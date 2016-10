Сеута и суета — натовская интрига

В новостях последних дней уже много раз сообщалось, что наши в Сеуту не пойдут. Официально было известно, что с 28 октября судам российского ВМФ разрешили заходить — до 2 ноября. Количество: три судна. Так что же произошло? Если понадобится, обойдёмся без Сеуты. Масштаб шумихи в пронатовских СМИ не соответствует значимости события. Вариантов разгадки скрытого смысла интриги с Сеутой несколько. А именно: либо генералам информационного фронта срочно нужно показать активность, либо создаётся информационный повод в рамках стратегии. О том, что докерам Сеуты наносится ущерб, пока вообще не говорят.

Рассмотрим детали. В течение пяти последних лет около полусотни российских судов получали всё необходимое в порту автономного города Сеута (испанский анклав на севере Марокко). Что сейчас-то стряслось? Стрясся Столтенберг, выступивший от НАТО с опасениями за мирных сирийцев — Россия неправильно бомбит, а тут ещё и авианесущий крейсер на подходе. И приблизилась победа над джихадистами-террористами в Алеппо — это пункт два.

В сведениях же о битве американской коалиции за Мосул пока слишком много дезинформации и пропаганды. А побед пока мало. НАТО сейчас не может позволить себе понести репутационный урон. Одновременно становится широко известно, что от Мосула, где стало жарче, игило-алькаедовцы текут в Сирию. Если их, как подкрепление, враги САР ждут в Алеппо, то понятно, как могут стремительно измениться два основных пункта интриги.

Во-первых, информационно-психологический аспект гибридной войны с Россией получает значительное усиление: чиновники госдепа и НАТО могут выступать с голословными обвинениями, добавляя, что противники РФ приняли меры — отказали в обслуживании «Адмиралу Кузнецову», что будто бы явилось эффективной невоенной мерой принуждения России.

Но принуждения к чему? Обвинения в гибели мирных жителей Алеппо по вине наших ВКС и войск Асада раз за разом оказываются бездоказательными. Единственное объяснение: принуждение к подчинению американскому плану свержения Асада и уничтожения остатков действующего сирийского государства, что без устранения помощи России не получится. Поскольку устранить Россию тоже не получится, стараются хотя бы мешать.

А ссылки на «благородные» попытки заставить Россию использовать ВКС в Сирии так, чтобы игило-алькаедовцы свергли Асада и раздробили Сирию — ложь о западном благородстве и праведности в рамках информационной войны. Критики система лживых обвинений не выдерживает, но натовцы будут лгать, поскольку дезинфорование мирового сообщества — важный компонент плана. Интерес представляют фундаментальные разработки. В той части, которая касается применения специальных войск на чужой территории, есть особый пункт.

Авторитетный военный историк Саймон Энглим о трёх видах применения специальных войск: surveillance and reconnaissance (наблюдение и разведка), offensive action against important targets (удары по наиболее важным целям), support and influence (разрушение стабильности государства-мишени использованием «аборигенов» — бунт, майдан, вооружённая оппозиция). Войска НАТО и до сегодняшнего дня в Сирии присутствовали — негласно. Наступает новый этап.

А это уже во-вторых: дан старт новой кампании в мировой прессе. Поскольку запугать и подкупить РФ не получилось, а легитимный режим в Сирии обрёл шанс победить в развязанной против республики войне (больше похожей на прикрытую гражданским конфликтом интервенцию), «битва при Мосуле» в соседней стране гораздо нужнее в роли поршня, выдавливающего игило-алькаедовцев в Сирию, чем сама по себе в виде крупной победы над «злом мирового терроризма» в многострадальном Ираке.

Вывод: суета в СМИ и на трибунах НАТО по поводу нашего «Адмирала Кузнецова» — информационная подготовка перед применением сил специального назначения и перегруппировавшихся боевиков-террористов. Это нужно, чтобы Алеппо освободить от захватчиков не удалось. Сроки прихода победы зависят от технического оснащения и снабжения.

Столтенберг практически озвучил план спонсоров ближневосточных террористов затруднить коммуникации сил, способных погасить ближневосточный террор. Докерам Сеуты, лишившимся клиентов, слабость европейской и натовской Испании на марокканском побережье ничего не объясняет.

Зато объясняет всем, кто догадывается, к какому участию в ближневосточных события НАТО будет склонять всех, кто не найдёт в себе сил воспротивиться. На простом партизанском языке смысл спича Столтенберга звучит как пособничество джихадистам-оккупантам. В приличном обществе за предательство вешали. Мир изменился? Мальта изменилась. И тоже не хочет принимать наш флот. Точнее, обязана не хотеть. Кто приказал Мальте? Те же, кто и на Испанию надавил. И уж это-то точно не секрет.

Автор: Сергей Карлов