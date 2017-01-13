Евросоюз решил отдать своих мигрантов Белоруссии

Евросоюз в пятницу озвучил намерение профинансировать строительство лагерей для беженцев в Белоруссии. На это Минску будет выделено 7 млн евро.

В Белоруссии планируется построить центры размещения мигрантов открытого и закрытого типа. В последних мигрантов будут содержать под замком до тех пор, пока они не будут депортированы из Белоруссии или не покинут ее добровольно. По сути, это будут фильтрационные лагеря со всеми удобствами.

В этих лагерях планируется размещать мигрантов с Украины, беженцев из Сирии и лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС и, отдельно, беженцев из Чечни (которые составляют львиную долю всех мигрантов с российскими паспортами).

Вопрос регулирования миграционных потоков для Белоруссии крайне сложен и запутан в силу двойственного состояния ее границ: закрытой на западе и открытой на востоке, объясняет руководитель минского Центра изучения внешней политики и безопасности Андрей Русакович.

«Если бы границы Беларуси функционировали по всему периметру в „нормальном“ режиме, с пограничным контролем и т. д., достичь соглашения по реадмиссии с ЕС было бы намного проще. Но из-за того, что граница с Россией открыта, в этих переговорах она тоже незримо присутствует. Поэтому я не думаю, что вопрос по мигрантам будет урегулирован с ЕС ни в этом, ни даже в следующем году», — сказал он «Ридусу».

Будучи для беженцев и экономических мигрантов транзитной страной, Белоруссии как таковой они не особенно досаждают, поэтому Минск использует вопрос реадмиссии как возможность заработать на Евросоюзе: вам это надо, вы нам и оплачивайте услуги. Это чем-то похоже на соглашения по возврату отработанного ядерного топлива, хотя применительно к мигрантам и звучит несколько цинично.

ЕС на это идет, а куда деваться.

«Лагеря для высылаемых из ЕС лиц, таким образом, строятся на будущее, потому что на данный момент не существует юридического основания для помещения мигрантов в строящиеся центры размещения. Но ЕС не станет так просто бросать на ветер 7 млн евро, если там не уверены в том, что соглашение о реадмиссии будет подписано примерно в то же время, когда завершится строительство», — заключает Русакович.

Примерно на тех же условиях ЕС ведет переговоры о регулировании миграционных потоков с Анкарой.

В ноябре президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара в одностороннем порядке разорвет соглашение с ЕС о реадмиссии и откроет границы для свободного выезда из страны мигрантов, если Европа продолжит избранный политический курс в отношении Анкары

На этой неделе Минск ввел безвизовый въезд не более чем на пять суток для граждан 80 государств. Это 39 европейских государств, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония и другие страны.

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