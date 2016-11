архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.11.16 16:29 скаут: Miroslav;

Ссылка на оригинал Кончается ли русофобский проект Запада Поскольку проект русофобов раскручивался медленно и вкрадчиво, заметить, что это проект, а не естественная реакция западного общества, удавалось с трудом, только если внимательно присматриваться. Как любая тщательно спланированная акция, громоздкий проект имеет инерцию. Проект можно было бы назвать «русофрения» из-за огульной негативной оценки достижений и одновременного нагнетания паники из-за наличия этих самых достижений. И сегодня в переводах статей из западных СМИ видны странности — то ли авторы так заигрались в русофобию, что сами себе поверили, то ли пытаются кого-то обмануть. Анализируются три статьи из свежих переводов ИноСМИ: «Трамп, Путин и искусство договариваться с Россией» из неолиберальной британской The Financial Times, «Пророссийская волна в Восточной Европе» из австрийской либеральной буржуазно-консервативной Die Presse. И американский взгляд предлагает regnum.ru: статья писателя и политическолго обозревателя Дэвида Игнатиуса (David Ignatius) в Washington Post с рекомендациями Трампу, как «Дружить» с Россией. Это тот модератор дискуссии Переса с Эрдоганом в Давосе, который скандально лишил Эрдогана права возразить Пересу и провоцировал его покинуть дискуссию. В американской статье всё просто, вроде бы. Автор хочет от Трампа, чтобы США не выглядели капитулирующей стороной. Понадобилось напоминать о «секретном сообщении», которое Белый дом отправлял в Москву, требуя не вмешиваться в предвыборную борьбу кандидатов на президентское кресло. Секрет, о котором пишут в крупнотиражном издании — это не секрет, а «нечто». Это просто информационный пузырь, главное достоинство которого состоит в том, что он должен быть надутым. Пока не лопнет. Что и случилось. Теперь Washington Post может спокойно утверждать, что американские выборы состоялись без российских помех, потому, что из Вашингтона сурово, но «секретно» прикрикнули на Кремль. И что в итоге? «В Белом доме вплоть до 8 ноября опасались кибератаки, которой так и не последовало». То есть, «Луна не упала на Землю, потому что мы молились Лилит»? Или пернатому змею Кецалькоатлю? Похоже, в Washington Post так и не поняли, что попали со статьёй в смешное положение. Скорее всего, здравый смысл вообще не принимался в расчёт. Просто в рамках всё той же русофренической компании появилась ещё одна статья, в которой Россия представлена могучей, но слабой. Выходит, уважать нас нет причин — мы слабы. А бояться надо — мы сильны. Это и есть расщепление неолиберального сознания — шизис, русофрения — болезнь мышления русофоба. Однако в статье есть деталь, которая позволяет понять, для чего она писалась. Эксперты нынешней администрации не хотят остаться без работы и предупреждают, что угадать намерения Москвы крайне сложно, особенно по причине нашего коварства — мы не вписываемся в схемы, которые для нас придумал Запад. Любопытно, что одновременно с неолибералами выступил республиканец сенатор Маккейн. Он опять повторил замусоленный довод, что «бывшему агенту КГБ нельзя верить». Бывшему сбитому во Вьетнаме лётчику, вероятно, верить можно. А можно и сравнить список невыполненных США обещаний с таким же списком с нашей стороны. Контраст поразит американофилов в самое сердце — чемпионство США как обманщика не вызывает сомнений. Как и самодовольное игнорирование возражений — давно замечено, что Вашингтон признаёт только своё право и считается только с силой. И вот наступили другие времена. Следующее мнение уже австрийское. Пусть Австрия — не самая крупная страна в Европе, но хозяева издания владеют третьей по величине медиакомпанией Австрии. Громким по европейским масштабам голосом «Прессе» со своих страниц констатирует, что Молдавия и Болгария больше не верят европейским политикам. Болгария убедилась, что её в ЕС опустошили, обогатив несколько олигархов и политических флюгеров, в Молдавии недовольство затаскиванием в ЕС через румынские задворки проявилось ещё сильнее. Но в статье опытного венгерского журналиста есть момент, который нельзя не заметить. Он отнёс уверенность восточноевропейских евроскептиков в том, что отношения с России должны носить прагматичный характер, а НАТО следует поменьше напирать и понимать, чем рискуют, к «мантрам». Как известно, так называют повторяемое много раз священное заклинание, которому приписывается волшебная исцеляющая и одухотворяющая сила. В данном случае автор австрийской статьи, почти без изменений вышедшей и на немецком на сайте welt 24 (welt.de — Германия, газета издательства «Аксель Шпрингер-ферлаг», пользующаяся популярностью у представителей немецкой бизнес-элиты) предлагает воспринимать мотивы политиков, разочарованных европейскими ценностями, с иронией. Контекст: мантра — бессмысленное сотрясение воздуха. Просто люди верят, что в сотрясении есть смысл. Вывод: одно из крупных либеральных СМИ Европы объясняет выбор Болгарии и Молдавии необоснованными надеждами повлиять на НАТО и брюссельских бюрократов. В случае с Молдавией игнорируется, что это фактический конец пресловутого «Восточного партнёрства» и, вероятно, конец румынского проекта присоединения к Румынии республики Молдова. Но лирические абзацы и общие рассуждения — только преамбула. Всё ради последних строк: «Поскольку политика продвижения российских интересов весьма агрессивна и экспансивна, она вызывает ожесточенное сопротивление там, где пытается доминировать над другими странами. В настоящее время так происходит в Польше и странах Балтии». Внимательный читатель сразу же заметит, что «российская агрессия» (особенно против Польши и Балтии) — мантра (именно в контексте, использованном в Die Presse и в Die Welt). Последнее — британский взгляд. Автор был главным комментатором по международной политике Financial Times с июля 2006 года. И пишет он, что США смирятся с Крымом и отодвинут куда подальше антироссийский проект на Украине. Заодно отодвинут НАТО от российских границ. А зачем? А в ответ РФ «прекратит агрессию против Украины» и давление на прибалтов. И… Когда европейские страсти поулягутся, можно будет сообща действовать в Сирии… Очень похоже, что британцам понравилось бы, если бы РФ признала и исправила то, чего никто не смог доказать в обмен на то, что уже невозможно исправить. В приличном обществе такие предложения называют жульническими. Можно не продолжать, поскольку неолиберальный британский подход уже ясен. Возможно, политический обозреватель Financial Times живёт в собственной реальности в параллельной вселенной, но точно не рядом с Донецком и не в Алеппо. Налицо попытка повторить мантры об агрессии и увещевания в стиле ловкого коммивояжёра, желающего дважды продать одному покупателю тот же товар. А если можно, то и трижды. После разрушения Украины и превращения её в бандитостан с паханократией вместо политического руководства изменения на части постсоветского пространства необратимы. О чём тут может быть торг? Нам отменят санкции? И всё? А убытки возместят? И погибших в Донбассе реинкарнируют? Пора делать общий вывод. Сложилась прелюбопытная ситуация: неолибералы создали общий хор с буржуазными консерваторами и отлично поют одним голосом с Washington Post, в этом веке так отчётливо поправевшей, что былая слава объективного критика этому изданию больше не грозит. И солистом в этом хоре оказывается не соловей, а Маккейн. Как издания столь разных ориентаций могут озариться, если заранее не выучили каждый свою часть экспромта? Да никак. Главный вывод об отходе от русофрении и прекращении антироссийской кампании крупными западными СМИ не благоприятный. Нападки будут продолжаться, поскольку целевая аудитория колеблется. В Восточной Европе — очень даже. И теперь обывателю будет яснее, что прав не тот, кто умён и справедлив, а тот, о ком громче кричат в СМИ, назначая свои мнения правильными аргументами. Вот только убедить людей, что политические оппоненты (правые с левыми, консерваторы с либералами и т.п.) не объединялись в русофобском проекте, а просто честно высказывают суждения, уже не получится. Так не бывает, поскольку разок можно случайно, дважды — это уже тенденция, а столько лет и каждый день — это проект, а не случайный импульс. Просто надо было изображать правдивость и искренность. Washington Post, Financial Times, Die Presse и Die Welt можно поздравить с обретением единомыслия. Когда-то, ещё в XIX веке наши сатирики смеялись над нелепыми проектами. Кто бы мог подумать, что за какие-то полвека в введение единомыслия через западные СМИ вбухают миллиарды? О прогнозах и дальнейшем развитии можно прочитать у Оруэлла в романе «1984». Если ещё не поздно. Автор: Сергей Карлов

