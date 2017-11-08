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дата публикации
08.11.17 05:30
Экономисты подсчитали: сколько средняя канадская семья.....
Knopka.ca, 06.11.2017 Экономика
Годовой доход среднестатистической канадской семьи составил в 2015 году 70.336 долларов брутто, сообщает сегодня издание Global News со ссылкой данные, приведенные в прошлогодней переписи населения страны.
В то же время доходы семей так называемого “среднего класса” разнятся в зависимости от провинции проживания, типа населенного пункта и т.д.
Наибольшие для Канады доходы для представителей “среднего класса” характерны для провинции Альберта, где отмечается и самый высокий уровень безработицы (более 9%).
В Эдмонтоне и Калгари большая часть работающих семей имеют доход свыше 100.000 долларов в год.
Далее в порядке убывания следуют:
Реджайна (столица провинции Саскичеван), где работающая семьи получает в год от 40 до 151 тыс. долларов;
Торонто (провинция Онтарио) – от 35 до 147 тыс. долларов,
Сент-Джонс (столица провинции Ньюфаундленд и Лабрадор) - от 35 до 147 тыс. долларов,
Шарлоттаун (столица провинции Остров Принца Эдуарда) - 30-144 тыс. долл.,
Ванкувер (столица Британской Колумбии) 31-137 тыс. долл.,
Виннипег (столица Манитобы) - 40-126 тыс. долл.,
Галифакс (столица Новой Шотландии) - 32-125 тыс. долл.,
Фредериктон (столица Нью-Брансуик) - 32-119 тыс. долл.
Монреаль (крупнейший город провинции Квебек) – 29-116 тыс. долл.,
Отмечается, что доходы населения, проживающего в сельских районах Канады, значительно ниже, примерно от 25 до 87 тыс. долл. в год. При этом из десятки самых бедных населенных пунктов Канады шесть находятся в провинции Квебек, а еще три - в Онтарио.
Knopka.ca, 07.11.2017 Экономика
Среднестатистическая канадская семья из четырех человек (включая двух взрослых до 50 лет и двух детей несовершеннолетнего возраста – прим. редакции) еженедельно тратит около 220 долларов на продукты питания, сообщает сегодня издание Global News со ссылкой на экспертные материалы министерства здравоохранения Канады.
При этом самым дорогим членом семьи является старший из детей, на которого приходится до 32% расходов на еду. Канадские мама и папа стоят семейному бюджету несколько меньше, 24% и 28% соответственно.
Младший из детей потребляет 16% от общего семейного бюджета на приобретение продуктов питания.
Отмечается, что стоимость продуктов питания в сельской местности зачастую значительно выше, чем в крупных городах и населенных пунктах. Статистика стоимости жизни в сельской местности взята в расчет при проведении исследования.
По мнению экономистов, для того чтобы средняя семья могла с легкостью позволить себе оплату продуктов питания общие расходы на еду не должны превышать 15% от семейного бюджета.
Другими словами, тратя на еду 990 долларов ежемесячно, родители должны зарабатывать 6.600 долларов в месяц нетто. Таким образом, чтобы избежать серьезных экономических проблем годовой семейный доход должен превосходит отметку в 100.000 долларов.
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