до 1905 г.

События 1905 г. подвигли правящую верхушку пойти на косметический ремонт здания самодержавия. Государственная Дума и другие либеральные надстройки не смогли сбить накал революционных событий. Большевики воспользовались возникшей импотенцией власти, когда империя оказалась на вершине социального взрыва. Трудно сказать, чем кончился бы кризис без большевиков, но историю вспять не повернёшь. Ленин очень метко охарактеризовал эту ситуацию: «верхи не могли, а низы не хотели», то есть самодержавие уже не могло управлять страной, а народ не хотел более терпеть эту власть.

Вот как подобную ситуацию трактует древний мыслитель и философ Китая Конфуций. На вопрос Цзы-гуна, в чем состоит управление, он отвечал: «В довольстве пищи, в достаточности военных сил и в верности народа».

Цзы-гун сказал: «Но если бы предстояла неизбежная необходимость исключить одну из этих 3-х статей, то какую исключить прежде?» «Военную часть» — отвечал Конфуций. Цзы-гун сказал: «А если бы правительство вынуждено было пожертвовать одною из этих 2-х, то какою прежде?» «Пищею,— сказал Конфуций,— потому что смерть всегда была общим уделом, а без доверия народа правительство не может стоять» (курсив мой).

В своей книге «Почему сокрушился в России монархический строй» сторонник монархии И.А.Ильин считает: «Итак, монархия в России сокрушилась – так неожиданно, так трагически беспомощно потому, что настоящего крепкого монархического правосознания в стране не было» Монархическое правосознание держится на уважении и доверии народа к своему монарху. А доверие народа было потеряно. Даже многие офицеры высшего командного состава царской армии, изменив присяге царю, сразу же присягнули на верность Временному правительству. Вот что пишет по этому поводу современный историк и философ А.Зубов: «Если бы российские люди остались верны долгу перед родиной, следовали нравственным, даже не христианским, но просто человеческим принципам, в те роковые дни февраля 1917 года трагедии бы не случилось». Но случилось…

А всё дело в том, что лозунги провозглашенные эсерами и большевиками, как зёрна, упали на уже подготовленную самодержавием почву – крестьян и рабочих – вчерашних крестьян.

Лозунг «Земля крестьянам» попал в десятку: миллионы людей, ожидавших этого вожделенного момента почти 200 лет, не пошли, а побежали за теми (большевиками, эсерами, евреями, жидомасонами и т.д.) кто пообещал им землю. Даже если бы это был сам черт или дьявол, крестьяне, ждавшие этого момента, побежали бы и за ними.

А кто с оружием, отдавая жизнь, защищал власть, пообещавшую самое главное для крестьянина – землю, плюс — власть рабочих и крестьян? Сколько евреев было в Красной армии в 1920 г. – 1.34%, а русских – без малого — 80%! Так кто же тогда защищал власть большевиков? Невозможно представить себе, что кучка большевиков смогла загнать, как стадо баранов в Красную армию миллионы людей защищать эту власть. Как же нужно не уважать свой народ, чтобы поддерживать эту «теорию». Другое дело, — большевики обманули крестьян и вернули снова крепостное право.

С другой стороны – красноармейцы – крестьяне, уж очень «любившие» жидов при желании могли повернуть штыки против своих командиров, которые, якобы, по мнению апологетов «еврейского заговора» все были жидами. Но не повернули, а не щадя живота своего воевали против Белой армии. А почему? Ответ один – большевики обещали землю крестьянам сейчас, не ожидая Учредительного собрания, чего не сделал никто до них. Т.е. они понимали, (другие тоже понимали, но бездействовали), чего ждёт народ. А народ России – почти 80% крестьяне.

Ещё Герцен говорил, что главной движущей силой истории является народ:

«Если 10 человек ясно понимают, чего тысячи темно хотят, тысячи пойдут за ними». Впрочем, отсюда «еще не следует, что эти десять поведут к добру». Десять демонов революции, обещавшие повести к «добру» – Ленин, Троцкий, Сталин и далее по списку. В те судьбоносные дни большинство не ведало, особенно крестьяне, в какое «доброе» будущее заведут эти демоны.

А если говорить о «еврейском заговоре» то предоставим трибуну политикам – участникам тех событий. Вот что писал в начале 20-х годов один из основателей партии кадетов, депутат Государственной думы всех созывов Ф.И.Родичев:

"Большевики — это власть жидов, говорят нам. Откуда это? Большевиков вознесла к власти разлагающаяся армия, а не евреи. Не евреи убивали в Петербурге защищавших Временное правительство юнкеров. Не евреи бомбардировали Москву. Матросы-убийцы, плававшие не по морю, а по крови офицеров, — не евреи. Убийцы, большевизма ради, во всех уездных городах и особенно весях земли русской — не евреи. Те, кто по призыву Ленина бросились на грабежи усадеб и убивали по системе и с наслаждением… — не евреи, а подлинные русские обыватели".

Это было выражением внутреннего убеждения крестьян, что земля принадлежит им: «оставлять землю, луга и леса в руках тех, кто не провел ни одной борозды, не прошел ни одного покоса, не срубил ни одного дерева… в высшей степени несправедливо». Крестьяне не хотели признавать частной собственности на землю: «Земля, как воздух и вода – должны принадлежать всем». Но этот лозунг прикрывал желание крестьян отобрать помещичью землю.

А вот мнение другого политика — лидера партии кадетов, министра иностранных дел в первом составе Временного правительства господина Милюкова:

"Если массы нужно приобрести, то власть нужно запугать. И создается вариант антисемитской легенды, легенды о еврее создателе русской революции. Это он создал русское освободительное движение, это он работал в печати, революционных организациях, он ходил с красными флагами… Русский человек, который бы этому поверил, показал бы тем, что он не уважает русский народ. Сказать, что только еврей мог помочь русскому народу освободиться — это значит сказать, что без еврея русский народ не вышел бы на путь собственного освобождения. Нет, как я ни уважаю исключительную талантливость еврейского народа, но я не откажу русскому народу в способности своими силами участвовать в собственном освобождении". Понимают ли авторы тезиса о "главенствующей роли евреев" в революции, что своими доводами не защищают, а оскорбляют русский народ».

Оставим вне рамок нашей статьи историю становления крепостного права в России. Более важным, на наш взгляд, является результат этого исторического факта, для судьбы Российского государства и народа. Закрепление крестьян за феодалами (крепостное право) в России проводилось в течение XVII – XVIII веков различными законодательными актами. Самый известный из них — Соборное уложение цaря Алексея Михaйловичa 1649 года окончательно закрепившее крестьян к земле и помещику. Отсюда и название — крепостное право. Вот мнение по этому «праву» выдающегося русского историка Василия Ключевского: “Целая половина населения империи, которого тогда считалось свыше 40 млн. душ обоего пола, целая половина этого населения зависела не от закона, а от личного произвола владельца. Крепостное русское село превращалось в негритянскую североамериканскую плантацию времен дяди Тома”.

В 1776 г. когда ещё в России мало кто задумывался о положении крепостных крестьян, русский просветитель, экономист и историк А.Я.Поленов обнародовал ужасающее положение абсолютно бесправных крепостных крестьян, не имеющих ни земли, ни гражданских прав. Масса людей (крестьян) без собственности может образовать критическую массу, и тогда взрыв уже будет неизбежен.

Предупреждения Поленова были вполне основательны: казацко-крестьянские стихийные восстания в XVII – XVIII веках под предводительством Степана Разина и особенно Емельяна Пугачёва, были направлены против социального угнетения и крепостничества. В нём принимали участие и национальные меньшинства: башкиры, казахи, ительмены (камчадалы), каряки и др. боровшиеся против колониального угнетения России.

Бурный и кровавый ураган «пугачевщины», пронесшийся над страной в 1773-75 гг., смертельно напугал дворянство, но нисколько не улучшил социально-правовое положения крепостных крестьян.

Крепостное право – эта привилегия дворян была незыблема даже для самых прогрессивных, если можно их так назвать, представителей дворянства: И.В.Лопухин, княгиня Е.Дашкова и Г.Державин, которые выступали против отмены крепостного права. Одна из образованнейших женщин того времени княгиня Е.Р.Дашкова выступала против отмены крепостного права и открыто заявила о мотивах «заботы» о крестьянах: «От богатства и счастья наших крестьян исключительно зависит наше благосостояние, увеличение наших доходов, а так как это аксиома, то надо быть безумным, чтобы действовать к обеднению источника наших личных интересов. Дворянство – посредствующая власть между казённым управлением и крепостными людьми: итак, наша выгода требует охранять последних от хищничества губернаторов и мелких чиновников» Трудно понять о каком богатстве и счастье крестьян говорила Дашкова, но действительность была совсем иной: богатство и счастье крестьянам только снились, но, наверное, и во сне они не видели себя богатыми и счастливыми.

Прологом к революционным событиям в России послужило, как известно, выступление молодых образованных дворян – элиты Империи, против самодержавия и крепостного права. Это был первый предупредительный звонок для власти. Можно предположить, что декабристы видели на один ход вперёд, к чему может привести сохранение крепостного права в России и неспособность самодержавия разрешить этот вопрос.

Несмотря на грозные события – восстание Разина и Пугачёва, положение крепостных крестьян не улучшалось. И крестьянские выступления против крепостничества продолжали увеличиваться: в 1831 — 1840 гг. – 328 выступлений; 1841 — 1850 гг. – 545 выступлений; 1851 — 1860 гг. – 1010, а в 1861 г. уже было 1899 выступлений! Как видно из этих цифр, крестьянское недовольство нарастало с каждым днем. Может быть, крепостным Дашковой, действительно повезло?

БЕНКЕНДОРФ: "КРЕПОСТНОЕ ПРАВО – УГРОЗА САМОДЕРЖАВИЮ"

Напуганный восстанием декабристов и революционным движением в Европе, Николай I свои главные заботы и внимание посвящал сохранению существующего социального и административного порядка. Император был уверен, что в России «любовь к монархам и преданность к Престолу основаны на природных свойствах народа».

Для сохранения самодержавия Император предпринял все меры, чтобы держать под контролем политический климат в России. В 1826 г. по инициативе генерала А.Х.Бенкендорфа, Николай I принял решение наряду с обычной полицией, создать организацию высшего надзора – III Отделение (политическая полиция) и Корпус жандармов, которые и возглавил А.Х.Бенкендорф, в составе Собственной Его Величества канцелярии, тем самым придав ему особый статус. При Николае I эта организация стала ключевым органом, позволявшим сосредоточить в своих руках все нити политической жизни, тем самым укрепив режим личной власти. Руководство отделением было обязано представлять Императору ежегодные отчёты по основным направлениям деятельности.

Судя по ежегодным отчётам III Отделения о настроениях в крестьянской среде, трудно предположить, на чём была основана уверенность Николая I о любви народа к нему. Об этом свидетельствует цитата из отчёта: «Среди крестьян циркулируют несколько пророчеств и предсказаний: они ждут своего освободителя, как евреи своего мессию и дали ему имя Метёлкина» и среди них стал расхожий афоризм – предупреждение царской власти: «Пугачёв попугал господ, а Метёлкин пометёт их» И далеко идущий вывод: «Так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства». На этом абзаце отчёта есть пометка Николая I, что он читал его, но делал ли он какие либо выводы или отмахнулся как от назойливой мухи – неизвестно.

Ещё более серьёзными были выводы отчёта за 1839 г.: «Крепостное состояние есть пороховой погреб под государством и тем опаснее, что войско составлено из крестьян». И далее: «начать когда-нибудь и чего-нибудь надобно, и лучше начать постепенно, осторожно, нежели дожидаться пока начнётся снизу, от народа. Но что это необходимо и что крестьянское сословие есть пороховая мина, в этом все согласны». Трудно предположить, были ли все согласны с этим утверждением, но ко всему остальному, ни добавить, ни убавить нечего: угрожающий сигнал Императору был послан. В отчёте приведены многочисленные факты жестокого обращения помещиков с крестьянами и злоупотребления своей властью.

Отчёт за 1839 г. констатировал, что год от года увеличиваются случаи неповиновения крестьян своим помещикам, требовавших свободу. Чиновники III Отделения считали, что пока эти выступления не носят массового характера, то власть справлялась с ними. Но если в результате чрезвычайной ситуации, выступления примут массовый характер и найдутся люди, которые будут призывать крестьян к освобождению, то это может привести «к великим бедствиям» Нужно отдать должное чиновникам III Отделения – тут они оказались, чуть ли не пророками. И далее – «здравомыслящие люди полагают, что правительство не пройдёт мимо этого очень важного, для спокойствия России, обстоятельства».

Составители Отчета предупреждали правительство, что необходимо действовать в этом направлении с крайней осмотрительностью, чтобы не возбудить у крестьян необоснованных надежд на скорейшее освобождение. А главное – крестьяне «не имеют понятия о свободе», и волю смешивает со вседозволенностью.

Рабское положение крестьян порождало массовую рабскую психологию; отсутствие индивидуальной собственности и ответственности, а также – жизненных перспектив, придавала крепостным крестьянам психологические черты толпы. А толпе присущи два состояния – две стороны одной социально — психологической медали: либо покорность, либо бунт. Такая толпа могла быть или покорной, или бунтующей, идущей за вожаком бунта. Об этом предупреждали власть чиновники III Отделения. Как показали дальнейшие события, накапливавшиеся, двумя веками, ненависть и злость в крестьянских душах выплеснулась в 1917 г. убийством помещиков, а в армии – офицеров.

В отчёте за 1840 г. снова звучит напоминание власти: «Верноподданническая преданность обязывает сказать, как было сказано и в отчёте прошедшего года, что мысль крестьян о свободе год от году всё больше угрожает опасностию на будущие времена России» Прислушивался ли Император к этим предупреждениям в 1840 г. трудно сказать. А дальше авторы отчёта признают необходимость отмены крепостного права, но самое правильное, если бы это сделали сами помещики. Составители отчёта считали своей обязанностью предупредить правительство о сложившемся положении, актуальном для будущего России «но какими мерами может быть достигнута благотворная цель уничтожения крепостного права – это подлежит уже соображениям мудрого правительства» (курсив мой). Насколько «соображения мудрого правительства» на самом деле оказались мудрыми, показала история.

Необходимо отметить парадоксальное, если это можно так назвать, явление: ещё до тревожного предупреждения III Отделения Российские самодержцы и государственные деятели видели угрозу государству со стороны этого «спящего вулкана». Но, привилегии дворян, о чём открыто заявила Е.Дашкова, оказались выше государственных интересов.

Николай I не раз отрицательно отзывался о крепостном праве и выражал намерение начать «процесс против рабства». Но в этом деле, Николай I проявлял особую осторожность и несвойственную ему нерешительность и беспомощность, метался между двумя страхами: оставить «ощутительное зло» — крепостное право, что было, по его мнению, гибельно и опасно, или «покуситься на него», что было еще страшнее. С одной стороны, понимание несовершенства существующей системы, а с другой – справедливая боязнь, что подрыв одного из устоев может привести к её полному краху.

Для решения проблемы создавались негласные комитеты, по крестьянскому вопросу, признававших необходимость отмены крепостного права и вместе с тем отодвигавших ее осуществление на неопределенный срок. В результате никаких практических шагов не было сделано, и тем самым Николай I закрывал глаза на самую взрывоопасную для Империи ситуацию. По меткому выражению историка Б.Г.Литвака, все эти действия напоминали "танец кота вокруг горячей каши". Сохранение крепостного права – рабского положения крестьян, промедление с проведением давно назревших социально-экономических реформ делало неизбежным революционный взрыв.

Но император, наверное, чтобы отвлечь внимание своих подданных от угрозы, которая исходила от крепостных рабов, нашел другой объект угрозы – евреев, которые были дискриминируемой нацией и нуждались в решении еврейского вопроса так же, как и крепостные крестьяне. За время правления Николая I было принято более шестисот! правительственных указов о евреях.

Теперь, даже трудно представить, на фоне той реальной угрозы, о которой предупреждало III Отделение, как император мог уделять такое «внимание» евреям. Невозможно было представить, что евреи взбунтуются и как монгольская орда огнём и мечом пройдут по России. Тем не менее, Николай I и его правительство с маниакальной настойчивостью вводили один закон за другим, чтобы "обезвредить" и ассимилировать евреев. Он запретил евреям Царства Польского переселяться в Россию, "дабы преградить чрезмерное размножение в России сих людей, более вредных, нежели полезных для государства".

В 1855 г. закончилась 30-летняя эпоха царствования императора Николая I, прослывшего «тираном и деспотом, систематически душившего в управляемой им стране всякое проявление инициативы и жизни».

Это фрагмент большой статьи, которую в авторской редакции можно прочитать:

1 часть

2 часть

3 часть









статью прочитали: 62 человек