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опубликовано редакцией на Переводике 07.11.17 11:46 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Покровители террора



Ни для кого уже не секрет, что США и некоторые их союзники, не только на словах, но и вполне материально поддерживают боевиков многочисленных исламских организаций, которые по всем признакам можно уверенно охарактеризовать как террористические. Бородатые исламисты, имеющие обыкновение насиловать в своих гаремах несовершеннолетних девочек и отрезать головы "неверным", получают от своих западных спонсоров не только деньги, медикаменты и транспорт, но и оружие. В том числе тяжелое, например противотанковый комплекс "Тоу", способный поразить практически любой современный танк и даже летящий вертолет. Роликов с применением этого высокотехнологичного оружия на фоне воплей "Аллах Акбар!" в ю-тубе полно. И, разумеется, при попытке сунуть всю эту мерзость под нос ее западным покровителям дело приобретает совершенно иную интерпретацию. Да, говорят нам, эти бородатые люди, конечно, бесконечно далеки от наших представлений о правах человека и толерантности, но нужно учитывать их менталитет, делать поправку на местные культурные традиции, и прочие бла-бла-бла. Через полчаса подобной иезуитской софистики большинство слушателей готовы уверовать в то, что помогать бородатым упырям-головорезам пулеметами и ракетами жизненно необходимо.



Как же разоблачить эту демагогию? Довольно просто. Есть у политиканов ахиллесова пята, которую не прикрыть звонкой демагогией, - оружие массового поражения. Напомню, что именно мнимое обладание химическим оружием Саддамом Хуссейном послужило поводом для США и их сателлитов напасть на Ирак. Напомню, что мнимое хранение на сирийской правительственной авиабазе химических бомб дало повод ковбою Трампу выпустить веером крылатые ракеты по территории независимого государства. И как-то мимо ушей западного обывателя проскользнула та новость, что на отбитых у боевиков сирийскими правительственными войсками складах было обнаружено химическое оружие (снаряженные отравляющими веществами ручные гранаты и выстрелы к гранатометам) производства США и Великобритании. Боеприпасы несли маркировку Federal Laboratories (США) и Cherming Defence UK. Так как президенту Асаду США и Великобритания не поставят даже патрончика к стартовому пистолету, адресат вполне понятен. А если включить мозги, то и цель для этой военной химии ясна, ведь профессиональные сирийские военные имеют при себе все средства химзащиты. Чего не скажешь о мирном населении. Вдумайтесь! Америка и Англия поставляют оружие массового поражения исламским боевикам для уничтожения мирных граждан Сирии! А весь так называемый "свободный мир" смотрит на это преступление против человечества широко закрытыми глазами. Как и вездесущие СМИ, которые вместо громогласных призывов к расследованию и наказанию военных преступников, санкционировавших и осуществивших поставки бандитам отравы, старательно изображают статуэтки обезьянок "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".



Таким образом, именно мы, простые люди, должны возвысить голос и потребовать от заигравшихся в войну негодяев прекратить практику "двойных стандартов" в оценке исламского терроризма.



Оригинал статьи статью прочитали: 67 человек Комментарии Материалы по теме Эксклюзив - Ландскнехты для англосаксов Тотальное засилье гаджетов с доступом в Интернет привело к повальной и массовой амнезии. читали: 1177 читать далее

Ни для кого уже не секрет, что США и некоторые их союзники, не только на словах, но и вполне материально поддерживают боевиков многочисленных исламских организаций, которые по всем признакам можно уверенно охарактеризовать как террористические. Бородатые исламисты, имеющие обыкновение насиловать в своих гаремах несовершеннолетних девочек и отрезать головы "неверным", получают от своих западных спонсоров не только деньги, медикаменты и транспорт, но и оружие. В том числе тяжелое, например противотанковый комплекс "Тоу", способный поразить практически любой современный танк и даже летящий вертолет. Роликов с применением этого высокотехнологичного оружия на фоне воплей "Аллах Акбар!" в ю-тубе полно. И, разумеется, при попытке сунуть всю эту мерзость под нос ее западным покровителям дело приобретает совершенно иную интерпретацию. Да, говорят нам, эти бородатые люди, конечно, бесконечно далеки от наших представлений о правах человека и толерантности, но нужно учитывать их менталитет, делать поправку на местные культурные традиции, и прочие бла-бла-бла. Через полчаса подобной иезуитской софистики большинство слушателей готовы уверовать в то, что помогать бородатым упырям-головорезам пулеметами и ракетами жизненно необходимо.Как же разоблачить эту демагогию? Довольно просто. Есть у политиканов ахиллесова пята, которую не прикрыть звонкой демагогией, - оружие массового поражения. Напомню, что именно мнимое обладание химическим оружием Саддамом Хуссейном послужило поводом для США и их сателлитов напасть на Ирак. Напомню, что мнимое хранение на сирийской правительственной авиабазе химических бомб дало повод ковбою Трампу выпустить веером крылатые ракеты по территории независимого государства. И как-то мимо ушей западного обывателя проскользнула та новость, что на отбитых у боевиков сирийскими правительственными войсками складах было обнаружено химическое оружие (снаряженные отравляющими веществами ручные гранаты и выстрелы к гранатометам) производства США и Великобритании. Боеприпасы несли маркировку Federal Laboratories (США) и Cherming Defence UK. Так как президенту Асаду США и Великобритания не поставят даже патрончика к стартовому пистолету, адресат вполне понятен. А если включить мозги, то и цель для этой военной химии ясна, ведь профессиональные сирийские военные имеют при себе все средства химзащиты. Чего не скажешь о мирном населении. Вдумайтесь! Америка и Англия поставляют оружие массового поражения исламским боевикам для уничтожения мирных граждан Сирии! А весь так называемый "свободный мир" смотрит на это преступление против человечества широко закрытыми глазами. Как и вездесущие СМИ, которые вместо громогласных призывов к расследованию и наказанию военных преступников, санкционировавших и осуществивших поставки бандитам отравы, старательно изображают статуэтки обезьянок "ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу".Таким образом, именно мы, простые люди, должны возвысить голос и потребовать от заигравшихся в войну негодяев прекратить практику "двойных стандартов" в оценке исламского терроризма.