Сирия: два подхода к решению одной проблемы

На днях газета «Вашингтон пост» сообщила, что президент США Барак Обама приказал найти и уничтожить лидеров связанной с «Аль-Каидой» террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (1).





Сблизит ли это позиции России и США по урегулированию в Сирии? Камнем преткновения между ними является мнение администрации Обамы, которая делит террористов на «плохих» и «умеренных». Те, которых США и их союзники называют «умеренными», ведут себя точно так же, как и те, которых все признают «плохими». Поэтому у России и Сирии другая точка зрения.



Даже в этих условиях Россия делает всё возможное для того, чтобы призвать к миру дезориентированных людей, вставших на путь преступного промысла. Главное – приблизить мир, избежать дальнейших человеческих жертв, окончательного разорения страны.



Россия и Сирия делают практические миролюбивые шаги. Работает Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики. Одновременно необходимо, чтобы бойцы «умеренной оппозиции» получили возможность размежеваться с военными формированиями террористов, а мирные жители вышли из захваченного террористами и боевиками города Алеппо. Военно-Космические силы России совместно с Сирийской арабской армией открыли восемь коридоров для выхода и боевиков, и мирных жителей, приостановили воздушные удары.



Однако мораторий находится под угрозой, так как ситуацию могут взорвать приказы президента США, которые продолжают делать упор на грубую военную силу, авиацию, ракетно-бомбовые удары. Это говорит о том, что США не заинтересованы в решении сирийского кризиса политическими средствами.



Ведь понятно, что только военные меры не могут принести успеха. Нужна кропотливая, долгосрочная работа по сближению позиций сторонников правительства и тех, кто не запятнал себя преступлениями против мирных жителей и сотрудничеством с террористами. Этим и занимается уже упомянутый Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии. Только за один день, 10 ноября, подписаны соглашения о примирении с представителями четырех населенных пунктов. А всего количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составило 918. О своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооруженных формирований. Постоянно ведутся переговоры с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований и отрядов вооруженной оппозиции о прекращении боевых действий.



При этом Российские ВКС и ВВС Сирии не наносят ударов по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении.

Конечно, вследствие этого, в глазах местного населения – как боевиков, так и мирных жителей – Россия пользуется большим доверием, чем США со своими союзниками. Тем более, что Россия не только проводит масштабную работу по взаимопониманию и примирению, но и не забывает о гуманитарной составляющей процесса установления мира. Практически каждый день, а то и по несколько в день проводятся гуманитарные акции, в ходе которых мирное население уже получило сотни тонн самых необходимых продовольственных и непродовольственных товаров.



Постоянно работают российские пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости для мирных жителей, покидающих районы города Алеппо, находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований.



Такое поведение резко контрастирует с действиями Белого Дома, которые во главу угла ставят сохранение своего доминирующего положения в регионе, а не сотрудничество с законной властью Сирии во имя долгосрочного мира на Ближнем Востоке.



Пользующиеся покровительством США многочисленные и хорошо вооруженные отряды боевиков «умеренных террористов» препятствуют проведению гуманитарных операций, используют мирных граждан в качестве живого щита, бесчинствуют и устраивают кровопролитные расправы над местными жителями желающими покинуть Алеппо.

Администрация Обамы не желает или не может оказать давление на патронируемую ею «умеренную оппозицию» с целью добиться от неё прекращения боевых действий, создания гуманитарных конвоев и выводу мирного населения из восточной части г. Алеппо.



Ранее США уже предпринимали попытки сорвать выполнение мирных соглашений. Так, 9 сентября Россия и США согласовали многоступенчатый план по Сирии из пяти документов. С 12 сентября провозглашалось перемирие. А уже на пятый день действия перемирия самолеты Западной коалиции во главе с США нанесли авиаудары по позициям сирийской правительственной армии в районе города Дейр-эз-Зор. Убито более 60 сирийских военнослужащих, ранено 100, уничтожено 20 единиц техники. Удары продолжались 25 минут, пока российские военные, получив информацию об этой атаке, не потребовали их прекращения.



За авианалетом последовала атака террористов на южные районы города. Случайна ли такая синхронность или речь идёт о предварительной координации действий между Западной коалицией и террористами?



В любом случае, тот факт, что столь грубый, вероломный акт агрессии против суверенного государства был совершен в условиях действия режима перемирия, как, впрочем, и вся практика взаимоотношений между Россией и США по урегулированию конфликта в Сирии, ярко демонстрирует недоговороспособность США.



И почему США решили устранить главарей «Джебхат ан-Нусра» именно сейчас, когда администрации Обамы осталось работать всего два месяца? Не хочет ли действующее руководство США замести следы?



ИА «Рес» держит руку на пульсе событий в Сирии, и в следующих выпусках продолжит знакомить читателя с другими подробностями происходящего.



(1) Деятельность этой и других террористических организаций запрещена на территории России и ряда других стран.





Инал Плиев,

международный эксперт ИА «Рес»