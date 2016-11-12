Импичмент для Олланда

На западе назревает новый политический кризис. Если кому-то показалось мало британского Brexit, и американских выборов, по результатам которых 45 президентом США стал миллиардер Дональд Трамп, то старушка Европа способна еще поддать жару. Недаром же в канун президентских выборов в США некий французский эксперт по генеалогии заявлял о дальнем родстве французского президента Франсуа Олланда и кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Похоже, что родство это не такое и дальнее, потому что поступки обоих политиков и их тяга к разглашению государственных тайн очень уж схожи. Отчасти за свой проигрыш в выборах Клинтон может сказать спасибо себе же, точнее, своей халатности, которую она допустила на посту госсекретаря США. Многим американским избирателям не понравилось то, что Клинтон использовала личный почтовый ящик для служебной переписки, пусть и утверждается, что ничего сверхсекретного там не было. Но факт остается фактом – этими скандалами Клинтон сильно подмочила себе репутацию. А что же ее французский родственничек? Олланд пошел еще дальше – французский президент наговорил секретной информации на целую книгу, и теперь в отношении него запущена процедура импичмента. Резолюция депутата от партии «Республиканцы» Кристиана Жакоба получила поддержку 79 депутатов и вскоре будет рассмотрена нижней палатой французского парламента – Национальным собранием Франции. Всего же резолюцию на данный момент поддерживают как минимум 152 депутата из 577. Для одобрения необходима поддержка большинства, но начало уже хорошее. К тому же «Республиканцы» в нижней палате представлены 193 депутатами, и до рассмотрения резолюции еще есть время.



В случае одобрения резолюции в Национальном собрании, аналогичная процедура должна пройти в Сенате Франции, правда, там «Республиканцы» представлены уже более скромно. Поэтому, откровенно говоря, шансов у резолюции дойти до Высокой палаты правосудия не так уж и много. Но репутация Олланда нанесет сокрушительный удар, а ведь у него в следующем году выборы…

Вообще, похоже, что это уже настоящая западная тенденция – обвинять политиков в канун выборов в государственной измене, указывая им на их длинный язык. Хотя, это же надо еще додуматься – делать заявления по поводу операций спецслужб страны по физическому устранению в других странах особо опасных исламских радикалов. И дураку понятно, что такая информация не должна доходить до чужих ушей, а уж тем более не должна публиковаться в книге.

«Мы выражаем в резолюции свою глубокую убежденность в том, что президент страны не должен и не имеет права разглашать, какие ему заблагорассудится сведения, так как на нем лежит ответственность в силу того, что он является главой государства и главнокомандующим вооруженных сил», – говорится в заявлении партии «Республиканцев».

И депутаты, безусловно, правы. Импичмента, конечно, ждать бесполезно, а вот нового президента в 2017 году – это вполне вероятно…

Автор: Григорий Подневольный

статью прочитали: 91 человек