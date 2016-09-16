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опубликовано редакцией на Переводике 13.09.16 17:44
скаут: Miroslav;
 
 

Соглашение Лаврова-Керри по Сирии как кнопка перезагрузки отношений РФ и США

Серьезные наблюдатели понимают, что совместная работа США и России, направленная на прекращение гражданской войны в Сирии, является единственным способом урегулировать конфликт, считает Джеймс Карден (James Carden). Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Кардена «Переговоры Керри и Лаврова по Сирии в очередной раз подтверждают важность разрядки» (Kerry and Lavrov’s Syrian Diplomacy Shows (Once Again) the Value of Détente), опубликованной 12 сентября в издании TheNation.

В минувшую пятницу в Женеве госсекретарь США Джон Керри и его российский коллега — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — объявили о намерении начать операцию по прекращению огня в Сирии вечером в понедельник, 12 сентября.

При условии, что боевые действия будут прекращены на семь дней — чего нельзя гарантировать — США и Россия, по словам Лаврова, примут «согласованные меры», направленные против ИГИЛ (Исламского государства, ИГ) и экстремистского фронта «Аль-Нусра», недавно сменившего название на «Джебхат Фатах аш-Шам» (обе организации запрещены в России и некоторых других странах — прим. ФАН).

Соглашение, которое поддерживается также законным сирийским правительством, призывает к выводу военно-воздушных сил Сирии с территорий, не захваченных ИГИЛ, и созданию гуманитарного коридора, позволяющего снабжать осажденный город Алеппо продуктами первой необходимости.

Сергей Лавров в минувшую пятницу очень точно заметил: «Никто не может на 100% гарантировать, что план будет реализован». Американские сторонники продолжения войны даже потратили некоторое время на то, чтобы помешать заключению соглашения. В пятницу Associated Press сообщило, что «перспектива тесного взаимодействия США и России была негативно воспринята некоторыми высокопоставленными чиновниками в сфере национальной безопасности, в том числе министром обороны Эштоном Картером».

Одновременно с этим председатель комитета палаты представителей по национальной безопасности штата Техас конгрессмен Майкл Маккол, выступил на телеканале NBC в понедельник утром, сказав ведущему Джо Скарборо: «Я на самом деле не доверяю русским».

Еще один видный неоконсерватор пошутил: «Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в ноябре, он, вероятно, захочет сделать госсекретаря Джона Керри своим особым посланником по вопросам российско-американского сотрудничества и борьбы с терроризмом». Неважно, доверяют сторонники жесткой политики, подобные Макколу, русским, или нет — двум странам предстоит пройти долгий путь от прекращения огня до разрешения гуманитарного кризиса в Сирии. Кроме того, развитие сотрудничества между Россией и США может способствовать уничтожению подразделений ИГИЛ и «Аль-Нусры» в Сирии.


Некоторые возражения против заключения соглашения были связаны с тем, что ливанская группировка «Хезболла» и ВКС России поддерживают президента Сирии Башара Асада. Но почему это волнует американских политиков, вот в чем вопрос? — На данный момент «Хезболла» не представляет никакой угрозы для национальной безопасности США, и это не пророссийская пропаганда, а трезвый реализм. Очевидно, что сотрудничество между США и Россией играет ключевую роль в прекращении гражданской войны в Сирии, которая уже унесла больше 250 тысяч жизней и привела к тому, что более 6,5 млн человек, по оценкам ООН, вынуждены были покинуть свои дома.

В то же время Саудовская Аравия и Катар, которые выступали ведущими спонсорами радикальных исламистских группировок, стремящихся свергнуть Асада, еще никак не дали понять, будут ли они поддерживать соглашение о прекращении огня. Эндрю Тэблер из Вашингтонского института политики Ближнего Востока, который в прошлом месяце призывал Америку вступить в войну против Асада, сообщил Bloomberg News, что, по его мнению, «добиться от режима Асада соблюдения части соглашения, составленной российской стороной, а также соблюдения оппозицией части, составленной американской стороной, будет довольно трудно».

Однако Патрик Кокберн, долгое время проработавший корреспондентом на Ближнем Востоке, считает, что выполнение соглашения важно и для сирийского правительства, так как «Россия и США будут бороться против «Аль-Нусры» и джихадистов-салафитов, на стороне которых сражается большинство не принадлежащих к ИГИЛ повстанцев». «Ведь именно группировка «Аль-Нусра» стоит за всеми их успешными операциями», — подчеркнул Кокберн.

В любом случае усилия, сделанные Обамой, Керри, Путиным и Лавровым для достижения политического и дипломатического компромисса, дают намного больше шансов для урегулирования ужасающего конфликта, особенно с учетом альтернативных сценариев развития событий, таких как свержение светского режима в Сирии радикальными исламскими фундаменталистами.

Сложившаяся ситуация служит также ярким напоминанием, что недипломатические меры, будь то на первый взгляд «беспорядочные» бомбардировки Россией территорий, удерживаемых повстанцами, или спонтанные и контрпродуктивные программы ЦРУ и Пентагона в стиле «Обучай и снабжай», скорее, продлевают войну и усугубляют гуманитарный кризис, становясь еще одним инструментом для вербовки радикальных джихадистов.

В итоге, несмотря на то, что у обеих стран есть значительные разногласия, по которым они никогда не могут прийти к соглашению, договоренность о прекращении огня является лишь одним из целой серии соглашений, которые заключаются в интересах национальной безопасности, как России, так и Соединенных Штатов. В этот список входят: Новый договор по СНВ (2010 г.), гражданское ядерное соглашение «123» (2011 г.), соглашение о демонтаже складов химического оружия в Сирии (2013 г.), а также ядерное соглашение по Ирану (2015 г.).

И даже если предполагаемая «крепкая дружба» Путина и Трампа, по мнению таких источников, как Vice, Buzzfeed и The Daily Beast, нечто большее, чем просто рекламный трюк, серьезные аналитики отлично понимают, что Соединенным Штатам выгоднее сотрудничать, а не бороться с Россией и совместно искать решения для таких серьезных проблем нашего времени, как распространение ядерного оружия, изменение климата, терроризм и продолжающийся в Европе миграционный кризис.

Алексей Громов

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теги: Сергей Лавров, Россия, США, Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
ZZToP, 15.09.2016 09:30:55
Посмотрим еще, как это соглашение будет выполняться. Дай Бог, чтобы все урегулировалось скорее. Штаты,наверняка, скоро с новым недовольством вылезут.

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