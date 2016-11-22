Заговор политкорректных упырей





11.09.16

Перевод со шведского







Я перестал быть ПК. В смысле – политкорректным. Это произошло всего несколько месяцев назад и стало чрезвычайно важным событием для меня.

У меня есть желание рассказать об этом, но сначала маленькая предыстория.

«Политкорректность» – наиболее часто и не к месту применяемое, склоняемое и до дыр истрепанное выражение. Им пользуются всё время. Иногда как прилагательным, иногда существительным, а бывает – просто как маленьким префиксом. Человеку не запретишь быть политкорректным, это даже не обсуждается. Чтобы уточнить термин, давайте усилим его значение, сказав, что соответствующее лицо является «политкорректным клоуном» или «политкорректным ничтожеством». Можно также оказаться «сбрендившим на политкорректности» – данное выражение означает, что, к сожалению, кто-то невольно стал частью политкорректного тренда и, вероятно, еще имеет шанс выбраться из него. Также можно стать составной частью « политкорректного движения», в нашем случае, политкорректное движение стало более бесформенным, политкорректность ассоциируется как массовое течение. Политкорректность – это не только то, что может быть, но еще и то, куда тебя может угораздить вляпаться. Вот допустим, один заблудился «в трясине политкорректности», например, там каких-то бедолаг заставляют терпеть близкое присутствие «политкорректного сброда». Встречается и следующий термин – «политкорректная мафия». Очень популярно выражение «политкорректная элита».

Большинство из всего, что нас окружает, можно классифицировать по принципу «политкорректно» и «неполиткорректно». Возьмем в качестве образца журналистику, есть «СМИ», а есть и «политкорректные СМИ». То же самое относится к политике, где всем заправляют «политкорректные «левые». Позднее я обнаружил, что во время дискуссии к людям из политкорректных кругов обращаются «вы там, в политкорректном истеблишменте« или «ну те, из политкорректного кружка». Будто политкорректность стала положением, в котором можно находиться вроде сна или состоянием типа комы.

В общем, дремучий лес, сразу и не разберешься. Однако все варианты использования термина «политкорректность» нацелены на то, чтобы в уничижительном тоне охарактеризовать некие влиятельные круги, которые излишне старательно стремятся соблюдать политические установки. Быть политически корректным означает следовать доминирующему тренду в рамках общественной дискуссии, не отступать от них ни на шаг. Традиционно политкорректные мнения определить в Швеции было легко. Кто выступает за прием иммигрантов, тот политкорректен. Кто хочет открыть границы страны, чтобы помочь беженцам – тот политкорр ектен тоже.

И вот, за последние несколько месяцев произошли такие перемены, которые полностью сместили направление политкорректности.

Социал-демократы, которые явно были частью «политкорректного истеблишмента», теперь закрывают границы и стараются как можно сильнее усложнить вынужденным переселенцам получение убежища в нашей стране. Представители Умеренной партии подстрекают оппозицию против мигрантов и говорят, что эти крайние меры недостаточны. Христианские демократы насмехаются над излишне мягкотелым предложением Умеренных и заявляют, что нужно делать еще больше, чтобы остановить иммиграцию! А рядом стоят националисты из партии «Шведских демократов» и заявляют: «А мы что говорили?» Более того: газета „ Aftonbladet “ провела исследование, показавшее, что 60 % шведов хотят, чтобы наша страна уменьшила количество принимаемых беженцев.

Итак, в сухом остатке: у нас КАК правительство, ТАК И большинство оппозиции ВМЕСТЕ С большинством шведского народа желают одного и того же: перекрыть поток мигрантов, прибывающих в страну.

Что это означает?



Это значит, что мы все, кто стремится к открытости окружающему миру, находимся в явном меньшинстве. Мы стоим за пределами истеблишмента и преобладающего политического тренда общественной дискуссии. Ксенофобия в отношении иммигрантов стала новой политкорректностью. Тот, кто хочет закрыть границы и не пускать «этих сволочей», больше уже не экстремист. Теперь он политкорректен.

Происходящее сейчас меняет всё, по крайней мере, это стало отражаться в обиходной речи. Чтобы не быть голословным и, оставаясь политически корректным, скажу так: я верю в открытость окружающему миру, верю, что надо протянуть руку человеку, попавшему в беду. И мне омерзительна вся эта политкорректная мафия, которая намеревается закрыть границы.

Алекс Шульман

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*Алекс Шульман – ведущий писатель и журналист, автор телепрограмм на телевидении (прим.пер.)

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