贝加尔湖见证了中俄合作热潮 Китайцы инвестируют в районы возле озера Байкал

贝加尔湖位于俄罗斯联邦东西伯利亚南部，是世界上最深和蓄水量最大的淡水湖，素有“西伯利亚明眸”之称。布里亚特共和国行政长官阿列克谢·齐杰诺夫在接受记者采访时表示，“在’一带一路’框架下与中国伙伴的合作前景广阔，将带动布里亚特交通运输、旅游业及社会经济各个领域的发展”。



Озеро Байкал является самым глубоким и самым большим по запасам пресной воды озером в мире. Оно также известно как «Жемчужина Сибири». Недавно глава Республики Бурятия Алексей Цыденов заявил, что в настоящее время перспективы сотрудничества с Китаем в рамках концепции экономического развития “Один пояс один путь” очень широки. Данное сотрудничество поможет развитию транспорта, инфраструктуры, туризма и многих других отраслей Бурятии.

齐杰诺夫说，今年赴布里亚特旅游的中国游客数量显著增长，但是与相邻地区相比还不够多。布里亚特希望吸引更多中国游客并提供更优质的服务。一些中国投资者已表示愿意在贝加尔湖沿岸等地投资修建宾馆、游猎区，希望未来中国游客数量的增长能为当地创造更多的就业机会。

По словам Цыденова, в этом году значительно увеличилось количество китайских туристов, посетивших в Республику Бурятия. Однако по сравнению с соседними регионами, количество китайских туристов, побывавших в Бурятии, по-прежнему невелико. Правительство Бурятии хочет привлекать больше китайских гостей и готово представлять им услуги высокого уровня. Некоторые китайские инвесторы уже проявляли интерес к строительству отелей и туристических объектов и охотничьих угодий в этой республике. Глава Бурятии надеется, что рост количества китайских туристов поможет создать в регионе новые рабочие места.

伊尔库茨克州州长谢尔盖·列夫琴科不久前在接受中俄双语国际杂志《莫斯科-北京》7-8月刊采访时表示，该州同中国积极开展旅游业合作，2016年免签到访伊尔库茨克州的中国游客数量达4.36万人，比上一年多1.5倍以上。一些中国企业也有意大规模开发贝加尔湖旅游。不过，贝加尔湖是特殊自然保护区，是需要特别对待的联合国教科文组织世界自然文化遗产。

Глава Иркутской области Сергей Левченко недавно дал интервью корреспонденту двуязычного журнала “Москва-Пекин”. Он сказал, что его область активно развивает сотрудничество с китайскими туристическими компаниями. В 2016 г. количество китайских туристов с безвизовым въездом составило 43,6 тыс. человек – это в 1,5 раза больше показателя предыдущего года. Ряд китайских туркомпаний желает активно развивать туристическую индустрию на побережье Байкала. Однако учитывая, что озеро Байкал – не только заповедник, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, освоение региона следует вести осторожно и взвешенно.

受全球气候变暖、环境污染等因素影响，目前水资源日益紧缺已成为困扰许多国家社会经济发展的一大难题。贝加尔湖积蓄了世界淡水资源的五分之一，且水质优良，不仅生态价值无可估量，其经济价值也相当可观。

На фоне глобального потепления и загрязнения окружающей среды, дефицит водных ресурсов стал большой проблемой для социально-экономического развития во многих странах. В озере Байкал содержится 1/5 от общемирового объема пресной воды. Поэтому это озеро имеет огромную ценность не только в плане экологии, но и в экономическом плане.

齐杰诺夫认为，贝加尔湖淡水资源丰富，俄罗斯完全有可能成为淡水出口大国，但重要的原则是遵循环保法规，确保生态优先，生态高于经济。他说，目前布里亚特政府已经与一家中国企业签署了投资建设贝加尔湖瓶装水厂的初步协议，项目预计年产能200万吨。

Цыденов полагает, что благодаря ресурсам озера Байкал Россия вполне может стать крупнейшей в мире страной-экспортёром пресной воды. Но здесь главное – соблюдение закона по защите окружающей среды в ходе ведения экономической деятельности. В настоящее время правительство Бурятии уже подписало с одной из китайских компаний соглашение о строительстве предприятия по производству и бутилированию минеральной воды. Согласно проекту годовой объем производства составит около 2 млн. тонн.

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