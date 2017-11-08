Экономисты подсчитали: сколько средняя канадская семья.....

Knopka.ca, 06.11.2017 Экономика





Годовой доход среднестатистической канадской семьи составил в 2015 году 70.336 долларов брутто, сообщает сегодня издание Global News со ссылкой данные, приведенные в прошлогодней переписи населения страны.

В то же время доходы семей так называемого “среднего класса” разнятся в зависимости от провинции проживания, типа населенного пункта и т.д.

Наибольшие для Канады доходы для представителей “среднего класса” характерны для провинции Альберта, где отмечается и самый высокий уровень безработицы (более 9%).



В Эдмонтоне и Калгари большая часть работающих семей имеют доход свыше 100.000 долларов в год.

Далее в порядке убывания следуют:

Реджайна (столица провинции Саскичеван), где работающая семьи получает в год от 40 до 151 тыс. долларов;



Торонто (провинция Онтарио) – от 35 до 147 тыс. долларов,



Сент-Джонс (столица провинции Ньюфаундленд и Лабрадор) - от 35 до 147 тыс. долларов,



Шарлоттаун (столица провинции Остров Принца Эдуарда) - 30-144 тыс. долл.,



Ванкувер (столица Британской Колумбии) 31-137 тыс. долл.,



Виннипег (столица Манитобы) - 40-126 тыс. долл.,



Галифакс (столица Новой Шотландии) - 32-125 тыс. долл.,



Фредериктон (столица Нью-Брансуик) - 32-119 тыс. долл.



Монреаль (крупнейший город провинции Квебек) – 29-116 тыс. долл.,

Отмечается, что доходы населения, проживающего в сельских районах Канады, значительно ниже, примерно от 25 до 87 тыс. долл. в год. При этом из десятки самых бедных населенных пунктов Канады шесть находятся в провинции Квебек, а еще три - в Онтарио.