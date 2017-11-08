1917 год: Как Россия изменила мир

Дарья Брянцева



Какую роль можно отвести революционным событиям в России в феврале-октябре 1917 года, как их можно оценить с высоты дня сегодняшнего, а также о том, какое влияние оказали они в целом на ход мировой истории, рассуждают известные немецкие историки - авторы монографий, специалисты по истории России.





Доктор исторических наук, профессор Хельмут Альтрихтер (Helmut Altrichter):



В Европе все еще бушевала война. И именно весной 1917 года произошло событие, изменившее ее ход: в России пришел конец династии Романовых, правившей 300 лет, и в стране были провозглашены демократические свободы. У России появился шанс пойти по пути демократического развития, но ей нужно было время. И ей нужен был мир, а не война. К войне, в которую ввязался царь в 1914 году, Россия была не готова ни экономически, ни морально. Положение к 1917 году было настолько плачевным, что массовых протестов уже было не избежать: настолько велико было недовольство. Автократический режим подтвердил свою нежизнеспособность: государство не было в состоянии ни выиграть войну, ни накормить население, ни удовлетворить другие требования, предъявляемые властям.

Большевики в начале 1917 года ничего особенного из себя не представляли. Если бы кто-то в тот момент высказал предположение, что они осенью придут к власти, этого человека просто подняли бы на смех. Но большевики с Лениным во главе умело использовали в своих интересах ошибки Временного правительства и борьбу различных политических группировок. Основная ошибка Временного правительства - продолжение войны. Поскольку новые власти не смогли привести Россию к победе и прекратить, наконец, военные действия, они фактически унаследовали все те проблемы, которые привели к свержению самодержавия.





Доктор исторических наук, профессор Манфред Хильдермайер (Manfred Hildermeier):



С отречением Николая Второго в марте 1917 года пришел конец правлению династии Романовых. Кроме того, завершился недолгий период фактического существования в России конституционной монархии. С отречением многие связывали надежды на то, что Россия станет демократической страной. После Февральской революции в России утвердился либерально-демократический режим - единственный раз в ее истории. Но просуществовать ему пришлось недолго, всего лишь до октябрьского переворота. К концу 1917 года на карте мира впервые появилось государство, провозгласившее себя социалистическим, государство с претензией на то, чтобы считаться страной, где идеи Маркса претворены в жизнь.

XX век стал веком конфронтации между советским революционным режимом и западным миром с его либерально-демократическими ценностями. Большевики сознательно разработали свою идеологию, противопоставив ее существовавшему на тот момент буржуазному укладу жизни и капитализму. Фактически противостояние сверхдержав началось не после Второй мировой войны, а уже в 1918 году. Британцы и американцы с самого начала распознали противника, иначе они не стали бы поддерживать Белое движение в ходе Гражданской войны в России.

После Первой русской революции (1905-1907 годов) в России были провозглашены демократические свободы: фактически отменена цензура, разрешены независимые профсоюзы, появились легальные политические партии, начало формироваться гражданское общество, которое имело право и хотело участвовать в политической жизни страны, к лучшему изменилось положение рабочих и крестьян. Все шло к тому, что власть постепенно будет переходить к парламенту. Конец этому развитию положила Первая мировая война.

Оптимистично на довоенное развитие России, прерванное войной, сегодня смотрит большинство историков. Но есть и такие, кто придерживается иного мнения: мол, Российская империя была на пределе своих возможностей, крах был неизбежен, развитие на примере британской монархии не представлялось возможным.





Доктор исторических наук, председатель правления Фонда "Эттерсберг" Йорг Ганценмюллер (Jörg Ganzenmüller ):



1917 год буквально перевернул мир. Для России это был год грандиозных потрясений - политических, эмоциональных, идеологических… Отречение царя имело огромное символическое, эмоциональное значение: фигура самодержца вдруг исчезла, перестала доминировать, на смену до той поры устоявшимся ценностям в одночасье пришли совершенно новые. Приход к власти большевиков и укрепление их во власти фактически сразу привело к появлению антибольшевизма, что раскололо мир на два лагеря и сыграло решающую роль как в ходе Второй мировой войны, так и после нее.

Интерес к событиям 1917 года до сих пор не лишен некоей "романтизации": мол, это было началом нового мира, возможно, изначально, на стадии его провозглашения, более справедливого, гуманного. Однако революцию 1917 года невозможно выкинуть из общего контекста. Для самоутверждения новому режиму необходима была абсолютная власть, полная смена идеологий. Такие процессы никогда не проходят мирно. В жертву были принесены тысячи и тысячи человеческих жизней, причем как в ходе Гражданской войны, так и после нее. Через несколько лет после революции к власти пришел Сталин, а вместе с ним - диктатура невиданных до той поры масштабов.

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