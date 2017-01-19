Новый тренд Польши: никогда украинец не будет поляку братом

Как известно на Украине в феврале запланировано внесение в Верховную Раду законопроекта о юридической реабилитации «героев» ОУН-УПА (организации, запрещенные на территории РФ). Автором этой инициативы является Украинский институт национальной памяти (ИНП) во главе с его директором Владимиром Вятровичем.

В Польше это предложение украинских национал-патриотов прокомментировал депутат Сейма от Крестьянской партии Петр Згожельский. На страницах интернет-издания opinie.wp.pl появилась его статья под названием «Украинский национализм – угроза Польше».

С точки зрения депутата, после реабилитации преступников из ОУН-УПА государственная идентичность Украины будет построена на фальсификации истории:

«Международное сотрудничество, и особенно политика в отношении наших восточных соседей, были оставлены правительством для показных жестов и непонятных представлений. В тени такого вредного для всех нас конфликта в польском парламенте, Украина начинает очень опасный процесс реабилитации преступников ОУН-УПА. На наших глазах начинает реализовываться сценарий построения национальной идентичности Украины, основанной на фальсификации истории.

Не существует никаких сомнений в том, что Польша и Украина имеют сложную общую историю. Убийство десятков тысяч польских детей, мужчин и женщин, совершенные преступниками с УПА, пролитые ими сотни литров крови невинных, ложатся сегодня мрачной тенью и препятствуют сотрудничеству между нашими двумя странами. Эти трагические события, о которых не хочет помнить, либо не имеет возможности изучить молодое поколение на Украине, сегодня фальсифицируются, и используется для построения государственной идентичности этой страны. Апологеты ОУН-УПА, такие как глава Украинского ИНП Владимир Вятрович, названный ксендзом Тадеушем Исаковичем-Залеским украинским Геббельсом, начали политическую борьбу за стирание следов преступлений».

Петр Згожельский считает, что этот законопроект будет принят Верховной Радой:

«ИНП руководимый Вятровичем только что инициировал акцию по реабилитации украинских преступников и убийц. Вскоре соответствующий законопроект будет внесен в Верховную Раду Украины. Позиция тамошних властей будет благоприятствовать закону, потому что Украина стоит перед лицом тяжелого кризиса, в том числе кризиса идентичности и создание чувства единства в обществе на трагических событиях прошлого, им просто на руку. Только сильное международное давление может помочь нам избежать этого очень неблагоприятного для нас сценария».

По мнению польского парламентария, большинство украинцев, которые приехали в Польшу не имеют «ничего общего с культом УПА», однако часть из них представляют опасность для страны:

«Необходимо, однако, помнить, что часть украинцев поддалась шовинистическим тенденциям, и такие люди находятся в Польше. Они пытаются повлиять на польское общественное мнение, в частности, через недопустимое вмешательство в польские дискуссии на тему польско-украинских отношений. Они занимаются также дискредитацией и очернением польских центров и сообществ, которые добиваются правды о том, что произошло на восточных Кресах во время Второй мировой войны, и признания ОУН-УПА преступными формированиями. Хуже всего, что эта недопустимая деятельность находит поддержку в некоторых польских организациях и средствах массовой информации».

В итоге Згожельский призвал польские власти прекратить безоговорочную поддержку Украины и сказать решительное «нет» украинскому национализму:

«Историю мы уже не изменим, но мы можем заботиться о памяти о кровавых событиях Волынской резни, о правильном восприятии и оценке облика людей тех лет. Для поляков это большая трагедия, окропленная польской кровью. Память о Волыни в Польше еще очень жива. Поэтому очень опасным является пробуждение демонов национализма со стороны украинских властей. Мы знаем это из истории. Недоразумения перерастают в ненависть, ненависть в агрессию, агрессия в убийства. (…) Поэтому сегодня мы должны твердо и решительно сказать нет украинскому национализму. Польское правительство должно принять меры в сотрудничестве с международными организациями. Украине нужна помощь, но помощь не может быть безоговорочной. В противном случае, мы можем столкнуться с большой опасностью, которой являются взаимные претензии двух народов. И это мы уже знаем из истории. Слишком хорошо».

Следует отметить, что поляки активно поддержали позицию автора статьи. Так на данный момент она получила 1422 лайка при 224 дизлайках. Максимальное количество лайков – 2231, при 89 дизлайках получил следующий комментарий:

«Народ, который никогда не имел независимого государства, народ, который свою историю строит на культе убийц, совершивших геноцид, не имеет права существовать. Именно поэтому у них сейчас братоубийственная война, а мы вообще не должны в это вмешиваться. Никогда украинец не будет поляку братом. Уж гораздо ближе нам русские».

Ранее Петр Згожельский, комментируя разрушение памятника в Гуте Пеняцкой, призвал польские власти поднять вопрос «о прославлении преступных формирований ОУН-УПА и «СС Галичина» на Украине», ликвидировать незаконно установленные памятники УПА на территории Польши и прекратить финансирование из бюджета еженедельника «Наше слово», который издается Союзом украинцев в Польше.

Автор: Сергей Сибиряк