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опубликовано редакцией на Переводике 28.12.16 15:07
скаут: nahakamow;
 
 

«Росчекушка»: запойная мечта колумниста «Новой газеты»

Каламбур: у «Новой Газеты» новый обозреватель. Объявился недавно. Зовется Алексеем Тарасовым. Что про него можно сказать? Воистину, страшное сочетание — пропагандист с повадками заядлого графомана. На выходе получаем огромные полотна текста, полные откровенных манипуляций автора. Казалось бы, что может быть хуже этого? Но фейсконтроль «Новой» Тарасов почему-то прошел. Всего за пару-тройку дней там опубликовали сразу три статейки за его авторством. Чем вызван такой ажиотаж? Разберемся на конкретном примере. Благо, что свежий материал Тарасова посвящен заглавной теме этого месяца — массовому отравлению «Боярышником» в Иркутске.


«Царь хороший, «боярышники» плохие. И народ не тот», — пытается шутить Тарасов в заголовке. А потом объясняет суть проблемы: «реакция» властей на трагедию, по его мнению, чрезвычайно «остроумна». Якобы власти не тот алкоголь сейчас запрещают. Чтобы это доказать, Тарасов пересказывает итоги встречи Медведева с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.


Пересказ в итоге получается весьма сумбурный и далеко не дословный. Здесь же таится первая и самая главная манипуляция. Тарасов подводит читателя к мысли, что смертельную «парфюмерию» будут продавать и впредь.


Так ли это на самом деле? Чтобы проверить пересказ Тарасова, заходим на официальный сайт правительства, где выложена стенограмма встречи Медведева и Поповой.

Что мы там видим?


Прямую цитату, которая полностью противоречит вракам Тарасова про «продажи как раньше». Попова подчеркивает, что парфюмерную продукцию и прочие «стеклоомывающие жидкости» будут брать на особый контроль.


Медведев ещё более конкретен: сообщает, что готовятся «системные меры», чтобы упорядочить весь оборот спиртосодержащих жидкостей.


То есть, повышение акцизов и ограничение продаж аптечного «Боярышника» — промежуточное решение. Сейчас правительство срочно разрабатывает глобальные поправки в законодательство, чтобы иркутская трагедия больше никогда не повторилась.


Но об этом Тарасов, естественно, умалчивает. Он продолжает повторять мантру, что продажи «парфюмерии» не будут никак ограничивать.


Но самое убойное ждёт читателя ближе к концу текста. Там новоиспеченный обозреватель «Новой Газеты» на полном серьёзе предлагает забабахать в России целую госкорпорацию (!), которая зальёт страну «дешевым пойлом». Тарасов при этом настолько упорот и серьёзен одновременно, что даже предлагает черновое название проекта — «Росчекушка».


Но, увы. «Не наш путь», — сокрушается от бессилия неопохмелившийся Тарасов. А затем вновь винит правительство, которое, к большому сожалению колумниста, не будет бороться с алкоголизмом танкерами «Росчекушки».


Как вы могли заметить, пишет Тарасов строго по канонам «Новой» — злобно и по-русофобски. При этом, новенький обозреватель не стесняется манипулировать фактами, вырывать цитаты из контекста и запугивать читателя. Потому он, кстати, и пробился в колумнисты «новогазетчиков».


«Инноваторы» уровня «Росчекушки» там всегда были в цене.


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